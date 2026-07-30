Quyết định của MC Quyền Linh khi Hạt Dẻ tròn 18 tuổi

Sinh ra trong gia đình có bố là MC Quyền Linh và mẹ là doanh nhân Dạ Thảo, Hạt Dẻ cùng chị gái Lọ Lem luôn là hai "ái nữ" nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Nếu Lọ Lem thường gắn với hình ảnh dịu dàng, nữ tính thì Hạt Dẻ lại gây ấn tượng bởi tính cách năng động, cá tính và gu thời trang hiện đại. Càng lớn, con gái út của Quyền Linh càng được khen ngợi nhờ nhan sắc nổi bật, vóc dáng cao ráo và thần thái tự tin.

Mới đây, nhân dịp Hạt Dẻ chính thức bước sang tuổi 18, MC Quyền Linh đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật con gái. Không chỉ bày tỏ tình yêu thương dành cho ái nữ, nam MC còn chia sẻ một quyết định đặc biệt đánh dấu cột mốc trưởng thành của Hạt Dẻ. Quyền Linh viết rằng thời gian trôi quá nhanh, cô bé từng ngày nào luôn quấn quýt bên bố giờ đã trở thành một thiếu nữ tròn 18 tuổi. Theo nam MC, đây là thời điểm con gái bắt đầu trở thành một công dân trưởng thành, có quyền tự đưa ra những lựa chọn và quyết định cho cuộc sống của mình.

Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây được xem là lần hiếm hoi Quyền Linh nói rõ về việc thay đổi cách đồng hành cùng con. Sau nhiều năm luôn theo sát, chăm lo từng chút một, nam MC quyết định tôn trọng sự trưởng thành của Hạt Dẻ, để con tự lập và chịu trách nhiệm với những quyết định của chính mình.

MC Quyền Linh cho biết con gái sẽ tự quyết định mọi thứ, độc lập trong hành vi khi chính thức bước sang tuổi 18

Dẫu vậy, phía sau quyết định ấy vẫn là tình yêu của một người cha dành cho con gái. Trong tâm thư, Quyền Linh thừa nhận với anh, Hạt Dẻ mãi mãi vẫn là cô con gái bé bỏng. Nam MC xúc động viết: "Trong lòng ba vẫn muốn mỗi buổi sáng được đưa con ăn sáng rồi đến trường, chiều lại đứng trước cổng trường ngóng chờ con tan học và được đón con về. Chỉ có việc đơn giản như vậy thôi nhưng ba vô cùng hạnh phúc trong suốt 18 năm qua. Ba vẫn muốn tiếp tục công việc suốt 18 năm qua cho đến khi nào có người nào đó thay thế ba con nhé".

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận chúc mừng sinh nhật Hạt Dẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của Quyền Linh, đồng thời cho rằng dù luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị trên truyền hình, nam MC ngoài đời cũng là một người bố tâm lý, luôn dành sự quan tâm và yêu thương đặc biệt cho các con.

Từ bé, Hạt Dẻ đã được MC Quyền Linh yêu thương và cưng chiều hết mực

Hạt Dẻ càng lớn càng xinh xắn, thần thái vô cùng tự tin

Hạt Dẻ là con gái út trong gia đình MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Dù kín tiếng hơn chị gái Lọ Lem, nhưng mỗi lần xuất hiện, Hạt Dẻ đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo nổi bật và thần thái cuốn hút. Cô bé được nhận xét là một trong những mỹ nhân Gen Z tiềm năng, không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Nếu như Lọ Lem gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" thì Hạt Dẻ lại ghi điểm bởi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn và phong cách năng động, cá tính. Hạt Dẻ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố, đặc biệt là nét mặt thân thiện, gần gũi cùng nụ cười tỏa nắng. Hạt Dẻ từng theo học tại một trường quốc tế danh tiếng, cô gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ cùng thành tích học tập tốt. Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng và có điều kiện kinh tế vững chắc, cô bé vẫn được nuôi dạy theo cách khiêm tốn, giản dị, lễ phép. MC Quyền Linh và vợ luôn giữ nguyên tắc con cái phải tập trung học tập, rèn luyện nhân cách trước khi nghĩ đến việc tham gia showbiz. Anh từng chia sẻ, con gái út có hứng thú với lĩnh vực truyền thông.

Cách đây không lâu, Hạt Dẻ cũng đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Không chỉ học giỏi, Hạt Dẻ còn gây ấn tượng với gu thời trang hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế. Em gái Lọ Lem đang dần chuyển mình sang phong cách trưởng thành hơn, tự tin hơn qua từng lần xuất hiện.

Về chuyện tình cảm của các con, MC Quyền Linh từng chia sẻ: "Thực ra ngày xưa mọi người đặt cho tôi là MC quốc dân, giờ lên mạng lại là 'ba vợ quốc dân'. Cũng thấy vui, nhiều khi cũng mắc cười. Nhiều người quan tâm con mình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn là do con mình hết, mình chỉ là nhân tố sau lưng thôi. Nhiều người cứ 'con làm rể ba Linh nha', 'tôi với ông làm sui' nhưng tôi không có quyền quyết định mà đó là quyết định từ trái tim các con. Con thích ai, yêu ai, lấy ai là con quyết định, tôi chỉ là người theo sau ủng hộ. Còn danh xưng này cũng là một điều thú vị mà tôi thấy cũng vui".

Gia đình MC Quyền Linh luôn nhận những lời khen ngợi vì sự hạnh phúc, viên mãn

Ảnh: FBNV