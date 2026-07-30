Anh Tây "đầu hàng" trước các "pháp sư Hội An": 22 tiếng hoàn thành 2 bộ vest, lên dáng đẹp đến nỗi phải nhảy cẫng lên

Hội An từ lâu không chỉ nổi tiếng với phố cổ hay những con đường rực rỡ ánh đèn lồng, mà còn được nhiều du khách quốc tế ví như "thủ phủ may đo" của châu Á. Không ít người ghé qua chỉ với ý định đặt một bộ quần áo làm kỷ niệm, nhưng rồi lại rời đi với nhiều hơn những gì mình dự tính.

Mới đây, một vị khách Tây cũng có trải nghiệm không thể ngờ tại đây. Trên TikTok cá nhân, anh hài hước kể mình đã bị các "pháp sư Hội An" "bamboozled" (dụ khéo, lừa yêu) khi từ chỗ chỉ định may một bộ vest cho một dịp đặc biệt, cuối cùng lại quyết định đặt luôn hai bộ. Chia sẻ dí dỏm cùng phản ứng đầy phấn khích của anh nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và khiến không ít cư dân mạng tò mò: Điều gì ở những người thợ may Hội An lại có sức thuyết phục đến vậy?

Cụ thể, Jordan cho biết anh đã 2 năm chưa mặc vest. Dù sắp tham dự một đám cưới vào tháng 9 và cần diện đồ trang trọng vì là thành viên của đội phù rể, anh vốn không quá ưng ý những mẫu vest được gợi ý nên dự định sẽ đi thuê thay vì đặt may. Thế nhưng, mọi kế hoạch thay đổi sau khi anh đặt chân đến Hội An - nơi nổi tiếng với dịch vụ may đo theo yêu cầu. Ban đầu chỉ định may một bộ để dùng cho những dịp đặc biệt, cuối cùng anh lại "chốt đơn" luôn 2 bộ vest may đo. Chính vì vậy, Jordan hài hước nói rằng mình đã bị "lừa" mua thêm một bộ ngoài dự tính và giờ phải nghĩ cách tạo thêm nhiều dịp để diện vest trong tương lai.

Đoạn video Jordan chia sẻ mình bị "bamboozled". Nguồn: TikTok @jordankahana

Điều khiến nam TikToker bất ngờ hơn cả không chỉ là quyết định "xuống tiền", mà còn là tốc độ làm việc của các thợ may Hội An. Sau khi hoàn tất các công đoạn chọn vải, chọn kiểu dáng và lấy số đo, chỉ khoảng 22 giờ sau, Jordan đã nhận được thông báo quay lại thử thành phẩm. Tốc độ hoàn thiện nhanh chóng khiến anh không giấu được sự kinh ngạc.

Đến buổi thử đồ, Jordan nhận thấy vẫn còn một vài chi tiết cần chỉnh sửa để bộ vest vừa vặn hơn. Các thợ may cho biết mọi chỉnh sửa sẽ được hoàn thành chỉ trong khoảng 3 tiếng. Tốc độ xử lý nhanh cùng sự chuyên nghiệp của cửa hàng khiến vị khách Tây liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên.

Thành quả cuối cùng không khiến Jordan thất vọng.

Phía dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với trải nghiệm của Jordan. Không ít người từng đến Hội An cho biết họ cũng chỉ định may một món đồ nhưng cuối cùng lại mang về nhiều hơn dự kiến vì chất lượng, tay nghề và tốc độ hoàn thiện đều vượt ngoài mong đợi. Với nhiều du khách quốc tế, việc ghé Hội An và sở hữu một bộ trang phục may đo dường như đã trở thành một trải nghiệm khó có thể bỏ lỡ khi đến Việt Nam.