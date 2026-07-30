Tình hình hiện tại của Trấn Thành

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình thực tế, Trấn Thành vẫn cho thấy sức hút chưa hề suy giảm. Theo bảng xếp hạng do nền tảng đo lường xu hướng mạng xã hội Socialite công bố ngày 29/7, Trấn Thành đứng số một trong danh sách Top 10 thành viên và khách mời trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý trong tuần, với 11.925 lượt đề cập. Xếp sau anh là Hùng Huỳnh (10.533 lượt đề cập) và Ninh Dương Lan Ngọc (8.395 lượt đề cập).

Kết quả được ghi nhận trong giai đoạn từ 22/7 đến 28/7, thời điểm Running Man Vietnam 2026 chính thức lên sóng mùa mới. Lượng thảo luận dành cho nam nghệ sĩ chủ yếu đến từ các diễn biến trong chương trình này.

Trong tập 1 phát sóng, Trấn Thành tiếp tục giữ vững vai trò anh lớn vững chãi, hoạt ngôn, vừa là điểm tựa tinh thần vừa dẫn dắt đàn em cực ngọt. Đặc biệt, màn kéo xe bò gắn liền với hình ảnh của Trấn Thành mùa trước chính thức được tái hiện với phiên bản khó hơn, đòi hỏi cả sức mạnh, sự phối hợp và tinh thần đồng đội các thành viên. Đây chính là một trong những khoảnh khắc khiến khán giả ấn tượng và thảo luận về nam nghệ sĩ.

Trấn Thành dốc toàn lực kéo chiếc xe chở trọn vẹn 6 người em.

Theo đó Running Man Vietnam mùa 4 chính thức trở lại từ ngày 24/7. Game show thực tế quy tụ đông đủ 100% dàn cast của mùa trước đó, gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân AP, Lê Nhân.

Khác với mùa 3 phát sóng vào cuối năm 2025, mùa 4 được đưa lên sóng sớm hơn nhằm đáp lại sự mong đợi của khán giả. Trước đó, Running Man Vietnam 2025 đã tạo nên cú bùng nổ trong thị trường gameshow giải trí khi ghi nhận hơn 2 tỉ lượt xem trên tất cả các nền tảng, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội và trở thành một trong những chương trình truyền hình được quan tâm nhất trong năm.