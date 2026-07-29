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Công an thu 7 xe ô tô, bắt người thuê xe Phạm Văn Tuấn SN 1988

| | Xã hội

Phạm Văn Tuấn bị công an bắt tại khu vực ven sông Hồng, xã Chương Dương, Hà Nội.

Ngày 29/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe ô tô, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ven sông Hồng, xã Chương Dương, Hà Nội.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận nhiều đơn trình báo của doanh nghiệp và cá nhân về việc bị một đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Quá trình điều tra xác định, Tuấn đã lợi dụng hoạt động kinh doanh cho thuê xe tự lái để ký hợp đồng thuê nhiều xe ô tô, sau đó làm giả giấy tờ phương tiện, mang bán hoặc cầm cố, chiếm đoạt từ 200 đến 300 triệu đồng đối với mỗi xe. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng tháo thiết bị định vị trên các phương tiện trước khi tiêu thụ.

Sau khi gây án, Phạm Văn Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, dựng lại hành trình di chuyển của đối tượng.

Một số xe được thu hồi để điều tra - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Ngày 21/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ thành công Phạm Văn Tuấn tại khu vực ven sông Hồng, xã Chương Dương, TP Hà Nội. Cùng với công tác truy bắt đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho các bị hại.

Đến nay, Cơ quan Công an đã thu giữ 7 xe ô tô do đối tượng chiếm đoạt và đang tiếp tục điều tra, truy thu các phương tiện còn lại.

Theo Trang Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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