8 Ủy viên Trung ương Đảng vừa được điều động, phân công vị trí công tác mới

MỚI NHẤT!
Theo Trường Phong - Linh Anh |
29-07-2026 - 16:40 PM |
Xã hội
Theo các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, 8 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV mới đây, đã được điều động, chỉ định, phân công, bổ nhiệm giữ các chức vụ, vị trí công tác mới tại một số cơ quan Trung ương và địa phương.
Theo Trường Phong - Linh Anh
Tiền Phong
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.