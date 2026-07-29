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Camera hé lộ vụ ôtô đâm xe máy khiến 2 vợ chồng tử vong, để lại 3 con nhỏ: Công an đang điều tra

| | Xã hội

Cú va chạm mạnh khiến 2 vợ chồng tử vong tại hiện trường. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 18h19 ngày 26/7, tại Km38+500 đường ĐT725, đoạn qua thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng), xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe máy khiến 2 người tử vong. Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 99A-672.xx do P.M.H (SN 1998, trú thôn Tân Hiệp, xã Đinh Văn Lâm Hà) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ xã Văn Lâm Hà đi xã Tân Văn Lâm Hà.

Khi đến địa điểm trên, trong lúc vào cua gấp, xe ô tô con lấn qua phần đường bên trái tông trực diện vào xe máy biển kiểm soát 49D1-305.xx do ông B.T.C (trú thôn Phúc Hưng, xã Tân Hà Lâm Hà) điều khiển, chở theo vợ là bà P.T.S. (SN 1981). VTC News thông tin sau cú va chạm, vợ chồng anh C. tử vong. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng. Một phần diễn biến của vụ va chạm đã được camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại.

Khoảnh khắc ô tô đâm xe máy khiến người 2 tử vong.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Lao Động, ông Nguyễn Tài Phương - Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà, cho biết hiện lực lượng chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế ô tô vượt xe không đúng quy định, dẫn đến va chạm với xe máy.

Theo ông Nguyễn Tài Phương chia sẻ, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hiện có 3 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Theo Hương Trà

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