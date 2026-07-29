8 Ủy viên Trung ương Đảng vừa được điều động, phân công vị trí công tác mới

Theo các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, 8 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV mới đây, đã được điều động, chỉ định, phân công, bổ nhiệm giữ các chức vụ, vị trí công tác mới tại một số cơ quan Trung ương và địa phương.