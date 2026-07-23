Tất cả người đến và ở Hà Nội chú ý: Quy định xử phạt mới liên quan tới việc dừng, đỗ xe đã được áp dụng

Tại Hà Nội, không khó bắt gặp tình trạng ô tô dừng trước khách sạn để lấy hành lý, taxi đón khách sát nút giao hay xe máy được để tùy tiện trên vỉa hè. Nhiều người cho rằng phương tiện “chỉ dừng vài phút” nên không ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, trên những tuyến phố có mặt đường hẹp và mật độ phương tiện lớn, chỉ một ô tô chiếm một phần làn đường cũng có thể khiến các xe phía sau phải chuyển hướng, tạo thành điểm ùn ứ cục bộ.

Công an Hà Nội xác định xử lý các điểm ùn tắc là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên. Đầu năm 2026, thành phố đã rà soát 51 điểm thường xuyên ùn tắc và yêu cầu xây dựng lộ trình xử lý cụ thể cho từng khu vực.

Ảnh minh họa: Báo Lao Động

Từ ngày 1/7, 4 hành vi giao thông bị áp dụng mức phạt mới

Theo thông tin tuyên truyền, phổ biến của Công an thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND do HĐND thành phố ban hành ngày 15/6/2026 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nghị quyết quy định mức tiền phạt cao hơn đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị. Trong đó, có 4 hành vi thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, người không tuân thủ quy định dừng, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng, đỗ trong phạm vi bảo vệ công trình hoặc phạm vi an toàn đường sắt bị phạt từ 1,6–2 triệu đồng.

Mức phạt 4–6 triệu đồng được áp dụng đối với cá nhân sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa hoặc rửa xe, đặt biển hiệu và biển quảng cáo. Tổ chức thực hiện cùng hành vi sẽ bị phạt gấp đôi mức áp dụng với cá nhân.

Ảnh: Thư viện Pháp luật

Điều cần lưu ý là quy định mới không có nghĩa mọi lỗi dừng, đỗ tại Hà Nội đều vừa được nâng lên 1,6–2 triệu đồng. Mức này chỉ áp dụng cho hành vi cụ thể liên quan đến khu vực đường sắt. Những lỗi dừng, đỗ thông thường khác vẫn được xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chỉ dừng vài phút trước khách sạn vẫn có thể bị phạt

Theo Nghị định 168, người điều khiển ô tô có thể bị phạt 600.000–800.000 đồng nếu dừng xe không sát lề đường, bánh xe gần nhất cách lề hoặc vỉa hè quá 0,25 m; dừng trên làn xe buýt, phần đường dành cho người đi bộ hoặc tại nơi có biển cấm dừng.

Mức phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng được áp dụng khi ô tô dừng, đỗ tại nơi giao nhau hoặc trong phạm vi 5 m từ mép đường giao nhau; tại điểm đón, trả khách; đỗ trên vỉa hè trái quy định, làn xe buýt hoặc nơi có biển cấm đỗ.

Các hành vi như dừng, đỗ bên trái đường một chiều, trên cầu, dưới gầm cầu vượt, tại đoạn cong khuất tầm nhìn hoặc song song với một xe khác đang dừng, đỗ có thể bị phạt từ 2–3 triệu đồng. Nếu việc dừng, đỗ trái quy định gây ùn tắc giao thông, người lái ô tô bị phạt 4–6 triệu đồng.

Với xe máy, hành vi dừng, đỗ ở lòng đường gây cản trở; để xe trên lòng đường, vỉa hè trái phép; dừng tại điểm đón trả khách, nút giao, phần đường dành cho người đi bộ hoặc nơi có biển cấm bị phạt từ 400.000–600.000 đồng. Dừng, đỗ xe máy trên cầu có thể bị phạt 600.000–800.000 đồng.

Việc bật đèn cảnh báo, ngồi chờ trong xe hay giải thích rằng chỉ dừng để lấy vali, xem bản đồ hoặc đón người không làm một vị trí cấm trở thành nơi được phép dừng.

Người dân và du khách cần làm gì để tránh vi phạm?

Người tự lái ô tô hoặc thuê xe nên quan sát biển báo ngay từ đầu đoạn phố, đồng thời đọc kỹ biển phụ về khung giờ và loại phương tiện. Không nên thấy nhiều xe khác cùng đỗ rồi mặc nhiên cho rằng địa điểm đó hợp pháp.

Khi tới khách sạn, nhà hàng hoặc điểm tham quan, du khách nên hỏi trước về bãi gửi xe, làn đón trả khách và khả năng ô tô tiếp cận tận cửa. Với các tuyến phố nhỏ, phố một chiều hoặc khu vực trung tâm đông đúc, phương án an toàn hơn là xuống tại điểm hợp pháp gần nhất rồi đi bộ đoạn cuối.

Người đi taxi, xe công nghệ cũng không nên yêu cầu tài xế dừng đúng điểm ghim trên ứng dụng nếu vị trí đó nằm sát nút giao, điểm xe buýt, vạch sang đường hoặc nơi có biển cấm. Hành khách nên chuẩn bị sẵn hành lý, đứng chờ trước khi xe tới và chấp nhận đi bộ thêm một đoạn khi tài xế đề nghị chuyển điểm đón.