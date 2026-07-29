Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố người phụ nữ dùng căn cước, sổ đỏ giả để lừa vay 11 tỷ đồng

| | Xã hội

Bằng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả và 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Nguyễn Thị Lâm đã lừa vay, chiếm đoạt của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình số tiền 11 tỷ đồng.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm (SN 1983, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Bị can Lâm tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021, Lâm đã sử dụng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (SN 1983, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), đồng thời sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin, vay tiền của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

Bằng thủ đoạn trên, Lâm đã vay và chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an phát thông báo quan trọng tới người dùng Zalo, Messenger và SMS

Công an phát thông báo quan trọng tới người dùng Zalo, Messenger và SMS Nổi bật

Bắt giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tội nhận hối lộ

Bắt giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tội nhận hối lộ Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng 46 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng 46 tuổi

13:59 , 29/07/2026
Đề nghị truy tố giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế Nguyễn Đình Đức SN 1978

Đề nghị truy tố giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế Nguyễn Đình Đức SN 1978

13:39 , 29/07/2026
Đại tướng Lương Tam Quang: Không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa

Đại tướng Lương Tam Quang: Không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa

13:18 , 29/07/2026
Lệnh tạm giam, khám xét với Lê Việt Cường Sn 1995

Lệnh tạm giam, khám xét với Lê Việt Cường Sn 1995

12:55 , 29/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên