Người sử dụng lao động trên cả nước chú ý quy định phạt đến 100 triệu đồng từ 10/9

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Văn bản pháp luật mới này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2026, thiết lập khung chế tài tài chính rất nghiêm khắc nhằm bảo vệ quyền lợi tiền lương chính đáng của người lao động.

Danh mục các hành vi vi phạm về tiền lương bị xử phạt

Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị định 283/2026/NĐ-CP, người sử dụng lao động sẽ đối mặt với các án phạt hành chính nếu thực hiện một trong các hành vi sai phạm sau đây:

Không chi trả lương đúng thời hạn đã cam kết hoặc chi trả không trọn vẹn tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Cắt giảm, không chi trả hoặc trả thiếu tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm hoặc tiền lương trong thời gian ngừng việc theo quy định pháp luật.

Có hành vi can thiệp, hạn chế quyền tự do chi tiêu thu nhập của người lao động; hoặc chèn ép, cưỡng ép nhân sự phải dùng tiền lương để mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp hay do đơn vị chỉ định.

Thực hiện khấu trừ lương của người lao động trái với quy định hiện hành.

Không thanh toán hoặc chi trả không đủ tiền lương khi tạm thời điều chuyển nhân sự sang vị trí khác so với hợp đồng, hoặc trong thời gian diễn ra đình công.

Không giải quyết hoặc thanh toán thiếu khoản tiền lương tương ứng với những ngày chưa nghỉ hằng năm (hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép) cho nhân sự khi họ thôi việc, mất việc làm.

Bỏ qua nghĩa vụ tạm ứng lương hoặc tạm ứng thiếu trong giai đoạn người lao động bị tạm đình chỉ công tác; hoặc không truy lĩnh đủ lương cho khoảng thời gian tạm đình chỉ nếu nhân sự đó được xác định không bị xử lý kỷ luật.

Khung tiền phạt chi tiết theo quy mô lao động bị ảnh hưởng

Mức phạt tiền đối với các sai phạm về tiền lương được tính toán căn cứ trực tiếp trên số lượng nhân sự bị xâm phạm quyền lợi. Cụ thể, mức phạt dành cho cá nhân là người sử dụng lao động được áp dụng như sau:

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Lưu ý quan trọng về mức phạt đối với tổ chức: Theo Điều 7 Nghị định 283/2026/NĐ-CP, mức xử phạt tiền quy định nêu trên là áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức/doanh nghiệp thì mức tiền phạt sẽ gấp 02 lần so với cá nhân.

Như vậy, nếu một doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về trả lương đối với quy mô từ 301 người lao động trở lên, tổng số tiền phạt hành chính có thể lên tới mức tối đa là 100 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc

Bên cạnh việc nộp phạt hành chính vào ngân sách, người sử dụng lao động vi phạm còn bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Chi trả toàn bộ khoản tiền lương còn thiếu hoặc chậm trả cho người lao động, đồng thời nộp thêm một khoản tiền lãi phát sinh.

Khoản tiền lãi này được tính dựa trên số tiền lương chậm trả, trả thiếu theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất do các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm ra quyết định xử phạt.