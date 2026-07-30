Sống đủ lâu để thấy khách nước ngoài ùn ùn đến Việt Nam chụp ảnh cưới, tự hào vô cùng nước mình ơi!

Có một điều mà cách đây vài năm, có lẽ không nhiều người nghĩ tới: Việt Nam giờ đây không chỉ là điểm hẹn của những chuyến du lịch, mà còn trở thành nơi nhiều cặp đôi nước ngoài gửi gắm bộ ảnh cưới quan trọng nhất đời mình. Từ Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đến Đức hay Australia... ngày càng nhiều cô dâu chú rể sẵn sàng bay hàng nghìn km để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trên dải đất hình chữ S. Điều níu chân họ không chỉ là cảnh sắc đa dạng, chi phí hợp lý mà còn là chất lượng dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp cùng tay nghề của các studio Việt Nam - những yếu tố đủ sức cạnh tranh với nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Ngày càng nhiều cặp đôi nước ngoài đến Việt Nam chụp ảnh cưới. Nguồn: TikTok.

Xu hướng này cũng ngày càng hiện rõ trên các nền tảng mạng xã hội, nơi hàng loạt bộ ảnh cưới của các cặp đôi quốc tế tại Việt Nam liên tục thu hút sự chú ý. Mỗi video, mỗi album ảnh lại trở thành một lời giới thiệu đầy thuyết phục về cảnh đẹp, ê-kíp và khả năng sáng tạo của những studio trong nước.

Mới đây, bộ ảnh cưới của TikToker người Thái Lan Mint cùng vị hôn phu thực hiện tại TP.HCM đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Cô hào hứng chia sẻ rằng quyết định sang Việt Nam chụp ảnh cưới là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất trước ngày kết hôn. Không chỉ riêng Mint, nhiều nhà sáng tạo nội dung quốc tế cũng liên tục gọi tên Việt Nam như một "thiên đường wedding photoshoot", nơi các studio có thể biến từ góc phố, quán cà phê hay những con hẻm bình dị thành khung hình mang đậm chất điện ảnh.

Bộ ảnh cưới của TikToker người Thái Lan Mint (@burntdumplingg) viral trên MXH.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là quy mô dịch vụ chụp ảnh cưới tại Việt Nam gần như vượt xa tưởng tượng của nhiều khách quốc tế. Thay vì chỉ đơn giản thuê một nhiếp ảnh gia, các studio thường cung cấp trọn gói từ váy cưới, vest, phụ kiện, make-up, làm tóc, stylist, xe di chuyển cho tới ekip hỗ trợ đi theo suốt buổi chụp. Nhiều studio còn bố trí riêng người chỉnh váy, cầm đuôi váy, dặm lại lớp trang điểm hay hỗ trợ thay trang phục giữa các bối cảnh, mang đến cảm giác chẳng khác nào một buổi chụp của người nổi tiếng.

... và cung cấp cả quần áo cho cô dâu và chú rể trong nhiều concept khác nhau.

Bạn được hỗ trợ makeup và làm tóc. Còn bao gồm nhiều photographer để đảm bảo bắt trọn các khoảnh khắc.

Cô dâu có riêng người xách váy và hỗ trợ xuyến suốt buổi chụp.

Không ít du khách quốc tế còn ví trải nghiệm này giống một "VIP wedding experience" (trải nghiệm chụp ảnh cưới cao cấp, được chăm sóc từ A đến Z). Một ngày chụp có thể thực hiện nhiều concept liên tiếp, thay đổi váy cưới, vest và địa điểm liên tục nhưng mọi khâu vẫn diễn ra rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng. Có gói dịch vụ còn bao gồm cả bữa ăn, nước uống và phương tiện di chuyển cho cô dâu chú rể trong suốt lịch trình.

Dịch vụ khiến khách cảm giác như VIP.

Nhiều gói thậm chí bao gồm cả bữa ăn cho cô dâu chú rể.

Điểm mạnh lớn nhất của các studio Việt lại nằm ở tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Thay vì chỉ chụp những bức chân dung đứng tạo dáng, nhiều ekip xây dựng hẳn một câu chuyện xuyên suốt cho bộ ảnh. Cô dâu chú rể có thể cùng nhau dạo chợ, ăn há cảo, ngồi trên chiếc xe cổ, ghé tiệm thú cưng hay lang thang giữa những con hẻm cũ... Mỗi concept đều mang cảm giác rất điện ảnh, vừa tự nhiên vừa giàu cảm xúc, đúng tinh thần của những bộ phim lãng mạn hay K-drama.

Các concept cưới vô cùng đa dạng, cho cảm giác như các bộ phim rom-com.

Chính bộ ảnh của cặp đôi người Thái dưới đây là ví dụ rõ nhất. Thay vì chọn phim trường cầu kỳ, họ cùng ekip thực hiện concept tại chợ Phùng Hưng và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Qua góc máy của nhiếp ảnh gia Việt, những biển hiệu cũ, quầy há cảo lâu năm, dãy nhà nhiều màu sắc hay hành lang cổ kính của bảo tàng đều trở thành phông nền đậm chất nghệ thuật. Không ít cư dân mạng Thái Lan sau khi xem video đã lập tức hỏi xin địa chỉ studio cũng như địa điểm chụp.

Đây cũng là điều tạo nên khác biệt của dịch vụ chụp ảnh cưới tại Việt Nam. Thay vì dựng bối cảnh nhân tạo, nhiều ekip tận dụng chính nhịp sống đời thường, kiến trúc cũ, phố xá hay các công trình văn hóa để tạo nên những khung hình có chiều sâu. Mỗi bộ ảnh vì thế không chỉ đẹp mà còn mang dấu ấn của địa phương, giúp cặp đôi lưu giữ cả câu chuyện về chuyến đi.

Những khung cảnh bình dị trở nên rất điện ảnh khi qua tay nheieps ảnh gia.

Một yếu tố khác khiến khách quốc tế liên tục truyền tai nhau chính là khả năng bắt xu hướng rất nhanh của các studio Việt. Từ phong cách retro, cinematic, old money, quiet luxury đến Y2K, editorial hay high fashion, các ekip đều có thể triển khai trọn gói. Hệ thống váy cưới, vest và phụ kiện cũng được cập nhật liên tục, giúp khách hàng gần như không phải chuẩn bị gì ngoài việc có mặt đúng lịch hẹn.

Concept đa dạng từ trong nhà đến ngoài trời.

Trong khi ở nhiều quốc gia, để sở hữu một bộ ảnh cưới với ekip đông người, nhiều concept và dịch vụ trọn gói có thể tiêu tốn vài nghìn USD, thì tại Việt Nam mức chi phí thường dễ tiếp cận hơn rất nhiều nhưng chất lượng vẫn được đánh giá cao. Chính sự cân bằng giữa tay nghề, tính sáng tạo, dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí hợp lý đã khiến nhiều cặp đôi xem việc bay sang Việt Nam chụp ảnh cưới còn "đáng tiền" hơn thực hiện ngay tại quê nhà.

Mức giá hợp lý chính là yếu tố quan trọng nhất khiến các cặp đôi liên tục "chốt đơn" dịch vụ chụp cưới tại Việt Nam.

Từ một điểm đến du lịch, Việt Nam đang dần trở thành "tọa độ" mới của wedding tourism - du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Và khi ngày càng nhiều cô dâu chú rể quốc tế sẵn sàng bay hàng nghìn cây số chỉ để giao trọn khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời cho các studio Việt, đó có lẽ cũng là lời khẳng định rõ ràng nhất về tay nghề, óc thẩm mỹ và chất lượng dịch vụ mà ngành cưới trong nước đang sở hữu.

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Một ngày chụp có thể thực hiện nhiều concept liên tiếp, thay đổi váy cưới, vest và địa điểm liên tục nhưng mọi khâu vẫn diễn ra rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng. Có gói dịch vụ còn bao gồm cả bữa ăn, nước uống và phương tiện di chuyển cho cô dâu chú rể trong suốt lịch trình. Điểm mạnh lớn nhất của các studio Việt lại nằm ở tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Thay vì chỉ chụp những bức chân dung đứng tạo dáng, nhiều ekip xây dựng hẳn một câu chuyện xuyên suốt cho bộ ảnh. Cô dâu chú rể có thể cùng nhau dạo chợ, ăn há cảo, ngồi trên chiếc xe cổ, ghé tiệm thú cưng hay lang thang giữa những con hẻm cũ... Mỗi concept đều mang cảm giác rất điện ảnh, vừa tự nhiên vừa giàu cảm xúc, đúng tinh thần của những bộ phim lãng mạn hay K-drama. Chính bộ ảnh của cặp đôi người Thái là ví dụ rõ nhất. Thay vì chọn phim trường cầu kỳ, họ cùng ekip thực hiện concept tại chợ Phùng Hưng và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Qua góc máy của nhiếp ảnh gia Việt, những biển hiệu cũ, quầy há cảo lâu năm, dãy nhà nhiều màu sắc hay hành lang cổ kính của bảo tàng đều trở thành phông nền đậm chất nghệ thuật. Không ít cư dân mạng Thái Lan sau khi xem video đã lập tức hỏi xin địa chỉ studio cũng như địa điểm chụp. Đây cũng là điều tạo nên khác biệt của dịch vụ chụp ảnh cưới tại Việt Nam. Thay vì dựng bối cảnh nhân tạo, nhiều ekip tận dụng chính nhịp sống đời thường, kiến trúc cũ, phố xá hay các công trình văn hóa để tạo nên những khung hình có chiều sâu. Mỗi bộ ảnh vì thế không chỉ đẹp mà còn mang dấu ấn của địa phương, giúp cặp đôi lưu giữ cả câu chuyện về chuyến đi. Một yếu tố khác khiến khách quốc tế liên tục truyền tai nhau chính là khả năng bắt xu hướng rất nhanh của các studio Việt. Từ phong cách retro, cinematic, old money, quiet luxury đến Y2K, editorial hay high fashion, các ekip đều có thể triển khai trọn gói. Hệ thống váy cưới, vest và phụ kiện cũng được cập nhật liên tục, giúp khách hàng gần như không phải chuẩn bị gì ngoài việc có mặt đúng lịch hẹn. Trong khi ở nhiều quốc gia, để sở hữu một bộ ảnh cưới với ekip đông người, nhiều concept và dịch vụ trọn gói có thể tiêu tốn vài nghìn USD, thì tại Việt Nam mức chi phí thường dễ tiếp cận hơn rất nhiều nhưng chất lượng vẫn được đánh giá cao. Chính sự cân bằng giữa tay nghề, tính sáng tạo, dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí hợp lý đã khiến nhiều cặp đôi xem việc bay sang Việt Nam chụp ảnh cưới còn "đáng tiền" hơn thực hiện ngay tại quê nhà. Từ một điểm đến du lịch, Việt Nam đang dần trở thành "tọa độ" mới của wedding tourism – du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Và khi ngày càng nhiều cô dâu chú rể quốc tế sẵn sàng bay hàng nghìn cây số chỉ để giao trọn khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời cho các studio Việt, đó có lẽ cũng là lời khẳng định rõ ràng nhất về tay nghề, óc thẩm mỹ và chất lượng dịch vụ mà ngành cưới trong nước đang sở hữu." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:05:09 dblclick "ezgif-30f1f9de0523bf73-150144.gif ezgif-3860071e29f6f65b-150144.gif ezgif-39ee5883fb793570-150139.gif ezgif-3a3ff535cd497d93-150139.gif Không ít du khách quốc tế còn ví trải nghiệm này giống một "VIP wedding experience". Một ngày chụp có thể thực hiện nhiều concept liên tiếp, thay đổi váy cưới, vest và địa điểm liên tục nhưng mọi khâu vẫn diễn ra rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng. Có gói dịch vụ còn bao gồm cả bữa ăn, nước uống và phương tiện di chuyển cho cô dâu chú rể trong suốt lịch trình. Điểm mạnh lớn nhất của các studio Việt lại nằm ở tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Thay vì chỉ chụp những bức chân dung đứng tạo dáng, nhiều ekip xây dựng hẳn một câu chuyện xuyên suốt cho bộ ảnh. Cô dâu chú rể có thể cùng nhau dạo chợ, ăn há cảo, ngồi trên chiếc xe cổ, ghé tiệm thú cưng hay lang thang giữa những con hẻm cũ... Mỗi concept đều mang cảm giác rất điện ảnh, vừa tự nhiên vừa giàu cảm xúc, đúng tinh thần của những bộ phim lãng mạn hay K-drama. Chính bộ ảnh của cặp đôi người Thái là ví dụ rõ nhất. Thay vì chọn phim trường cầu kỳ, họ cùng ekip thực hiện concept tại chợ Phùng Hưng và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Qua góc máy của nhiếp ảnh gia Việt, những biển hiệu cũ, quầy há cảo lâu năm, dãy nhà nhiều màu sắc hay hành lang cổ kính của bảo tàng đều trở thành phông nền đậm chất nghệ thuật. Không ít cư dân mạng Thái Lan sau khi xem video đã lập tức hỏi xin địa chỉ studio cũng như địa điểm chụp. Đây cũng là điều tạo nên khác biệt của dịch vụ chụp ảnh cưới tại Việt Nam. Thay vì dựng bối cảnh nhân tạo, nhiều ekip tận dụng chính nhịp sống đời thường, kiến trúc cũ, phố xá hay các công trình văn hóa để tạo nên những khung hình có chiều sâu. Mỗi bộ ảnh vì thế không chỉ đẹp mà còn mang dấu ấn của địa phương, giúp cặp đôi lưu giữ cả câu chuyện về chuyến đi. Một yếu tố khác khiến khách quốc tế liên tục truyền tai nhau chính là khả năng bắt xu hướng rất nhanh của các studio Việt. Từ phong cách retro, cinematic, old money, quiet luxury đến Y2K, editorial hay high fashion, các ekip đều có thể triển khai trọn gói. Hệ thống váy cưới, vest và phụ kiện cũng được cập nhật liên tục, giúp khách hàng gần như không phải chuẩn bị gì ngoài việc có mặt đúng lịch hẹn. Trong khi ở nhiều quốc gia, để sở hữu một bộ ảnh cưới với ekip đông người, nhiều concept và dịch vụ trọn gói có thể tiêu tốn vài nghìn USD, thì tại Việt Nam mức chi phí thường dễ tiếp cận hơn rất nhiều nhưng chất lượng vẫn được đánh giá cao. Chính sự cân bằng giữa tay nghề, tính sáng tạo, dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí hợp lý đã khiến nhiều cặp đôi xem việc bay sang Việt Nam chụp ảnh cưới còn "đáng tiền" hơn thực hiện ngay tại quê nhà. Từ một điểm đến du lịch, Việt Nam đang dần trở thành "tọa độ" mới của wedding tourism – du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Và khi ngày càng nhiều cô dâu chú rể quốc tế sẵn sàng bay hàng nghìn cây số chỉ để giao trọn khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời cho các studio Việt, đó có lẽ cũng là lời khẳng định rõ ràng nhất về tay nghề, óc thẩm mỹ và chất lượng dịch vụ mà ngành cưới trong nước đang sở hữu." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:05:13 dblclick "ezgif-30724e1ad2570541-150151.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:05:17 dblclick "..." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:05:33 dblclick "... và cung cấp cả quần áo cho cô dâu và chú rể" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:06:08 dblclick "ezgif-3860071e29f6f65b-150144.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:07:03 dblclick "ezgif-39ee5883fb793570-150139.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:08:22 dblclick "ezgif-3a3ff535cd497d93-150139.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:08:56 dblclick "ezgif-30f1f9de0523bf73-150144.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:09:39 dblclick "Không ít du khách quốc tế còn ví trải nghiệm này giống một "VIP wedding experience". Một ngày chụp có thể thực hiện nhiều concept liên tiếp, thay đổi váy cưới, vest và địa điểm liên tục nhưng mọi khâu vẫn diễn ra rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng. Có gói dịch vụ còn bao gồm cả bữa ăn, nước uống và phương tiện di chuyển cho cô dâu chú rể trong suốt lịch trình." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:09:42 dblclick "Nhiều gói thậm chí bao gồm cả bữa ăn cho cô dâu chú rể." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:10:01 dblclick "Dịch vụ khiến khách cảm giác như VIP." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:10:04 dblclick "ezgif-39ee5883fb793570-150139.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:10:06 dblclick "Nhiều gói thậm chí bao gồm cả bữa ăn cho cô dâu chú rể." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:10:53 dblclick "ezgif-37f0367315d851a9-150136.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:11:10 dblclick "Các concept cưới vô cùng đa dạng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:11:16 dblclick "ezgif-316b084a35d5b4a6-150133.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:11:18 dblclick "Các concept cưới vô cùng đa dạng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:13:39 dblclick "ftw00803-084553-151311.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:13:42 dblclick "ftw00768-084531-1783829046000-1783829046373303778391-151311.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:13:46 dblclick "ftw00638-085310-151252.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:13:49 dblclick "ftw00998-085622-151248.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:13:53 dblclick "ftw01212-085748-151247.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:14:25 dblclick "Đây cũng là điều tạo nên khác biệt của dịch vụ chụp ảnh cưới tại Việt Nam. Thay vì dựng bối cảnh nhân tạo, nhiều ekip tận dụng chính nhịp sống đời thường, kiến trúc cũ, phố xá hay các công trình văn hóa để tạo nên những khung hình có chiều sâu. Mỗi bộ ảnh vì thế không chỉ đẹp mà còn mang dấu ấn của địa phương, giúp cặp đôi lưu giữ cả câu chuyện về chuyến đi." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:15:07 dblclick "ezgif-3ad498bc097fa8ae-150132.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:16:11 dblclick "ezgif-37d5ee254642ca49-151555.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:16:14 dblclick "ezgif-3000e3c0e6da8003-151558.gif" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false