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Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5

| | Lifestyle

Cô nàng từng là nữ chính khi tham gia các dự án cùng SOOBIN, Sơn Tùng M-TP và HIEUTHUHAI.

Đó là Emma Lê - con gái diễn viên Lê Hoá.

Emma Lê có tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000. Có bố là người Tây Ban Nha, Emma Lê sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút với gương mặt sắc nét cùng chiều cao 1,7m.

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 1.

Emma Lê (Ảnh: IGNV)

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Emma Lê có mối quan hệ thân thiết với Tăng Thanh Hà. Trong một hình ảnh được Emma đăng vào dịp Tết Thiếu nhi, cô đăng ảnh cười rạng rỡ trong vòng tay "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

Được biết, mối quan hệ này hình thành thông qua diễn viên Lê Hoá - là người bạn, người chị thân thiết của Hà Tăng từ nhiều năm trước. Cả hai từng tham gia Bỗng Dưng Muốn Khóc - dự án làm nên tên tuổi của Tăng Thanh Hà. Về sau, khi Tăng Thanh Hà rút khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 2.

Emma Lê hồi bé chụp ảnh cùng dì Hà (Ảnh: IGNV)

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 3.

Từ trái qua: đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Emma Lê, diễn viên Lê Hoá, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà (Ảnh: Internet)

Chính vì tình cảm đặc biệt giữa hai gia đình, Emma Lê từ nhỏ đã gọi Tăng Thanh Hà là "dì Hà". Khi Emma trưởng thành, "ngọc nữ" cũng không giấu được sự yêu mến khi nhiều lần dành lời khen cho cháu gái ngày càng xinh đẹp, ngọt ngào và ra dáng thiếu nữ.

Ngoài tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, cô sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Dù theo đuổi nghệ thuật, Emma vẫn hoàn thành chương trình Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, đồng thời từng giành nhiều giải thưởng ở các môn thể thao như bơi lội và bóng chuyền.

Ngay từ khi còn là sinh viên, Emma Lê đã đi làm người mẫu ảnh, tham gia đóng MV và diễn xuất để tự trang trải học phí. Cô từng chia sẻ bản thân muốn tự lập thay vì dựa vào danh tiếng của mẹ, dù được gia đình luôn ủng hộ con đường nghệ thuật.

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 4.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của Emma Lê (Ảnh: IGNV)

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 5.

Cô nàng gây chú ý khi đi thi Hoa hậu (Ảnh: IGNV)

Năm 2023, Emma Lê đi thi Hoa hậu và lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Hiện tại Emma vẫn đang hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, đồng thời tham gia một số dự án phim. Công việc cũng giúp cho Emma Lê có cơ hội hợp tác với loạt "đỉnh lưu" Vpop, đóng nữ chính trong MV của SOOBIN, Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI,...

Cụ thể, tháng 4/2019, Emma Lê gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Đã Đến Lúc của Soobin Hoàng Sơn với vẻ đẹp lai Tây ngọt ngào, cuốn hút. Cùng năm đó, cô trở thành nàng thơ của Sơn Tùng M-TP trong một dự án với nhãn hàng. Và gần nhất, năm 2026, Emma Lê tiếp tục trở thành nữ chính trong MV Nước Mắt Cá Sấu của HIEUTHUHAI.

Việc liên tục được ba nghệ sĩ thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu Vpop lựa chọn làm nữ chính cũng phần nào cho thấy sức hút về ngoại hình lẫn thần thái màn ảnh của Emma Lê, trước khi cô ghi dấu ấn tại đấu trường nhan sắc và lấn sân diễn xuất.

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 6.

SOOBIN và Emma Lê (Ảnh: Internet)

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 7.

Cô cũng là nữ chính đóng cặp với Sơn Tùng M-TP trong một dự án (Ảnh cắt từ clip)

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 8.

HIEUTHUHAI và Emma Lê trong dự án của nam nghệ sĩ (Ảnh: Internet)

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Emma Lê cũng nhận được sự quan tâm. Trên trang cá nhân có hơn 76.000 người theo dõi, cô công khai đang có bạn trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Theo tiết lộ, cặp đôi đã đồng hành cùng nhau khoảng 6 năm và được nhiều người nhận xét đẹp đôi.

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 9.
Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 10.
Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 11.
Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 12.

Emma Lê và bạn trai đã bên nhau 6 năm qua (Ảnh: IGNV)

Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 13.
Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 14.
Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 15.
Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 16.
Cô bé hồi nhỏ được Tăng Thanh Hà ôm, gọi là “dì”: Lớn lên lột xác đẹp nức nở, đi thi Hoa hậu lọt top 5- Ảnh 17.

Một số hình ảnh khác của Emma Lê (Ảnh: IGNV)

(Tổng hợp)

Theo S.A

Thanh niên việt

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