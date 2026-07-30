10 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Minh Hằng - Chi Pu out top, hạng 1 hội tụ tất cả tinh hoa trên đời

Mới đây, một đoạn video tổng hợp trên TikTok với chủ đề top nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam bất ngờ thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác từ cộng đồng mạng. Đoạn clip đưa ra danh sách những gương mặt được đánh giá nổi bật cả về nhan sắc lẫn sức hút trên màn ảnh, từ những "ngọc nữ" quen thuộc đến các mỹ nhân thuộc thế hệ mới đang lên.

Đứng ở vị trí số 1 là Kaity Nguyễn, cái tên được nhiều khán giả đánh giá là đại diện tiêu biểu cho thế hệ "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai hiện đại với đường nét thanh tú, đôi mắt to cùng thần thái cuốn hút, nữ diễn viên còn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa linh hoạt giữa hình tượng trong trẻo, trẻ trung và vẻ đẹp sang trọng, trưởng thành. Song hành với nhan sắc ngày càng thăng hạng là sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, được xây dựng từ loạt tác phẩm ăn khách như Em Chưa 18, Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Em Và Trịnh, Người Vợ Cuối Cùng, Công Tử Bạc Liêu và Tử Chiến Trên Không, giúp Kaity Nguyễn trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của màn ảnh Việt hiện nay.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Phương Anh Đào, một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp mang đậm chất điện ảnh với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, và thần thái vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Cô gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ đẹp tự nhiên, đằm thắm và khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt, giúp dễ dàng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật trên màn ảnh. Về sự nghiệp, Phương Anh Đào từng bước khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Tro Tàn Rực Rỡ và Vô Diện Sát Nhân. Bước ngoặt lớn nhất đến với cô khi đảm nhận vai chính trong Mai của Trấn Thành, bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt và đưa tên tuổi nữ diễn viên lên một tầm cao mới. Sau thành công này, Phương Anh Đào tiếp tục duy trì sức hút với Báu Vật Trời Cho, và sắp tới sẽ là Ngày Con Còn Mẹ. Qua đó, cô khẳng định vị thế là một trong những gương mặt thực lực và có sức ảnh hưởng hàng đầu của điện ảnh Việt hiện nay.

Hạ cánh ở vị trí thứ 3 là Ninh Dương Lan Ngọc, cái tên từ lâu đã trở thành biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to, nụ cười rạng rỡ cùng đường nét xinh xắn, mang đến vẻ đẹp vừa trong trẻo, tươi tắn vừa đủ sắc sảo để phù hợp với nhiều dạng vai. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung đáng ngưỡng mộ, liên tục được khen ngợi nhờ khả năng "hack tuổi" cùng thần thái cuốn hút mỗi lần xuất hiện. Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước với hàng loạt tác phẩm ghi dấu ấn như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, series Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu, 1990 và sắp tới là Chị Chị Em Em 3: Mật Mã Đông Dương. Bên cạnh điện ảnh, cô cũng là một trong những nghệ sĩ đắt show truyền hình thực tế nhất Vbiz. Tính đến hiện tại, Lan Ngọc vẫn duy trì vị thế là một trong những nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất của màn ảnh Việt hiện nay.

Ảnh: FBNV

4. Tam Triều Dâng

Là gương mặt tiếp theo xuất hiện trong danh sách, Tam Triều Dâng ghi điểm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo nhưng không kém phần hiện đại. Cô duy trì hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng và ngày càng chín chắn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Khán giả biết đến Tam Triều Dâng từ khá sớm qua vai Cà Ri trong Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt ở nhiều dự án như 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy, Mộng Phù Hoa... Những năm gần đây, nữ diễn viên có màn trở lại ấn tượng với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, đồng thời xuất hiện trong các dự án điện ảnh như Trùm Sò và Bẫy Tiền, cho thấy sự nghiêm túc theo đuổi con đường diễn xuất sau nhiều năm gắn bó với nghề.

Ảnh: FBNV

5. Minh Trang

Một gương mặt khác đang nhận được nhiều sự chú ý hiện nay là Minh Trang, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp hiện đại với gương mặt hài hòa, làn da sáng cùng vóc dáng cao ráo và cân đối. Bước sang tuổi 31, Minh Trang ngày càng được đánh giá cao về nhan sắc, thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng mỹ nhân và nhận nhiều lời khen mỗi khi góp mặt tại các sự kiện. Minh Trang bắt đầu được khán giả biết đến qua Tình Khúc Bạch Dương, sau đó tiếp tục góp mặt trong Cây Táo Nở Hoa, Trước Giờ Cưới và nhiều dự án truyền hình khác. Đến năm 2026, cô đảm nhận vai Lam Anh trong bộ phim Không Giới Hạn, đánh dấu lần đầu kết hợp cùng Steven Nguyễn và được kỳ vọng tạo nên một trong những cặp đôi nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Việc liên tục được giao những vai diễn có màu sắc khác nhau cho thấy Minh Trang đang dần khẳng định vị trí trong thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Việt.

Ảnh: FBNV

6. Trâm Anh

Từ sàn catwalk đến màn ảnh rộng, Trâm Anh là một trong những gương mặt trẻ có bước tiến đáng chú ý của điện ảnh Việt. Sở hữu khí chất ngọt ngào, gương mặt thanh thoát cùng khuôn miệng duyên dáng. Á quân The Face Vietnam 2018 gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm diễn xuất, Trâm Anh có cú bứt phá với vai tiếp viên Nhàn trong bom tấn Tử Chiến Trên Không, tác phẩm giúp cô nhận nhiều lời khen nhờ lối diễn giàu cảm xúc và khả năng thể hiện nội tâm. Đà thăng tiến tiếp tục được nối dài khi cô đảm nhận vai nữ chính trong Ai Thương Ai Mến của Thu Trang, đồng thời góp mặt trong dự án điện ảnh quy mô Mật Mã Đông Dương và Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Ảnh: FBNV

7. Thùy Anh

Thùy Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn cùng vẻ ngoài tươi tắn và trẻ trung. Theo thời gian, nhan sắc của Thùy Anh ngày càng chín muồi, vừa đủ quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét riêng không dễ nhầm lẫn giữa dàn mỹ nhân màn ảnh Việt. Gia nhập làng phim từ khi còn nhỏ, Thùy Anh từng gây tiếng vang quốc tế với vai chính trong Đập Cánh Giữa Không Trung, bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Venice. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Cả Một Đời Ân Oán, Tình Yêu Và Tham Vọng, Gái Già Lắm Chiêu 3, Đừng Nói Khi Yêu... Năm 2026 đánh dấu giai đoạn khởi sắc trong sự nghiệp khi Thùy Anh gây chú ý với vai Hoàn Mỹ trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, đồng thời xuất hiện trong Không Giới Hạn với vai khách mời. Sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi diễn xuất, cô đang dần lấy lại vị thế bằng những vai diễn được khán giả đón nhận.

Ảnh: FBNV

8. Uyển Ân

Uyển Ân là đại diện tiêu biểu của thế hệ diễn viên Gen Z đang lên của điện ảnh Việt. Nữ diễn viên ghi điểm bởi vẻ đẹp trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn toát lên nét hiện đại. Những năm gần đây, Uyển Ân ngày càng chăm chút hình ảnh, theo đuổi phong cách thời thượng như một IT girl, giúp cô nhiều lần gây chú ý tại các sự kiện giải trí cũng như trên mạng xã hội. Không chỉ được biết đến với danh xưng "em gái Trấn Thành", Uyển Ân từng bước khẳng định dấu ấn riêng qua loạt tác phẩm như Nhà Bà Nữ, Mai, Cô Dâu Hào Môn, Cái Giá Của Hạnh Phúc, Bộ Tứ Báo Thủ và Chị Ngã Em Nâng. Đầu năm 2026, cô lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong Nhà Mình Đi Thôi. Với tần suất hoạt động đều đặn và liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn, Uyển Ân vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng của màn ảnh Việt.

Ảnh: FBNV

9. Thiên Ân

Thiên Ân gây thiện cảm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng trẻ trung. Mỹ nhân sinh năm 2000 mang hình ảnh của một "nàng thơ" màn ảnh, dễ dàng phù hợp với những vai nữ chính trong các câu chuyện tình yêu lãng mạn. Chính vẻ đẹp tự nhiên và thần thái tươi sáng giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Sau màn chạm ngõ điện ảnh với Công Tử Bạc Liêu, Thiên Ân có bước tiến lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang. Đến năm 2026, cô tiếp tục góp mặt ở Hẹn Em Ngày Nhật Thực, từng bước khẳng định hình ảnh diễn viên trẻ triển vọng. Việc liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh đã giúp Thiên Ân mở rộng sức hút, đồng thời trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng của thế hệ diễn viên mới.

Ảnh: FBNV

10. Thúy Ngân

Khép lại danh sách là Thúy Ngân. Sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ, cô luôn nằm trong nhóm những nữ diễn viên có ngoại hình nổi bật của màn ảnh Việt. Không chỉ giữ phong độ nhan sắc ở tuổi ngoài 30, Thúy Ngân còn được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa hình ảnh, từ vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính đến cá tính và quyến rũ. Thúy Ngân tạo bước ngoặt với vai Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, trước khi tiếp tục khẳng định tên tuổi qua Cây Táo Nở Hoa, Nữ Chủ và 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay. Sau hơn 15 năm gắn bó với màn ảnh nhỏ, năm 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi cô chính thức lấn sân điện ảnh với hai dự án Hải Đường Trong Gió và Trên Bàn Nhậu, Dưới Bàn Mưu. Việc liên tục làm mới bản thân ở nhiều thể loại cho thấy nữ diễn viên vẫn đang duy trì sức hút và không ngừng mở rộng giới hạn của mình trên màn ảnh.