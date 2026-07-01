Khoảnh khắc xe ben tông sập cửa hàng mắt kính, lời kể của nạn nhân khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

Khoảng 22h30' ngày 27/7, xe ben mang BKS 50H-351xx lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân hướng về chợ Thủ Đức (TP.HCM). Khi vừa qua giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng khoảng 50m, xe ben bất ngờ tông và cuốn đi khoảng 20m dải phân cách bằng sắt sau đó lao sang làn đường ngược chiều.

Xe ben tiếp tục lao vào bên trong cửa hàng mắt kính. Cú tông mạnh khiến tường, mái tôn và cửa cuốn đổ sập, cả gia đình anh Đào Quân (SN 1981, chủ cửa hàng mắt kính) cùng vợ và 2 con nhỏ bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Người dân nghe tiếng truy hô đã chạy qua hỗ trợ đưa 4 người ra khỏi đống đổ nát và chuyển vào bệnh viện, may mắn cả 4 người bị thương tích nhẹ.

Một phần diễn biến vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân ghi lại được.

Một phần diễn biến vụ tai nạn.

Sau vụ tai nạn, anh Đào Ngọc Quân (SN 1981, chủ cửa hàng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Chia sẻ trên Dân Trí, anh Quân cho hay khoảng 22h10' ngày 27/7, anh bảo hai con lên giường đi ngủ. Một cháu nằm sát cửa kính phía trước, cháu còn lại nằm ở chiếc giường phía trong, ngăn cách bằng một chiếc bàn. Hai vợ chồng anh nghỉ ở khu vực sâu bên trong nhà.

Lúc 22h35', khi cả gia đình vẫn chưa ngủ, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Hai vợ chồng anh bị ép chặt vào tường, không thể cử động, trong khi tủ kính, tường và nhiều đồ đạc đổ sập đè lên người. Thời điểm ấy, hai con của anh Quân hoảng loạn kêu cứu, trong khi anh cũng bị mắc kẹt, hoàn toàn bất lực, không thể tiếp cận được các bé.

May mắn, hàng xóm và người thân nhanh chóng chạy đến ứng cứu. Hai cháu nhỏ được đưa ra ngoài trước, còn vợ chồng anh Quân mắc kẹt sâu bên trong, được cứu hộ ra sau. Khi được đưa ra ngoài, anh Quân gần như không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh vì quá hoảng loạn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: CAND)

Hiện tại, công an phường Linh Xuân tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tài xế và các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.