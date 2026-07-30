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Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai

| | Lifestyle

Ngô Kiến Huy và bạn gái đã để lộ hint hẹn hò rõ mồn một thế này.

Sau thời gian liên tục bị réo tên trong loạt tin đồn tình cảm, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Lần này, không phải vì cùng xuất hiện hay bị bắt gặp đi chung, mà xuất phát từ một bài đăng du lịch tưởng chừng rất bình thường của gái xinh kém 9 tuổi. Tuy nhiên, càng soi, netizen càng cho rằng cả hai dường như đang phát tín hiệu "không còn muốn giấu".

Mới đây, Uyên Endy chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cư dân mạng không nhanh chóng phát hiện địa điểm check-in của cô trùng khớp với nơi Ngô Kiến Huy từng đăng ảnh trước đó. Từ bối cảnh, góc chụp cho đến hình ảnh phía sau đều gần như giống hệt, khiến nhiều người đặt nghi vấn cả hai đã có chuyến đi cùng nhau.

Chưa dừng lại ở đó, chi tiết khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại nằm ở... cặp kính đen của Uyên Endy. Khi phóng to phần mắt kính, không ít người cho rằng có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo trắng, đội nón sáng màu và đeo túi chéo. Trang phục này được nhận xét khá tương đồng với outfit mà Ngô Kiến Huy diện trong bức ảnh check-in tại cùng địa điểm.

Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai- Ảnh 1.
Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai- Ảnh 2.

Ảnh du lịch tại Nhật Bản của Uyên Endy bị soi trùng hợp với khoảnh khắc mà Ngô Kiến Huy đăng tải trước đó

Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai- Ảnh 3.
Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai- Ảnh 4.

Loạt hint rõ mồn một thế này khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi đang mắc công khai lắm rồi

Đây không phải lần đầu Ngô Kiến Huy và Uyên Endy bị "thám tử mạng" soi ra những dấu hiệu đặc biệt. Từ năm 2021, cả hai đã nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục đăng ảnh tại cùng địa điểm, sử dụng nhiều món đồ tương đồng hay xuất hiện trong các chuyến đi có lịch trình gần giống nhau.

Vào năm 2024, Uyên Endy từng cho biết nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục nhắn tin vào fanpage bán hàng để hỏi về chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Uyên Endy chia sẻ: "Rất rất nhiều tin nhắn vô duyên và làm phiền người khác làm ăn. Đây là trường hợp nhắn qua trang bán hàng để hỏi từ ngày này qua ngày khác. Nhân viên tôi sợ hãi phải gọi báo luôn á trời, chỗ làm ăn mà sao kỳ cục vậy. Uyên kinh doanh nên không bao giờ mình trả lời cái gì ngoài công việc kinh doanh đâu, đừng hỏi tào lao nữa".

Về phía Ngô Kiến Huy, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm. Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ muốn giữ cuộc sống riêng tư và không muốn công khai mọi chuyện lên mạng xã hội. Chính vì vậy, mỗi khi xuất hiện thêm một "hint" mới, cư dân mạng lại càng tò mò liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay cả hai đang dần cởi mở hơn trong việc để lộ những dấu vết của mối quan hệ.

Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai- Ảnh 5.

Hint hẹn hò giữa Ngô Kiến Huy và Uyên Endy rộ lên từ năm 2021

Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai- Ảnh 6.

Cả hai liên tục bị check-in có nhiều đồ đôi, kèm theo đó là địa điểm trong các bài đăng khá tương đồng

Uyên Endy tên thật là Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 1997, quê ở Lâm Đồng. Cô được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình nổi bật, vóc dáng cao ráo cùng phong cách thời trang gợi cảm. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Uyên Endy vẫn sở hữu lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội và hiện tập trung kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Trước đây, cô từng theo học Đại học Luật TP.HCM và sớm khởi nghiệp với các thương hiệu riêng.

Ngô Kiến Huy và gái xinh kém 9 tuổi đã chịu công khai- Ảnh 7.

Uyên Endy kém Ngô Kiến Huy 9 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn

Theo Liên Hoa

Thanh niên việt

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