Hương Tràm chơi lớn với concert "Phao Cứu Sinh": Dựng sân khấu nghiêng như sóng biển, dàn nghệ sĩ khách mời toàn tên tuổi đình đám

Với Hương Tràm "Phao Cứu Sinh" là cái tên này mang đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chính album ấy là thứ đã giữ lại và thổi bùng trở lại ngọn lửa ca hát trong cô sau khoảng thời gian gián đoạn. Lấy lại tên album làm tên concert lần này, Hương Tràm muốn tiếp tục câu chuyện trở lại ấy trên một sân khấu lớn hơn, đầy đủ hơn.

Đứng sau "Phao Cứu Sinh" Concert là ekip mà người trong nghề gọi là "bộ tứ sân khấu" của Vpop thế hệ mới - những người vừa cùng nhau tạo ra chuỗi concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và nhiều đại nhạc hội đình đám nhất Việt Nam trong hai năm qua.

Đinh Hà Uyên Thư - Stage Director - gắn bó hơn một thập kỷ với làng giải trí Việt qua hàng loạt MV triệu view như "Lạc Trôi" của Sơn Tùng M-TP, "See Tình" của Hoàng Thùy Linh. Năm 2023, cô đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu cho chung kết "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng", sau đó trở thành Tổng đạo diễn "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" - chương trình âm nhạc thực tế được đón nhận hàng đầu Việt Nam. Với "Phao Cứu Sinh" Concert, Đinh Hà Uyên Thư lần đầu đứng sau một đêm diễn solo mang tính cá nhân sâu sắc, nơi sân khấu được xây dựng để phục vụ câu chuyện của một người duy nhất.

Nguyễn Hữu Vượng - Music Director - sinh năm 1987, từ nhiều năm nay là một trong những Giám đốc âm nhạc uy tín nhất, tên tuổi được khẳng định qua hàng loạt show cháy vé của Hà Anh Tuấn và Tùng Dương. Anh được biết đến với khả năng nắm bắt cảm xúc khán giả và đặt điểm rơi âm nhạc để gây hiệu ứng bùng nổ.

Long Kenji - Lighting Director - được gọi là "thần đèn" của làng sân khấu, đứng sau hệ thống ánh sáng của "Chị Đẹp Đạp Gió" và "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", hai concert kéo dài hàng tiếng đồng hồ với hàng chục tiết mục được dàn dựng công phu. Quan điểm làm nghề của Long Kenji rất rõ: ánh sáng sân khấu là công cụ kể chuyện, không phải kỹ thuật chiếu sáng thuần túy.

Trần Quốc Vượng - D.O.P (đạo diễn hình ảnh sân khấu), người quyết định cách camera và góc nhìn chuyển tải cảm xúc từ sân khấu đến màn hình.

Vĩ Khang - Stage Art Director - được yêu mến vì những thiết kế sân khấu ấn tượng về thẩm mỹ và thông điệp văn hóa rõ ràng, luôn đưa các yếu tố văn hóa Việt Nam vào chi tiết dàn dựng. Toàn bộ hệ thống hình ảnh nhận diện của "Phao Cứu Sinh" Concert từ stage design đến visual loop đều qua tay Vĩ Khang.

Ekip Hương Tràm mới đây cũng hé lộ thiết kế sân khấu của Phao Cứu Sinh Concert khiến khán giả bất ngờ về sự lựa chọn của nữ ca sĩ. Điểm ấn tượng của concert lần này là thiết kế sân khấu nghiêng tựa một con sóng đang dâng cao. Không gian biểu diễn được tổ chức trên ba lớp, gồm sân khấu chính có bục xoay, đường sân khấu hình chữ T tiến về phía khán giả và khu vực sàn hạ dành cho các phân đoạn cần xử lý đạo cụ lớn. Cách bố trí này giúp khán giả ở mọi hạng vé đầu có thể tận hưởng concert một cách trọn vẹn.

Sân khấu phụ hình tròn nhỏ được đặt giữa các hạng vé đứng tạo cảm giác như Hương Tràm cùng chiếc phao cứu sinh đang trôi giữa mặt biển được tạo nên từ sự yêu thương của mọi người đang cùng nhau tạo nên “vùng an toàn” cho nữ ca sĩ. Ngoài ra, đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư cũng tiết lộ sân khấu sẽ sử dụng kỹ thuật 3D Mapping khiến hình ảnh được mở rộng từ màn hình trung tâm xuống mặt sàn và khu vực sàn nghiêng.

Bên cạnh đó, dàn khách mời của "Phao Cứu Sinh" Concert là sự hội tụ từ nhiều thế hệ và nhiều góc khác nhau của âm nhạc Việt. Phan Mạnh Quỳnh - nhạc sĩ kiêm ca sĩ với hàng loạt ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả - sẽ đồng hành cùng Hương Tràm trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất đêm diễn. Lâm Bảo Ngọc, giọng ca nội lực với hành trình từ Á quân Sao Mai 2017, Á quân Giọng hát Việt 2019 đến Quán quân The Masked Singer Vietnam mùa 2 cũng sẽ góp mặt trong đêm diễn với chất giọng đặc trưng mà cả giới nghề đều nể trọng.

Phúc Du - rapper Hà Nội nổi tiếng với giọng trầm ấm và cách viết lời chân thành gần gũi đầy cảm xúc - là gương mặt hip hop mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt cho đêm diễn. Cùng với đó là 52Hz - “Em Xinh” đình đám theo đuổi dòng trapsoul pha R&B với giọng hát ma mị và cách kể chuyện riêng biệt - cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất trong thế hệ nghệ sĩ Gen Z hiện nay. Và một nghệ sĩ bí mật vẫn đang được ekip giữ kín hoàn toàn, chỉ xuất hiện khi đèn sân khấu bật lên tối 1/8.

Việc chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho concert "Phao Cứu Sinh" cũng mang một ý nghĩa riêng với Hương Tràm. Đây chính là nơi cô từng tổ chức "Hộp Thư Số 1", liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, trước khi tạm gác lại hoạt động âm nhạc để đi du học.

Với điểm khởi đầu tại Hà Nội, nơi đánh dấu cả ký ức cũ và một chương mới, concert "Phao Cứu Sinh" được kỳ vọng sẽ là một đêm diễn giàu cảm xúc, nơi khán giả không chỉ được thưởng thức âm nhạc mới của Hương Tràm, mà còn được chứng kiến hành trình trở lại đầy bản lĩnh của một nữ ca sĩ đã chọn quay về đúng nơi mình từng dừng lại để tiếp tục bước đi xa hơn.

Quay trở lại con đường làm nghề sau quãng thời gian ấy, Hương Tràm quyết định chọn lại Hà Nội làm điểm bắt đầu cho hành trình concert lần này. Sau đêm diễn tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội, Hương Tràm cũng đang nỗ lực để có thêm Day 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa "Phao Cứu Sinh" đến gần hơn với khán giả miền Nam.