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Công an điều tra giao dịch hơn 32 triệu đồng qua Zalo: Khởi tố Phan Tiến Dũng SN 1990

| | Xã hội

Cơ quan công an xác định, Phan Tiến Dũng đã thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề cùng 2 đối tượng khác.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, thời gian qua, Công an phường Đồng Văn đã tăng cường công tác nắm tình hình, địa bàn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, nhất là các hoạt động lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Kết quả, qua công tác kiểm tra hành chính tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tổ dân phố Văn Thần, phường Đồng Văn, Công an phường phát hiện Phan Tiến Dũng, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Đồng Tân, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình có hành vi mua, bán số lô, số đề thông qua ứng dụng Zalo.

Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, mở rộng, lực lượng Công an làm rõ Phan Tiến Dũng đã thực hiện việc mua, bán số lô, số đề với Phạm Minh Thương, sinh năm 1971, trú tại tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Đồng Văn và Nguyễn Văn Anh, sinh năm 2003, trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội và một đối tượng khác trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tổng số tiền giao dịch mua, bán số lô, số đề là hơn 32 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động có liên quan đến hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Tiến Dũng, Phạm Minh Thương và Nguyễn Văn Anh về hành vi "Đánh bạc"; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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