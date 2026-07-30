Dọn vệ sinh trên tàu, phát hiện cọc tiền 78 tờ đủ mệnh giá từ 2.000-500.000 đồng

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 29/7 vừa qua đơn vị này đã phát hiện và xác minh túi xách chứa hơn 25 triệu đồng do hành khách bỏ quên trên chuyến tàu SE9 (Ga Hà Nội - Ga Sài Gòn).

Cụ thể, tàu SE9 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 13h ngày 28/7/2026, đến ga Quảng Ngãi lúc 10h30 ngày 29/7/2026. Khi tàu SE9 vừa chạy qua ga Quảng Ngãi, tiếp viên Trần Văn Thơm phụ trách toa xe số 10 đã phát hiện tại giường số 1 có một chiếc bóp nữ màu đen do hành khách bỏ quên. Nhân viên của Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết phát hiện ra tài sản của hành khách bỏ quên trong quá trình thực hiện vệ sinh toa xe và thu gom đồ. Ngay lập tức, anh đã báo cáo sự việc cho Trưởng tàu khách Trịnh Văn Hiền.

Qua kiểm tra chi tiết bên trong chiếc bóp, tổ tàu phát hiện gồm có: 1 thẻ Bảo hiểm Y tế mang tên Nguyễn Thị Hiền và 78 tờ tiền đủ các mệnh giá từ 2.000-500.000 đồng. Tổng giá trị tiền mặt là 25.518.000 đồng.

Tài sản hành khách bỏ quên trên chuyến tàu SE9. Ảnh: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ngay sau khi xác minh thông tin của hành khách, Trưởng tàu Trịnh Văn Hiền đã chủ động liên lạc được với chị Nguyễn Thị Hiền để thông báo về tài sản bị bỏ quên. Biên bản ghi nhận vụ việc đã được lập xong hồi 11h00 cùng ngày, với sự xác nhận của các bên liên quan.

Chị H. cho biết do đang đi du lịch cùng gia đình, địa điểm lưu trú cách xa ga Quảng Ngãi nên không thể quay lại ga để nhận. Chị mong muốn được nhận lại tài sản tại Hà Nội sau khi kết thúc chuyến du lịch. Tổ tàu đã thống nhất, khi tổ tàu thực hiện hành trình quay ra đến Hà Nội vào ngày 4/8/2026 sẽ trực tiếp trao trả lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

Hành động trung thực, tận tâm của tổ tàu SE9 một lần nữa cho thấy hình ảnh đẹp, trách nhiệm và sự tử tế của nhân viên đường sắt, góp phần làm ấm lòng hành khách và củng cố niềm tin khi lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa.