Bỏ bàn trà, đưa bàn ăn vào phòng khách: Cách người trẻ biến ngôi nhà thành không gian sum họp thực sự

Cuối tuần trước, tôi đến dự tiệc tân gia của một người bạn. Giữa phòng khách nhà cô không phải là bộ bàn trà thấp quen thuộc, mà là một chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ, đủ chỗ cho bốn người lớn và hai đứa trẻ cùng ngồi làm bánh.

Ánh chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên mặt bàn đầy bột, vỏ bánh và những chiếc bát nhỏ. Người lớn vừa trò chuyện vừa gói bánh, trẻ con ngồi cạnh nghịch bột, thỉnh thoảng lại tranh nhau một chiếc khuôn.

Chồng cô bạn đặt đĩa bánh vừa nấu xuống bàn rồi cười: "Ngày trước có bàn trà, chúng tôi gần như chỉ đặt điều khiển và hộp khăn giấy lên đó. Bây giờ cả nhà có thể ăn cơm, làm việc, học bài và chơi cùng nhau. Chiếc bàn này mới thực sự được sử dụng mỗi ngày".

Không gian khi ấy không còn giống một phòng khách chỉn chu trong ảnh quảng cáo nội thất. Nó hơi lộn xộn, có tiếng trẻ con, có thức ăn vương trên mặt bàn, nhưng lại mang cảm giác ấm áp và sống động hơn nhiều.

Vì sao bàn trà dần mất vị trí trong phòng khách?

Trong nhiều gia đình trước đây, bàn trà thường được đặt ở vị trí trung tâm, phía trước sofa. Trên bàn là bộ ấm chén, đĩa hoa quả, khăn giấy, điều khiển từ xa và đôi khi là vài món đồ trang trí.

Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, công năng của bàn trà ngày càng trở nên hạn chế. Bàn thường thấp, diện tích sử dụng nhỏ nhưng lại chiếm một khoảng không đáng kể giữa phòng khách. Với những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, món đồ này còn khiến lối đi bị thu hẹp, trẻ nhỏ dễ va phải, còn người lớn phải thường xuyên cúi xuống khi dọn dẹp hoặc lấy đồ.

Sau một thời gian sử dụng, không ít chiếc bàn trà trở thành nơi tập kết tạm thời của đồ dùng: hóa đơn, đồ chơi, cốc nước, sạc điện thoại, thuốc men, sách báo. Thay vì giúp phòng khách gọn gàng hơn, nó lại dễ biến thành "điểm nóng" của sự bừa bộn.

Một số gia đình thậm chí mua bàn trà đắt tiền nhưng hiếm khi sử dụng đúng công năng. Họ ngại đặt đồ ăn nóng vì sợ làm hỏng mặt bàn, ngại để trẻ chơi vì lo trầy xước, cũng không thể ngồi ăn lâu vì chiều cao không phù hợp.

Trong khi đó, một chiếc bàn ăn có chiều cao tiêu chuẩn lại đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn. Đây chính là lý do người trẻ bắt đầu xem xét lại cách bố trí phòng khách truyền thống.

Một chiếc bàn, nhiều chức năng

Điểm hấp dẫn nhất của việc thay bàn trà bằng bàn ăn là khả năng sử dụng linh hoạt. Cùng một mặt bàn có thể phục vụ nhiều hoạt động khác nhau trong ngày.

Buổi sáng, đây là nơi cả nhà ăn sáng và uống cà phê. Ban ngày, bàn có thể trở thành góc làm việc tại nhà. Buổi chiều, trẻ ngồi làm bài tập, đọc sách hoặc chơi xếp hình. Buổi tối, cả gia đình quây quần ăn cơm. Cuối tuần, chiếc bàn trở thành nơi tiếp bạn bè, làm bánh, cắm hoa hoặc chơi trò chơi.

Thay vì mỗi chức năng cần một món đồ riêng, gia đình có thể sử dụng một chiếc bàn đủ rộng để thay thế bàn trà, bàn làm việc, bàn học và thậm chí một phần đảo bếp.

Điều này đặc biệt phù hợp với căn hộ nhỏ, nơi mỗi mét vuông đều cần được sử dụng hiệu quả. Khi loại bỏ bàn trà thấp và những món nội thất ít dùng, không gian phòng khách trở nên thông thoáng hơn, lối đi rõ ràng hơn và việc vệ sinh cũng đơn giản hơn.

Bàn ăn trở thành trung tâm kết nối gia đình

Sự thay đổi này không chỉ liên quan đến diện tích hay thẩm mỹ. Quan trọng hơn, chiếc bàn ăn đặt trong phòng khách có thể tạo ra một trung tâm sinh hoạt chung thực sự.

Trong một gia đình có con nhỏ, cha mẹ thường khó dành toàn bộ thời gian để chơi hoặc học cùng con. Tuy nhiên, khi mọi người cùng sử dụng một chiếc bàn, họ vẫn có thể làm việc riêng trong cùng không gian.

Mẹ có thể xử lý công việc trên máy tính trong khi con làm bài tập ở bên cạnh. Bố đọc sách hoặc kiểm tra thư điện tử, còn trẻ chơi Lego ở đầu bàn kia. Mỗi người có một hoạt động riêng nhưng vẫn có thể trò chuyện, quan sát và hỗ trợ nhau khi cần.

Kiểu kết nối này tự nhiên hơn việc mỗi thành viên đóng cửa ở một căn phòng riêng. Trẻ không nhất thiết phải được cha mẹ kèm sát từng phút, nhưng sự hiện diện của người lớn trong cùng không gian vẫn tạo cảm giác an toàn và gần gũi.

Nhiều gia đình sau khi thay đổi cách bố trí nhận thấy họ dùng phòng khách nhiều hơn. Trước đây, người lớn ngồi trên sofa xem điện thoại, trẻ về phòng riêng học hoặc chơi. Khi có bàn ăn lớn, mọi người có xu hướng tập trung quanh bàn, từ đó hình thành nhiều cuộc trò chuyện và hoạt động chung hơn.

Căn hộ nhỏ vẫn có thể áp dụng

Không phải phòng khách nào cũng đủ rộng để đặt một chiếc bàn ăn lớn. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn có thể áp dụng với căn hộ nhỏ nếu lựa chọn đúng kiểu bàn và cách bố trí.

Với căn hộ studio hoặc phòng khách hẹp, có thể sử dụng bàn gấp gắn tường hoặc tích hợp vào tủ tivi. Khi cần, bàn được mở ra để ăn uống hoặc làm việc; khi không sử dụng, có thể gấp lại thành kệ trang trí hoặc mặt tủ.

Một lựa chọn khác là bàn kéo dài. Ngày thường, bàn chỉ đủ cho hai đến bốn người, nhưng khi có khách có thể mở rộng thêm. Ghế gấp, ghế đôn hoặc ghế có thể xếp chồng cũng giúp tiết kiệm diện tích.

Những gia đình có sofa đặt sát tường có thể kết hợp một bên bàn với ghế băng. Cách bố trí này giảm số lượng ghế rời, đồng thời tận dụng được góc chết cạnh tường.

Nếu gia đình thường xuyên di chuyển đồ đạc, bàn có bánh xe khóa cố định cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Khi cần không gian cho trẻ chơi hoặc tập thể dục, bàn có thể được đẩy sát vào tường.

Gia đình có con nhỏ nên chọn bàn thế nào?

Với nhà có trẻ nhỏ, yếu tố an toàn cần được ưu tiên trước vẻ đẹp. Bàn nên có các góc bo tròn để hạn chế va chạm. Chân bàn cần chắc chắn, không có thanh ngang hoặc chi tiết sắc nhọn ở vị trí trẻ dễ chạm vào.

Mặt bàn nên làm từ vật liệu dễ lau sạch, chịu được nước, đồ ăn nóng và các vết bút màu. Một chiếc bàn quá cầu kỳ, dễ xước hoặc cần bảo quản cẩn thận có thể khiến người sử dụng luôn căng thẳng mỗi khi trẻ ngồi chơi.

Gia đình cũng có thể lựa chọn bàn có ngăn kéo hoặc hộc chứa đồ. Khăn giấy, bút, sách, đồ chơi nhỏ và dây sạc có thể được cất ngay dưới bàn thay vì bày trên mặt bàn.

Một số thiết kế còn tích hợp giá sách ở chân bàn, ổ cắm điện âm hoặc khay kéo. Những chi tiết này giúp chiếc bàn đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và làm việc tại nhà.

Bốn nguyên tắc để phòng khách không bị chật

Trước khi bỏ bàn trà và đưa bàn ăn vào phòng khách, gia chủ nên đo đạc kỹ thay vì chỉ lựa chọn theo cảm tính.

Thứ nhất, kích thước bàn phải phù hợp với chiều ngang căn phòng. Phòng khách không quá rộng nên ưu tiên bàn dài khoảng 1,2-1,6m, tránh chọn loại quá lớn chỉ vì muốn có nhiều chỗ ngồi.

Thứ hai, cần giữ lối đi đủ rộng quanh bàn. Khoảng cách giữa bàn, sofa và các đồ nội thất khác nên bảo đảm mọi người có thể đi lại, kéo ghế và bưng đồ ăn thuận tiện.

Thứ ba, không nên cố giữ cả bàn trà lớn lẫn bàn ăn lớn trong cùng một không gian nhỏ. Nếu vẫn cần một vị trí để đặt cốc nước cạnh sofa, có thể dùng bàn phụ nhỏ, xe đẩy hoặc ghế đôn có mặt phẳng.

Thứ tư, ánh sáng cần được bố trí trực tiếp phía trên bàn. Một chiếc đèn thả ánh sáng ấm giúp khu vực này trở thành điểm nhấn, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi ăn uống, đọc sách hoặc làm việc.

Không phải bỏ bàn trà bằng mọi giá

Bàn trà không phải món đồ hoàn toàn lỗi thời. Với gia đình có phòng khách rộng, thường xuyên tiếp khách hoặc có thói quen ngồi sofa uống trà, một chiếc bàn phù hợp vẫn rất hữu ích.

Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người mặc định phòng khách nhất định phải có sofa, bàn trà và kệ tivi, dù nhu cầu sử dụng thực tế hoàn toàn khác. Nội thất khi đó chỉ được bố trí theo thói quen hoặc theo hình ảnh trong showroom, chứ chưa chắc phục vụ đời sống của gia đình.

Thay vì đặt câu hỏi "phòng khách có cần bàn trà không?", gia chủ nên hỏi: Gia đình mình thường làm gì ở đây? Ăn uống, tiếp khách, làm việc, đọc sách hay chơi cùng con? Món đồ nào được dùng nhiều nhất? Không gian nào đang bị bỏ phí?

Khi câu trả lời là cả nhà cần một nơi để cùng ăn, cùng làm việc và cùng trò chuyện, chiếc bàn ăn có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Một căn nhà đẹp phải là căn nhà được sử dụng

Xu hướng bỏ bàn trà không đơn thuần là một trào lưu nội thất. Nó phản ánh cách người trẻ đang định nghĩa lại phòng khách và đời sống gia đình.

Phòng khách không còn chỉ là nơi trưng bày bộ sofa đẹp, chiếc bàn đắt tiền hay những món đồ trang trí chỉn chu. Đó phải là nơi các thành viên thực sự muốn ở lại, nơi trẻ có thể chơi, người lớn có thể làm việc và cả nhà có thể ngồi cạnh nhau vào cuối ngày.

Một chiếc bàn có thể dính bột làm bánh, có vài nét bút màu hoặc một vết xước nhỏ. Nhưng trên đó cũng có thể diễn ra những bữa cơm, những buổi học bài, những cuộc trò chuyện và những lần sum họp.

Sau cùng, giá trị của nội thất không nằm ở việc nó trông đẹp đến đâu khi không có người sử dụng. Giá trị thật sự nằm ở những khoảnh khắc nó giúp giữ mọi người ở gần nhau hơn.

Vì vậy, khi cải tạo nhà, đừng vội mua một chiếc bàn trà chỉ vì "phòng khách nào cũng phải có". Đôi khi, mạnh dạn bỏ đi một món đồ quen thuộc và đặt vào đó một chiếc bàn ăn đủ lớn cũng có thể khiến căn nhà thay đổi hoàn toàn: rộng hơn, tiện hơn và quan trọng nhất là có nhiều hơi ấm gia đình hơn.