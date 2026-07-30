Vài tháng “phá sản” 1 lần: 5 năm đi làm không tiết kiệm được đồng nào, cuối tháng 7 đã biết tháng 8 âm tiền

Lương không đủ sống là chuyện không ai mong muốn, đôi khi vì thu nhập chưa cao, nhưng đôi khi lại là vì bản thân quản lý chi tiêu chưa tốt. Mới đây, một bạn trẻ 27 tuổi đã trải lòng về tình cảnh tương tự. Mức lương “không cao cũng không thấp”, bản thân cũng luôn cố gắng tiết kiệm nhưng cứ để dành được 1 khoản là lại có việc phát sinh.

Cứ vài tháng lại “phá sản” 1 lần (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, không ít người đồng tình cho rằng: Thi thoảng phát sinh việc cần chi tiêu là điều dễ hiểu, nhưng để tình trạng phải lấy tiền tiết kiệm ra trang trải thì rõ ràng, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhất là khi thu nhập không quá thấp.

“Ăn uống chi tiêu nhiều thì phải ghi ra, cuối tháng tổng kết để còn biết mà cân đối. Chứ vài tháng lại lấy tiền tiết kiệm ra xài thì đi làm 5 năm hay 10 năm cũng không dư được đâu. Mà đôi khi cái việc phát sinh cũng chưa chắc là việc buộc phải chi tiền nữa” - Một người bày tỏ.

“Khoản để dành được thì mình nghĩ bạn nên đi mua vàng luôn đi, mua hàng tháng, đừng quan tâm giá vàng vì cầm vàng rồi thì tự khắc biết bớt chi tiêu, vì đi bán vàng lấy tiền xài thì mất thời gian. Chỉ có cách đó là hiệu quả nhất thôi, mình cũng thế” - Một người khuyên.

“Cố làm thêm, cố tăng thu nhập đi nhưng quan trọng nhất vẫn là xem lại chi tiêu. Biết bản thân dễ có việc phát sinh thì càng cần tiêu ít đi, tách quỹ dự phòng với quỹ tiết kiệm riêng ra. Hiện tại không có nợ đã là một tín hiệu tốt rồi, ổn định chi tiêu là được” - Một người động viên.

“Muốn tình hình tài chính khác đi thì 1 là thu nhập phải tăng lên, 2 là thói quen tiêu xài phải thay đổi. Làm được cả 2 cùng lúc thì càng tốt, chứ cứ băn khoăn tại sao mình lúc nào cũng hết tiền, cũng túng thiếu thì khó lắm, không giải quyết được vấn đề gì” - Một người đồng tình.

Tại sao cần tách bạch “quỹ dự phòng” với “quỹ tiết kiệm”?

1. Mỗi khoản tiền có một mục đích khác nhau

Nhiều người vẫn thường đánh đồng quỹ dự phòng với quỹ tiết kiệm, cho rằng chỉ cần hàng tháng trích ra 1 khoản, để đó là xong, coi như đã tiết kiệm rồi. Tuy nhiên trên thực tế, 2 khoản tiền này lại có mục đích hoàn toàn khác nhau.

Ảnh minh họa

Quỹ dự phòng được tạo ra để xử lý những tình huống phát sinh ngoài kế hoạch như mất việc tạm thời, ốm đau, sửa chữa đồ dùng cần thiết… Trong khi đó, quỹ tiết kiệm thường hướng đến các mục tiêu dài hạn hơn như mua nhà, mua xe, đi du lịch hoặc thực hiện một kế hoạch cá nhân.

Đó là lý do bạn nên tách riêng 2 khoản tiền này, bởi nếu để chung, rất dễ rơi vào tình trạng việc phát sinh làm hỏng các kế hoạch tài chính khác.

2. Giúp duy trì thói quen tài chính ổn định

Việc có một quỹ dự phòng riêng giúp mỗi người chủ động hơn trước những biến động trong cuộc sống mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm.

Chẳng hạn, khi có một khoản chi bất ngờ, việc sử dụng tiền từ quỹ dự phòng sẽ giúp khoản tiết kiệm dài hạn vẫn được giữ nguyên. Điều này tạo ra cảm giác an tâm hơn trong quản lý tài chính, đồng thời giúp duy trì đều đặn thói quen tích lũy thay vì phải liên tục điều chỉnh kế hoạch.

3. Dễ theo dõi và đặt mục tiêu tài chính hơn

Khi gộp chung tất cả các khoản tiền, việc đánh giá tình hình tài chính có thể trở nên khó khăn vì không rõ đâu là tiền phòng khi có việc, đâu là tiền cần giữ lại cho tương lai. Tách riêng quỹ dự phòng và quỹ tiết kiệm giúp mỗi người dễ theo dõi tiến độ của từng mục tiêu, biết mình đã có đủ “tấm đệm” an toàn hay chưa, đồng thời có kế hoạch phân bổ thu nhập hợp lý hơn.

Cách quản lý này cũng giúp việc đặt mục tiêu tài chính trở nên thực tế hơn. Khi từng khoản tiền được phân chia theo mục đích, mỗi người có thể dễ dàng điều chỉnh mức tiết kiệm hàng tháng, thay đổi kế hoạch chi tiêu hoặc ưu tiên lại các mục tiêu mà không bị mất phương hướng.