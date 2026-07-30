Nhan sắc 35 cô gái ghi tên vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau một ngày diễn ra vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn 35 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng Chung khảo toàn quốc. Đây là những gương mặt được tuyển chọn từ gần 200 thí sinh tham gia sơ khảo, sau quá trình đánh giá nhiều tiêu chí từ ngoại hình, nhân trắc học đến kỹ năng giao tiếp, ứng xử và bản lĩnh sân khấu.

Theo Ban tổ chức, điểm nổi bật của mùa giải năm nay nằm ở sự đa dạng của dàn thí sinh. Nhiều cô gái đến từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... góp mặt, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của nhan sắc Việt. Độ tuổi trung bình của thí sinh là 21, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 27 tuổi, đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau.

Trong phát biểu bế mạc, Trưởng Ban tổ chức Phùng Công Sưởng cho biết việc được gọi tên vào Chung khảo chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực ở thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh những thí sinh chưa đi tiếp không đồng nghĩa kém xuất sắc hơn. Ông mong các thí sinh tiếp tục giữ sự khiêm nhường, tinh thần học hỏi và khát vọng cống hiến trên hành trình phía trước.

Không chỉ gây chú ý bởi dàn thí sinh đông đảo, vòng Sơ khảo phía Bắc còn xuất hiện nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Có thí sinh giảm 5 kg để chuẩn bị cho cuộc thi, người gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì hồi hộp, có cô gái quyết định quay lại sau bốn năm dang dở vì lý do sức khỏe, hay cựu sinh viên Đại học Ngoại thương xem Hoa hậu Việt Nam là cột mốc để bước ra khỏi vùng an toàn sau khi tốt nghiệp.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục giữ tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Tại vòng sơ khảo, tất cả thí sinh đều trải qua phần kiểm tra nhân trắc học với quy trình được Ban tổ chức cho biết là thực hiện chặt chẽ, khách quan và minh bạch bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn.

Danh sách 35 thí sinh phía Bắc góp mặt tại Chung khảo toàn quốc gồm: Đặng Thị Ngọc Lan, Vũ Hồng Hạnh, Phạm Vân Hà, Nguyễn Yến Trang, Bùi Mai Linh, Nguyễn Minh Hiền, Đinh Ngọc Châu, Bùi Minh Phương, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Hạnh, Thẩm Khánh Ly, Bùi Thị Thái Thanh, Lê Trần Bảo My, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Linh, Trần Xuân Khánh Linh, Dương Quỳnh Trang, Vũ Thị Khánh Vi, Trần Phương Linh, Hoàng Thị Hà Phương, Bùi Đặng Thảo Trang, Lê Kim Ngân, Ngô Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Diệu Chi, Đinh Thị Quỳnh Anh, Tống Khánh Ly, Trần Thị Xuân, Nguyễn Bùi Mai Linh, Ngô Hà Anh và Nguyễn Hải Yến.

Sau vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức vòng Sơ khảo khu vực phía Nam để hoàn thiện danh sách thí sinh bước vào Chung khảo toàn quốc, trước khi tiến đến đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hải Phòng.

Ảnh: BTC