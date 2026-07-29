Phát hiện thanh niên ôm ba lô chứa 19 iPhone 17 Pro Max rời khỏi Điện máy Xanh: Khám xét nhà riêng, tạm giữ Lê Việt Cường

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sau 8 giờ nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh tại xã Duy Xuyên trộm cắp 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Đối tượng Lê Việt Cường (sinh năm 1995, trú khu Hòa Thọ Đông, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996, trú phường Điện Bàn) – là quản lý Chi nhánh Điện máy Xanh tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max các loại, tổng trị giá hơn 698,8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an xã Duy Xuyên khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng. Qua đánh giá hiện trường và phương thức gây án, xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, đối tượng thực hiện hành vi với thủ đoạn chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó các biện pháp giám sát.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Lực lượng điều tra đã tập trung rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, các đối tượng có biểu hiện bất minh về tài sản, có hiểu biết về kỹ thuật và phương thức vô hiệu hóa hệ thống giám sát tại các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, khai thác triệt để các dấu vết thu thập được tại hiện trường để khoanh vùng, sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chỉ sau hơn 8 giờ truy xét, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ và triệu tập đối tượng nghi vấn là Lê Việt Cường (sinh năm 1995, trú khu Hòa Thọ Đông, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Lê Việt Cường khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên kế hoạch đột nhập các cửa hàng điện máy để trộm cắp tài sản. Sau thời gian theo dõi, đối tượng chọn cửa hàng Điện máy Xanh tại xã Duy Xuyên làm mục tiêu.

Khoảng 23 giờ ngày 24/7/2026, Cường chuẩn bị sẵn công cụ gây án, mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt rồi điều khiển xe đến khu vực gần cửa hàng, gửi xe cách hiện trường khoảng 900m và đi bộ tiếp cận. Đối tượng cạy cửa thoát hiểm để đột nhập vào bên trong, phá tủ chứa tài sản, dùng bật lửa đốt làm hư hỏng máy chủ lưu trữ dữ liệu camera nhằm xóa dấu vết, sau đó lấy toàn bộ 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max bỏ vào ba lô rồi tẩu thoát.

Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, sau khi gây án, Cường liên tiếp đặt hai chuyến xe công nghệ di chuyển qua nhiều tuyến đường trước khi quay về nhà cất giấu toàn bộ số tài sản vừa trộm cắp… Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu hồi toàn bộ 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max cùng một số tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Việt Cường về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi có liên quan.