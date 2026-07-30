Xu hướng mới trong mùa Trung Thu 2026: Doanh nghiệp đầu tư bài bản, nâng tầm hộp quà thành "điểm chạm" thương hiệu

Từ đầu tháng 7, Bakes - một thương hiệu bánh nổi bật thuộc phân khúc trung - cao cấp tại TP.HCM, cho biết nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn và chỉ sau hơn hai tuần mở bán, tổng giá trị các cơ hội bán hàng đã đạt khoảng 50% sản lượng mục tiêu của cả mùa.

Với nhiều doanh nghiệp, quà tặng Trung Thu gần như là một phần cố định trong quỹ ngân sách đối ngoại hàng năm. Tuy nhiên, khi các hoạt động xây dựng thương hiệu và quản trị quan hệ đối tác ngày càng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn và triển khai sớm hơn vào các dịp lễ quan trọng, cách doanh nghiệp nhìn nhận văn hóa biếu tặng cũng dần thay đổi.

Quà tặng là một phần của chiến lược thương hiệu

Trong một dịp tri ân quan trọng như Trung Thu, việc một đối tác nhận đồng thời nhiều món quà từ các doanh nghiệp khác nhau là điều không tránh khỏi. Bởi vậy, dịch vụ cá nhân hóa quà tặng theo bộ nhận diện thương hiệu của từng doanh nghiệp đang dịch chuyển từ một giá trị cộng thêm thành tiêu chí gần như mặc định.

Bên cạnh yêu cầu đưa logo lên hộp quà, nhiều doanh nghiệp mong muốn dấu ấn thương hiệu xuất hiện xuyên suốt trải nghiệm trao tặng, từ thiệp chúc đến các phụ kiện đi kèm. Một món quà được thiết kế đồng bộ cùng nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp sẽ mang đến cảm giác trân trọng và ấn tượng chỉn chu đối với người được nhận.

Xu hướng này cũng đang định hình cách các thương hiệu bánh Trung Thu phát triển sản phẩm. Với bộ sưu tập "Chung" Thu 2026, Bakes tích hợp giải pháp cá nhân hóa dành cho khách hàng doanh nghiệp như hỗ trợ in ấn logo miễn phí và nâng cấp hộp quà với khăn lụa và tag được thiết kế riêng từ những đơn hàng quy mô nhỏ.

Bộ sưu tập "Chung" Thu 2026 từ Bakes. Ảnh: Bakes

Khi văn hóa Việt nâng tầm giá trị hộp quà

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt mở rộng hợp tác quốc tế, một món quà giàu giá trị văn hóa nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại không chỉ góp phần tạo dấu ấn với đối tác, mà còn phản ánh tiêu chuẩn lựa chọn và gu thẩm mỹ của bản thân doanh nghiệp.

Thay vì lặp lại những biểu tượng quen thuộc của mùa trăng, bộ sưu tập "Chung" Thu 2026 lựa chọn tái hiện nền văn hóa Trống Đồng hơn 2500 tuổi và cảm hứng dân gian từ Trống Cơm – nhạc cụ gắn liền với văn hóa ruộng đồng và những thời khắc sum họp cộng đồng.

Không dừng lại ở bao bì, ở "Chung" Thu 2026 đưa những món ăn dân dã từ hạt gạo vào các vị bánh được sáng tạo độc quyền như Xôi Bát Bửu Kim Sa, Trôi nước mè đen, Bánh da lợn, song hành cùng những vị bánh cao cấp hiện đại như Bò sốt Truffle Hoàng Kim, Yuzu Lava Trứng Muối hay Caramel Macchiato. Với đa dạng các biến tấu, doanh nghiệp ngày nay dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp với khẩu vị đối tác của mình.

Hộp quà Trống Đồng thuộc bộ sưu tập "Chung" Thu 2026. Ảnh: Bakes

Từ nhà cung cấp sản phẩm đến đối tác triển khai giải pháp

Bên cạnh bao bì và hương vị, giờ đây tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, khả năng đáp ứng đơn hàng lớn, tiến độ giao nhận và năng lực tư vấn cũng trở thành một phần của quyết định mua hàng, đặc biệt với các doanh nghiệp triển khai hàng trăm hoặc hàng nghìn suất quà cùng lúc.

Bakes cho biết toàn bộ sản phẩm của bộ sưu tập "Chung" Thu 2026 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP, trong khi từng chiếc bánh đều trải qua quy trình kiểm tra và đóng gói thủ công nhằm mang đến chất lượng đồng đều trước khi đến tay người nhận.

Song song đó là năng lực đáp ứng đồng thời các đơn hàng từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến tập đoàn quy mô lớn, đảm bảo những đơn hàng lên đến hàng nghìn hộp vẫn được giao đúng tiến độ trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là yếu tố ngày càng nhiều khách hàng lưu tâm, đặc biệt là khi mùa Trung Thu đang bước vào thời điểm các doanh nghiệp đồng loạt triển khai quà tặng.

Có thể thấy, khi quà tặng doanh nghiệp ngày càng được nhìn nhận như một khoản đầu tư thay vì chi phí theo mùa, tất cả những yếu tố trên dần trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường bánh Trung Thu 2026.