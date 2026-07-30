Vì sao Đen Vâu chỉ mặc mãi những chiếc sơ mi sờn cũ?

Trong bức tranh Hip-hop vốn luôn tràn ngập những sợi dây chuyền kim cương, bộ grillz lấp lánh hay những món đồ hypebeast dát đầy logo, Đen Vâu xuất hiện như một "nốt trầm" lệch chuẩn.

Hơn một thập kỷ bước đi cùng âm nhạc, hình ảnh của nam rapper gắn liền với sự bình dị tựa như khắc khổ: những chiếc sơ mi bạc màu, đôi sneaker sờn gót và hẳn là chưa một lần nhuộm tóc. Sự kiên định ấy có thể khiến ai đó tự hỏi: Phải chăng Đen dị ứng với thời trang, hay anh đang duy trì một tạo hình được lòng công chúng?

Câu trả lời thực ra đã được Đen Vâu giải đáp từ lâu. Trong một cuộc trò chuyện năm 2019, khi được đặt câu hỏi vì sao không tô vẽ cho mình sự thời thượng của một rapper thành công, Đen chân thành chia sẻ:

"Từ ngày xưa tôi đã chỉ thích mặc đồ cũ cũ, vì mặc những thứ lóng lánh lên người tôi cảm thấy rườm rà và thiếu tự tin. Mình có gì thì mình sống nấy, có gì thì mình biết nấy. Tôi nghĩ bây giờ dù có đắp lên tôi hàng hiệu hay những thứ xa hoa thì cũng không sang được đâu, thì thôi mình cứ là chính mình."

Đó không phải là một phát ngôn đãi bôi, hành trình của Đen từng chứng kiến toàn bộ trang phục trong MV một triệu like - bản hit hơn 100 triệu view chỉ toàn là đồ second-hand được lùng mua từ chợ Đông Tác (Hà Nội). Hay lần Đen kiên quyết từ chối trang phục biểu diễn nổi bật do ban tổ chức chuẩn bị chỉ vì cảm thấy "không phải là chính mình", chấp nhận bước lên sân khấu lớn với chiếc sơ mi và quần jeans thường nhật.

Từng đi qua những ngày tháng làm công nhân nhặt rác bờ biển, cái chất thô mộc, hoài niệm đã ngấm sâu vào bản ngã của Đen Vâu. Tủ đồ của anh suốt nhiều năm đứng trên đỉnh cao sự nghiệp chỉ xoay quanh những chiếc sơ mi kẻ caro họa tiết Tartan, sơ mi nhung oversized đủ màu, hay những bộ tracksuit thể thao tiện dụng.

Không chỉ là trang phục, đó là tấm gương phản chiếu sự điềm đạm, chân thành và tôn trọng quá khứ của một nghệ sĩ. Giữa một thị trường sôi động như Vpop, hình ảnh của Đen là một gia vị lạ rất cần thiết mà có lẽ chính anh ngay từ khi bắt đầu cũng không ngờ tới.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sẽ thật phiến diện nếu tiếp tục nghĩ về thời trang của Đen bằng hai chữ "tuềnh toàng". Hơn 1 năm qua Đen Vâu vẫn mộc mạc, nhưng gu ăn mặc thì sắc nét và có chiều sâu hơn nhiều.

Anh không thất hứa với tuyên ngôn cũ, vẫn "say no" với đồ hiệu phô trương. Chỉ khác là, nam rapper giờ đây đã âm thầm nâng cấp tư duy hình ảnh lên một bậc, thổi vào những item hoài cổ nét lịch lãm của Classic Menswear, hòa quyện cùng sự phong trần, bụi bặm của Vintage Workwear mà chỉ Đen mới có.

Chiếc áo sơ mi sờn cũ ngày nào giờ đây không còn đứng một mình đơn điệu, mà trở thành mảnh ghép nền tảng cho nghệ thuật layering sành sỏi. Đen phối sơ mi cùng cà vạt họa tiết retro, khoác ngoài bằng gile len hoặc cardigan dệt kim, rồi hoàn thiện tổng thể bằng một chiếc jacket da lộn, blazer nhung kẻ hay suit dạ tweed chỉn chu.

Song hành cùng cấu trúc trang phục có chiều sâu là việc làm chủ bảng màu di sản. Nam rapper trung thành với các gam màu trầm ấm của đất như nâu cháy, be, xanh rêu và xám tro. Dù vậy, tổng thể set đồ trở nên bừng sáng nhờ cách nhấn nhá phụ kiện, từ một chiếc caravat màu vàng mù tạt, chiếc khăn lụa bandana buộc lệch ở cổ, hay sự xuất hiện phá cách của chiếc mũ lưỡi trai khi đi cùng bộ suit cổ điển.

Đen cũng khai thác triệt để những đôi kính mắt gọng nhựa dày mang hơi hướng thập niên 70, phối cùng giày Loafer hoặc Wallabee đi kèm tất cao cổ. Thậm chí, một set đồ gần đây của Đen với sơ mi trắng cắm thùng quần short denim, đi giày da cổ điển với tất trắng cổ cao, cũng thể hiện một tinh thần Preppy vô cùng mượt mà - hình ảnh mà có lẽ trước đây người ta sẽ dễ liên tưởng đến HIEUTHUHAI thì hơn?

Sự nâng cấp về gu ăn mặc của Đen Vâu là minh chứng cho việc: Thời trang không nhất thiết phải đến từ những cái tên đắt đỏ trên sàn diễn Milan hay Paris. Một người đàn ông có gu không nằm ở việc anh ta chi bao nhiêu tiền cho bộ quần áo, mà nằm ở khả năng thấu hiểu vóc dáng và bản chất của mình.

Đen Vâu vẫn gắn với sơ mi oversized, chất liệu thô mộc cùng những tông màu trầm hoài niệm. Dù là sự lựa chọn cá nhân hay kết quả từ sự hậu thuẫn của stylist, điều thành công nhất là mỗi outfit khi khoác lên người Đen Vâu đều mang lại cảm giác rất "vừa vặn", chỉn chu mà không xa cách, cổ điển nhưng chưa từng lỗi thời. Đi cùng một vóc dáng đầy lợi thể, thần thái miễn bàn, mặc đẹp chỉ là con đường Đen có muốn nghiêm túc tiến sâu hay không mà thôi.

Ảnh: FBNV, Internet