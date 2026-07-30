Hạnh phúc tuổi 55 của Mạnh Quỳnh trong biệt phủ đẹp như tranh

Đi hát đám cưới cho bạn và bất ngờ thành ngôi sao

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1971. Mạnh Quỳnh mang dòng máu lai nhưng từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại tại quê nhà và sớm nuôi dưỡng tình yêu cổ nhạc. Anh chia sẻ, bản thân mình có gốc cải lương và mê cải lương trước khi đến với tân nhạc. Tuy vậy, từ thời nhỏ nam ca sĩ cũng ái một những danh ca Bolero như Chế Linh, Tuấn Vũ.

Mạnh Quỳnh

Năm 15 tuổi, Mạnh Quỳnh lên Sài Gòn học trung học và theo học cổ nhạc bài bản dưới sự chỉ dạy của nghệ sĩ Ngọc Ẩn tại nhà hát Trần Hữu Trang.

Tháng 9 năm 1992, nam ca sĩ cùng mẹ định cư tại Hoa Kỳ, ban đầu sinh sống ở New York rồi chuyển sang Minnesota. Tại Mỹ, anh theo học ngành khoa học máy tính, đồng thời tự rèn luyện thanh nhạc, guitar và sáng tác tại nhà.

Cơ duyên đến với Mạnh Quỳnh khi anh lên hát tại đám cưới một người bạn và lọt vào mắt xanh trung tâm băng nhạc Người đẹp Bình Dương. Anh chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ khoảng năm 1996 qua các nhạc phẩm thu âm cho trung tâm này. Từ đây, anh được định hướng sự nghiệp đi theo dòng nhạc Bolero.

Thời gian đầu, Mạnh Quỳnh hát Bolero theo hơi hướm luyến láy, nhả chữ của cải lương nhưng dần tiết chế lại và hát cảm xúc, chân phương hơn, đúng điệu hơn.

Năm 1999, Mạnh Quỳnh bắt đầu cộng tác với một trung tâm lớn nhất hải ngoại và nhanh chóng trở thành ngôi sao nhạc vàng hàng đầu.

Nam ca sĩ nổi tiếng với chất giọng trữ tình ngọt ngào, sâu lắng và có biệt tài tự sáng tác các bản tân cổ giao duyên. Sự nghiệp của anh gắn liền với cố ca sĩ Phi Nhung, tạo nên cặp song ca huyền thoại, ăn ý bậc nhất lịch sử nhạc hải ngoại. Ngoài ra, anh cũng song ca ăn ý với ca sĩ Như Quỳnh, Hương Thủy.

Hạnh phúc tuổi 55 trong biệt phủ đẹp như tranh tại Mỹ

Không giống những ca sĩ khác, Mạnh Quỳnh hầu như không tiết lộ về nhà cửa, xe cộ. Chính vì thế, công chúng càng tò mò và đoán già đoán non về tài sản, sự giàu có của anh.

Chỉ duy nhất 1 lần, Mạnh Quỳnh khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải một clip quay cận cảnh khu vườn sau biệt phủ nhà anh tại Mỹ, sau một cơn mưa.

Dù Mạnh Quỳnh chỉ quay một góc khu vườn sau nhà mình nhưng tất cả khán giả đều thấy được sự bề thế của nó. Vườn nhà anh được bài trí ngăn nắp, gọn gàng, có đầy đủ tiểu cảnh và cả lầu vọng để Mạnh Quỳnh ngồi thư giãn, sáng tác nhạc.

Mạnh Quỳnh và vợ con

Nhìn vào clip, ai cũng thích thú khi thấy khu vườn trong biệt thự của Mạnh Quỳnh có khung cảnh đẹp như truyện cổ tích với khuôn viên rộng rãi, trồng đủ các loại hoa, cây cối nhiều màu sắc.

Các loại cây đều thuộc xứ ôn đới, ra lá đỏ, lá vàng nên nhìn vô cùng bắt mắt, lãng mạn. Anh nói: "Trong vườn nhà tôi có một căn nhà nhỏ để mỗi sáng tôi ngồi uống cà phê, sáng tác nhạc.

Ngoài cây cỏ, vườn nhà tôi còn có chim chóc bay lượn, làm tổ, nhìn rất thanh cảnh. Sau những ngày đi show, làm việc mệt mỏi, tôi lại ra khu vườn sau nhà này để hưởng không khí trong lành. Cuộc sống với tôi chỉ cần như vậy là đủ".

Sau khi quay xong khu vườn, Mạnh Quỳnh có lia máy quay biệt thự và khán giả thấy được, căn biệt thự này xây dựng chủ yếu bằng gỗ với lối kiến trúc Tây phương, nên nhìn khá ấm cúng, còn có cả sân chơi bóng rổ.

Cận cảnh biệt phủ của Mạnh Quỳnh

Hiện tại, Mạnh Quỳnh đã ở tuổi 55 nhưng lại được nhận xét là ngày càng trẻ trung, phong độ và đẹp hơn cả thời trẻ. Dù đi hát khắp nơi nhưng anh vẫn có một gia đình nhỏ viên mãn, hạnh phúc bên vợ và hai con trai.

Vợ Mạnh Quỳnh rất xinh đẹp nhưng không liên quan tới showbiz mà làm tài chính tại Mỹ. Cô cũng sống rất kín đáo, hầu như không bao giờ xuất hiện trước truyền thông, chỉ đứng sau làm hậu phương cho chồng và chăm lo tổ ấm. Mạnh Quỳnh từng chia sẻ:

"Mẹ tụi nhỏ không can dự vào công việc ca hát của tôi. Một người làm nghệ thuật, người làm công chức bên ngành tài chính và cô ấy lại sang Mỹ từ bé nên nói về âm nhạc Việt Nam thì hoàn toàn không biết gì nhiều".

Hai con trai Mạnh Quỳnh hiện đang học tập tại Mỹ và dường như không có ý định nối nghiệp cha.

Dù nổi tiếng như Mạnh Quỳnh lại có đời sống gia đình chuẩn mực. Về cuộc sống thường ngày, anh tiết lộ: "Từ khoảng mười mấy năm trước tới giờ, một ngày của tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng, pha ly cà phê, làm đồ ăn sáng rồi cho hai đứa con dậy ăn sáng rồi đi học. Đợi hai đứa con đi học xong, tôi ở nhà làm những công việc của mình và làm cả việc nhà như dọn nhà, rửa chén bát.

Tôi nấu ăn giỏi, trông con giỏi. Tất cả những công việc đàn bà làm được thì đàn ông cũng làm được không thua kém.

Sau vườn nhà tôi có một khu vườn rất rộng, hồi trước tôi phải thuê một người để dọn cỏ, cắt cỏ giùm còn mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, lau chùi tới trang trí nhà cửa, nấu ăn… tôi làm được hết. Không phải tôi không mướn người được mà tự tôi thích làm những công việc đó".