Ước được làm trong mấy toà nhà xịn, sáng cà phê, chiều trà sữa rồi 5h đi về: Dân mạng đồng loạt lên tiếng cho tỉnh cả người

Với dân công sở mà nói, bên cạnh câu chuyện công việc, lương thưởng, thì môi trường và không gian làm việc cũng là những yếu tố đáng lưu tâm. Thế nên không ít người - đặc biệt là sinh viên mới ra trường, thường đặt mục tiêu tìm được việc trong những công ty, tập đoàn lớn - nơi có văn phòng, khu vực pantry “đẹp như quán cà phê”.

Mới đây trên MXH Threads, một bạn trẻ cũng bày tỏ mong muốn tương tự: Được làm việc trong các tòa văn phòng ở trung tâm TP.HCM. Từ góc nhìn của “một người đứng ngoài”, cuộc sống của dân văn phòng ở đó là điều đáng ao ước vì trông có vẻ sang chảnh và đương nhiên, cũng phải giỏi mới được.

Bài đăng thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, dân văn phòng hiện đang làm việc tại trung tâm TP.HCM cũng “review” đời sống công sở của mình một cách công tâm. Đa số đều đồng tình: Làm ở đâu cũng thế, đều có ưu - nhược điểm, quan trọng nhất không phải công ty có trụ sở ở đâu, mà là mình có đủ giỏi để trụ lại và có lộ trình, mục tiêu thăng tiến rõ ràng hay không.

Một người kể: “Công tâm mà nói thì các doanh nghiệp có trụ sở trong các tòa building ở trung tâm TP.HCM chủ yếu là công ty nước ngoài. Ưu điểm là lương thưởng ổn, thậm chí cao hơn mặt bằng chung, đãi ngộ cũng nhiều, ngoài những thứ cơ bản mọi người đều biết thì còn có khu vực tập gym, giải trí, phòng hút sữa riêng cho các nhân sự đang nuôi con nhỏ.

Nhược điểm thì cũng không ít. Đồ ăn đắt hơn mặt bằng chung, vì hàng quán thuê mặt bằng cũng đắt. Hay tắc thang máy nữa, vào giờ cao điểm tầm 5-6h chiều thì khó đặt xe. Mà thông thường, mọi người cũng ít về đúng giờ lắm, không có chuyện 5h30 đã check out đi về đâu, không tăng ca thì cũng cố nán lại cho qua giờ tắc đường mới về nổi. Nếu phải thuê nhà thì tiền thuê gần công ty cũng tốn nữa” .

Một người khác đồng tình: “Mình làm ở ngay Tôn Đức Thắng đây. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng kẹt thang máy vì quá đông. Tiền gửi xe 20k mỗi ngày, ngày nào đặt xe xe ôm đi làm thì phải chờ đến 18h45-19h vì ngoài đường kẹt xe không đặt được, ăn trưa tự nấu thì không sao chứ ăn ngoài là xác định 65k trở lên, chiều thêm cafe/matcha tầm 60k nữa, gần hết cả ngày lương. Mà công việc cũng nặng lắm, không có kiểu chill chill sáng 9h đến chiều 5h về đâu, đang muốn nghỉ việc đây này”.

Một người lại bộc bạch: “Ưu nhược điểm thì nhiều người nói rồi, nhưng mình vẫn thích làm ở đó, không phải vì sang chảnh hay gì, mà vì đồng nghiệp lẫn sếp ở đó tư duy tốt lắm, mọi người đều nỗ lực, vừa làm việc vừa cân bằng cuộc sống ấy. Chạy deadlines căng nhưng vẫn chăm sóc bản thân, trưa đi tập yoga, tối đi date, đi học,... Một lối sống thực sự xịn sò ấy”.

Mỗi người một cảm nhận về đời sống công sở ở khu trung tâm TP.HCM (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về việc làm sao để được làm ở các công ty khu trung tâm TP.HCM, một người liệt kê: “Phải giỏi ngoại ngữ nha, tiếng Anh giờ là cơ bản rồi, ngoài ra cần thêm 1 ngôn ngữ khác nữa như tiếng Trung, tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật. Ngôn ngữ thứ 3 có thể không thuần thục như tiếng Anh nhưng cũng phải đọc, viết cơ bản được. Các bằng cấp chứng chỉ khác thì tùy lĩnh vực chuyên môn thôi”.

Một người khác cho biết: “Sinh viên mới ra trường muốn học hỏi, phát triển nhanh thì đúng là sẽ thấy làm ở đó đáng mơ ước, môi trường cạnh tranh, nhiều cơ hội cọ xát nên cũng tiến bộ nhanh hơn. Vào được thì cũng là 1 bằng chứng cho thấy bản thân có khả năng. Còn người đi làm hơn chục năm như mình (đã từng làm cho MCN) thì lại nghĩ khác. Tùy từng giai đoạn mà tiêu chí mình chọn chỗ làm sẽ khác nhau thôi, dễ hiểu mà”.

Bài toán cân đối chi tiêu khi làm việc ở khu trung tâm

Thu nhập và đãi ngộ tốt là điều tất cả dân văn phòng đều quan tâm. Nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc tài chính cá nhân sẽ ổn định, đặc biệt với người đang phải thuê nhà gần công ty ở khu trung tâm thành phố.

Minh Hà (26 tuổi) thuê nhà ở phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) cho biết: Ở khu vực văn phòng của cô, một suất cơm hoặc bún bình dân dao động khoảng 40.000 - 70.000 đồng. Nếu chọn các chuỗi hoặc quán đẹp hơn một chút, mức giá có thể lên 80.000 - 130.000 đồng. Nếu chọn gom đơn cùng đồng nghiệp, chi phí có thể giảm xuống nhờ áp mã giảm giá, còn khoảng 35.000 - 40.000 đồng/bữa.

Cô cho biết chi phí ở khu vực trung tâm không chỉ cao hơn do chuyện ăn uống mà ở nhiều khoản nhỏ mỗi ngày như gửi xe, quần áo đi làm, cà phê, và cả tiền thuê nhà.

Ảnh minh họa

"Nếu thuê phòng gần trung tâm thì tiền trọ thường khoảng 3 - 5 triệu đồng. Các quán ăn cũng đắt hơn vì chi phí mặt bằng cao, lại nằm ở khu vực đông khách du lịch” - Minh Hà nói.

Nguyễn Thanh (25 tuổi) cũng có trải nghiệm tương tự. Phần lớn chi tiêu bị đội lên không phải vì nhu cầu lớn mà vì môi trường xung quanh có quá nhiều lựa chọn tiêu dùng và ăn uống.

“Với mình, khoản chi ngoài dự tính thường là chi phí ăn uống các chuỗi nhà hàng sang hơn một chút với bạn bè, đồng nghiệp. Vì khu vực trung tâm nhiều quán ăn nên bọn mình hay tụ tập đi ăn đồ mắc tiền. Ví dụ một bữa đi ăn bình thường là 250.000 đồng, đắt thì 500.000 đồng.

Kết quả là giữa tháng là tiêu hết sạch tiền. Nửa tháng còn lại chuyển sang quẹt thẻ, lấy tiền tiết kiệm dùng tạm” - Nguyễn Thanh chia sẻ và cho biết tổng chi tiêu hàng tháng rơi vào khoảng 15 triệu đồng, cơ bản là đủ sống chứ khó có dư.

Rõ ràng, thu nhập và môi trường làm việc tốt không đồng nghĩa với việc sẽ luôn dư dả. Vậy nên điều quan trọng không chỉ là tìm được một công việc phù hợp với mục tiêu của bản thân, mà còn phải biết cách cân đối chi tiêu để những khoản "nhỏ mà nhiều" không âm thầm bào mòn thu nhập mỗi tháng.

Suy cho cùng, một công việc đáng mơ ước không chỉ mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp, mà còn phải giúp chúng ta duy trì được sự cân bằng giữa thu nhập, chất lượng cuộc sống và khả năng tích lũy cho những mục tiêu dài hạn.