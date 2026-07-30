Mỹ nhân sở hữu đôi mắt chỉ có ở 5% dân số thế giới: Đẹp vô thực, hồ ly cũng phải chịu thua

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Go Ara từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu visual "độc bản". Không chỉ gây thương nhớ bởi gương mặt thanh tú hay làn da trắng sứ, nữ diễn viên còn sở hữu đôi mắt màu hổ phách tự nhiên vô cùng đặc biệt. Chính đôi mắt ấy đã trở thành dấu ấn không thể thay thế của Go Ara suốt hơn hai thập kỷ qua.

Nhan sắc xinh đẹp cùng đôi mắt đặc biệt của Go Ara. (Video: TikTok)

Dưới ánh đèn, đôi mắt Go Ara ánh lên sắc vàng nâu trong veo, tạo cảm giác như đang đeo lens. Dù đã ngắm nhìn nhan sắc này từ lâu nhưng mỗi khi xuất hiện, ai nấy đều phải xuýt xoa trước visual và đôi mắt đặc biệt của người đẹp. Bản thân Go Ara cũng từng chia sẻ rằng màu mắt của cô có thể thay đổi tùy điều kiện ánh sáng. Khi đứng dưới ánh nắng mặt trời hay ánh đèn trường quay, sắc tố mắt của cô có thể chuyển dịch từ nâu sáng sang xám xanh hay hạt dẻ.

Được biết, mắt màu hổ phách (amber eyes) như Go Ara chỉ xuất hiện ở khoảng 5% dân số toàn cầu, hiếm hơn rất nhiều so với màu mắt nâu thông thường. Đây cũng là lý do Go Ara thường được nhắc đến như một trong những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp độc nhất vô nhị mà ít ai có thể "đụng hàng".

Mỹ nhân nổi tiếng với đôi mắt màu hổ phách, khi thì ánh nâu... (Ảnh: Ten Asia)

... khi lại ánh xanh. (Ảnh: Allkpop)

Go Ara sinh năm 1990 và bước chân vào làng giải trí sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi tuyển chọn tài năng của SM Entertainment năm 2003. Chỉ một năm sau, cô đã ra mắt với bộ phim tuổi học trò Sharp, nhanh chóng trở thành một trong những sao nhí triển vọng nhất Hàn Quốc. Với ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Go Ara sớm được khán giả nhớ mặt gọi tên dù tuổi đời còn rất trẻ.

Sau giai đoạn sao nhí, Go Ara từng bước khẳng định vị trí của mình qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng. Trong đó, vai Na Jung của Reply 1994 được xem là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp, giúp cô phủ sóng khắp châu Á và nhận về lượng người hâm mộ đông đảo. Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua loạt phim như You're All Surrounded, Hwarang, Black, Miss Hammurabi,... Mỗi vai diễn đều cho thấy sự biến hóa của Go Ara, từ hình tượng nữ sinh trong trẻo, cô gái cá tính cho đến những nhân vật cổ trang hay chính kịch nhiều chiều sâu.

Hwarang. (Ảnh: Ten Asia)

Reply 1994. (Ảnh: Hancinema)

Suốt 20 năm qua, nhan sắc vô thực, vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ là tài sản vô giá giúp Go Ara giữ vững vị thế một "báu vật độc nhất vô nhị" của làng giải trí Hàn Quốc. Dù không phải là ngôi sao xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay liên tục tạo scandal để giữ độ nóng, mỗi lần cô lộ diện đều đủ sức gây sốt bởi vẻ đẹp gần như không thay đổi theo thời gian.

Go Ara luôn duy trì vị thế là ngôi sao có visual top đầu màn ảnh Hàn. (Ảnh: Allkpop)

Nhan sắc trẻ trung, rạng ngời ở tuổi 36. (Ảnh: IG)

nguồn: Naver