Lần đầu tiên: Quốc gia Nam Á này mở đường bay thẳng với Việt Nam, chỉ hơn 5 giờ là tới

Từ tháng 8/2026, hành khách Việt sẽ có thêm một lựa chọn mới để khám phá Nam Á khi đường bay thẳng giữa TP.HCM (Việt Nam) và Colombo (Sri Lanka) chính thức được đưa vào khai thác.

Đây là kết nối hàng không thẳng thường lệ đầu tiên giữa Việt Nam và Sri Lanka, giúp rút ngắn đáng kể hành trình vốn trước đây thường phải quá cảnh. Colombo là thành phố lớn nhất, trung tâm thương mại và tài chính của Sri Lanka.

Ảnh Bộ Xây Dựng

Hai hãng hàng không Việt cùng mở đường bay trong tháng 8

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay TP.HCM – Colombo từ ngày 16/8/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Các chuyến bay sử dụng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần.

Chiều từ TP.HCM khởi hành vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật; chiều từ Colombo về Việt Nam bay vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Nhân dịp khai trương, hãng mở bán vé khứ hồi từ khoảng 7 triệu đồng. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy ngày bay, hạng đặt chỗ và số ghế còn lại.

Chỉ hai ngày sau, từ 18/8, Vietjet cũng khai thác đường bay TP.HCM – Colombo với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, chuyến bay rời sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h15 và đến sân bay quốc tế Bandaranaike lúc 21h50. Chiều về cất cánh từ Colombo lúc 23h, đến TP.HCM lúc 5h55 sáng hôm sau. Do Sri Lanka chậm hơn Việt Nam 1 giờ 30 phút, thời gian bay thực tế lần lượt khoảng 5 giờ 5 phút và 5 giờ 25 phút.

2 hãng bay Vietnam Airlines và Vietjet cùng mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến Sri Lanka trong tháng 8 này (Ảnh Vietnam Airlines, Vietjet Air)

Colombo có gì hấp dẫn du khách?

Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Colombo là Galle Face Green, khoảng không gian công cộng ven Ấn Độ Dương thường đông người vào buổi chiều. Du khách có thể đi bộ, ngắm hoàng hôn và thưởng thức những món ăn đường phố như kottu roti – bánh roti thái nhỏ xào cùng trứng, rau hoặc thịt.

Khu chợ Pettah lại mang đến một không khí hoàn toàn khác với các cửa hàng bán gia vị, vải vóc, trái cây và đồ gia dụng. Đây cũng là nơi du khách có thể trải nghiệm nhịp sống địa phương và thử di chuyển bằng tuk-tuk.

Các điểm đáng chú ý khác gồm đền Gangaramaya, Bảo tàng Quốc gia Colombo và bãi biển Mount Lavinia. Cơ quan Du lịch Sri Lanka giới thiệu Gangaramaya là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của thành phố, có nhiều tác phẩm chạm khắc, đồ đồng và hiện vật Phật giáo; trong khi Mount Lavinia được biết đến với bãi biển cùng các nhà hàng hải sản.

Ảnh Make My Trip

Ảnh Klook

Nếu có một ngày, du khách có thể tham quan Pettah và khu Fort vào buổi sáng, đến đền Gangaramaya hoặc Bảo tàng Quốc gia vào buổi chiều, sau đó kết thúc ngày tại Galle Face Green. Với hành trình dài hơn, Colombo còn là cửa ngõ để tới Galle, Kandy, vùng cao nguyên chè Nuwara Eliya hoặc pháo đài đá Sigiriya.

Khách Việt cần lưu ý trước chuyến đi

Lưu ý quan trọng nhất du khách cần lưu ý là thủ tục nhập cảnh khi đến Colombo. Từ ngày 25/5/2026, Sri Lanka miễn phí ETA du lịch trong 30 ngày cho công dân 40 quốc gia, nhưng Việt Nam không nằm trong danh sách này. Khách mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam vẫn phải xin ETA và trả phí theo quy định chung.

Mức phí được Cục Xuất nhập cảnh Sri Lanka công bố là 50 USD nếu hành khách tự đăng ký trực tuyến trước chuyến đi và 60 USD nếu làm tại cửa khẩu. Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí ETA cho thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Ảnh Vietnam Booking

Hành khách nên nộp hồ sơ trên cổng ETA chính thức trước khi khởi hành. Khi nhập cảnh, cần có hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày đến, vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp và đủ tài chính cho thời gian lưu trú. Cơ quan nhập cư Sri Lanka cảnh báo việc cấp ETA tại sân bay chỉ là phương án có giới hạn; nếu hồ sơ không được duyệt, hành khách có thể bị từ chối nhập cảnh.

Sân bay Bandaranaike nằm ngoài trung tâm Colombo, vì vậy người đến bằng chuyến bay tối nên đặt trước xe đón hoặc chọn khách sạn có lễ tân 24 giờ. Du khách cũng nên mang tiền rupee Sri Lanka mệnh giá nhỏ để đi tuk-tuk, mua hàng tại chợ; chuẩn bị ô, quần áo thoáng, thuốc chống muỗi và trang phục che vai, đầu gối khi vào các địa điểm tôn giáo.

Nguồn Cục Hàng không Việt Nam, Tổng hợp