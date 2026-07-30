Người phụ nữ dân tộc Tày khiến Cường Đô La si mê gần 10 năm: Mỹ nhân gợi cảm cao 1m76, style không phô mà vẫn nổi

Cường Đô La từ lâu đã được biết đến là vị "đại gia phố núi" đình đám, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng dàn siêu xe triệu đô ngay từ khi còn rất trẻ. Bên cạnh sự nghiệp và niềm đam mê tốc độ, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Đàm Thu Trang. Nói về chặng đường tình yêu của cả hai, Đàm Thu Trang và Cường Đô La bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2017. Sau khoảng 2 năm gắn bó, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới hoành tráng vào năm 2019. Trải qua gần một thập kỷ bên nhau, tình cảm của cả hai vẫn luôn ngọt ngào như ngày đầu. Đàm Thu Trang từng hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu, ca sĩ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô quyết định lùi về sau để vừa chăm sóc gia đình nhỏ, vừa sát cánh hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.

Từng hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, Đàm Thu Trang luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn nhờ chiều cao nổi bật 1m76 cùng nhan sắc thanh tú. Ngay cả khi đã rời xa ánh đèn sân khấu, sức hút của cô cũng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Ở tuổi U40 và là mẹ hai con, Đàm Thu Trang không chỉ thăng hạng nhan sắc mà còn khẳng định phong độ thời trang thượng thừa.

Gu ăn vận của Đàm Thu Trang thường hướng đến sự tối giản, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ thời thượng. Trong tủ đồ của cô, áo sơ mi là một trong những item được ưu ái hàng đầu, thường kết hợp cùng quần jeans để tạo nên tổng thể trẻ trung, tinh tế. Đây là công thức nhanh gọn, hiệu quả trong nhiều hoàn cảnh, vì vậy chị em có thể tham khảo để yên tâm mặc đẹp mỗi ngày.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Bên cạnh quần jeans, Đàm Thu Trang còn chuộng công thức phối sơ mi cùng quần ống rộng. Sự kết hợp giữa hai item kinh điển này mang đến tổng thể hài hòa, dễ mặc mà vẫn ghi điểm về phong cách. Đôi khi chị em chỉ cần ưu tiên những chiếc sơ mi có gam màu tươi sáng hoặc thiết kế nhấn nhá nhẹ nhàng là đủ giúp diện mạo trở nên nổi bật và cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Đàm Thu Trang gợi ý cho chị em một công thức mặc đẹp đơn giản mà sành điệu với áo thun và chân váy ngắn. Cô ưu tiên áo thun dáng ôm kết hợp cùng chân váy xòe nhẹ, tạo nên tổng thể hài hòa, tôn dáng nhưng vẫn trẻ trung. Chỉ cần phối thêm một đôi sneaker hoặc giày bệt là đã có ngay outfit năng động, phù hợp để diện hằng ngày.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Váy

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch và sành điệu, chị em rất nên tham khảo cách lên đồ của Đàm Thu Trang. Cô ghi điểm với set tweed xanh nhạt gồm áo khoác cổ tròn phối cùng chân váy ngắn, mang đến vẻ ngoài nữ tính, chỉn chu và thời thượng. Đây là kiểu trang phục trendy mùa thu đông, không mất thời gian mix match cầu kỳ mà lên dáng đẹp miễn chê.

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