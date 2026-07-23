Công an thông báo người dân không thực hiện thao tác này khi nhận chuyển khoản

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc các đối tượng giả danh phụ huynh học sinh để lừa đảo, nhắm vào sinh viên và người lao động có nhu cầu làm gia sư kiếm thêm thu nhập.

Thủ đoạn của các đối tượng được xây dựng khá bài bản nhằm tạo lòng tin. Ban đầu, chúng cung cấp địa chỉ cụ thể, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân giả mạo để tạo cảm giác đáng tin cậy. Tiếp đó, đối tượng đưa ra những lời mời hấp dẫn như trả học phí trước, hỗ trợ chi phí đi lại hoặc sắp xếp lịch học linh hoạt để nạn nhân nhanh chóng đồng ý nhận lớp.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng thường lấy lý do đang đi công tác, ở nước ngoài hoặc không thể gặp trực tiếp nên đề nghị chuyển trước tiền học phí qua tài khoản ngân hàng. Khi nạn nhân kiểm tra nhưng không thấy tiền vào tài khoản, chúng tiếp tục dẫn dắt bằng cách yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại hoặc máy tính để "hướng dẫn nhận tiền".

Các đối tượng lừa đảo thường bắt đầu bằng việc thông báo đã chuyển khoản, sau đó hướng dẫn nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại/máy tính hoặc truy cập đường link với lý do xác nhận giao dịch. Chỉ sau vài phút, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Đây chính là bước quan trọng trong kịch bản lừa đảo. Trong lúc nạn nhân chia sẻ màn hình, các đối tượng hướng dẫn truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử và thực hiện nhiều thao tác nhằm lấy cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc các dữ liệu bảo mật khác. Khi có đủ thông tin, chúng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện các giao dịch để chiếm đoạt tiền.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến nhiều người bị lộ thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng, tạo điều kiện để các đối tượng tiếp tục thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là sinh viên, gia sư và phụ huynh, cần thận trọng khi tìm kiếm hoặc thỏa thuận việc dạy học thông qua mạng xã hội. Chỉ nên nhận lớp sau khi đã xác minh rõ thông tin của người thuê, ưu tiên thông qua các trung tâm uy tín hoặc có hợp đồng, thỏa thuận rõ ràng.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, máy tính khi đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, cần chủ động kiểm chứng thông tin bằng nhiều cách như gọi điện trực tiếp, gặp mặt tại địa chỉ cụ thể hoặc đối chiếu qua các nguồn đáng tin cậy trước khi chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhận lời dạy.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, sự cảnh giác của mỗi người là "lá chắn" hiệu quả nhất trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng