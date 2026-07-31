Vì sao ngày càng nhiều người sau 30 tuổi xây “phòng tắm nắng”, coi đây là khoảng đáng tiền nhất?

Có một chi tiết khá thú vị đang xuất hiện ngày càng nhiều trên Xiaohongshu. Không phải căn bếp kiểu mở, cũng chẳng phải phòng khách sang trọng hay phòng ngủ như khách sạn 5 sao, mà là một không gian chỉ rộng vài mét vuông, dựng bằng kính trong suốt, ngập ánh sáng tự nhiên, đặt ở ban công, sân nhỏ, hành lang hay sân thượng.

Người Trung Quốc gọi đó là “yangguangfang” - tạm dịch là "phòng tắm nắng" hay "sunroom". Đây không phải phòng tắm theo nghĩa thông thường, mà là một căn phòng nhỏ được thiết kế để đón ánh nắng, cây xanh và bầu trời. Bên trong thường chỉ có một chiếc ghế, một bàn trà, giá sách, vài chậu cây hoặc đơn giản là một khoảng trống để ngồi yên.

Điều đáng nói là, rất nhiều người sau tuổi 30 lại gọi đây là "khoản đầu tư đáng tiền nhất" khi cải tạo ngôi nhà của mình.

Xu hướng xây phòng tắm nắng của hội 30s đang thịnh hành.

Sau tuổi 30, người ta bắt đầu đầu tư vào cảm giác sống

Nếu cách đây khoảng 10 năm, “phòng tắm nắng” thường gắn với những căn biệt thự hoặc nhà có sân vườn rộng, thì hiện nay khái niệm này đã thay đổi khá nhiều.

Trên Xiaohongshu, chỉ cần gõ các hashtag như “Phòng tắm nắng của tôi” - “Ngôi nhà có ánh nắng” hay “Ngôi nhà là nơi nạp năng lượng”, có thể bắt gặp hàng nghìn bài đăng chia sẻ quá trình cải tạo ban công, sân thượng hay góc sân nhỏ thành một "sunroom" đúng nghĩa. Có người tận dụng khoảng ban công rộng chưa đến 6m², người khác cải tạo hành lang nối giữa hai khối nhà, cũng có gia đình biến khoảng sân trước thành một căn phòng kính chỉ để... ngồi dưới nắng.

Những nội dung này cũng nằm trong làn sóng "thiết kế ngôi nhà theo đúng nhu cầu của bản thân” mà Xiaohongshu công bố là xu hướng cư trú nổi bật năm 2026.

Khác với trước đây, mục tiêu của những căn phòng này không phải để tiếp khách hay tăng số lượng phòng chức năng. Chúng được tạo ra đơn giản vì chủ nhà muốn có một nơi để ở cùng chính mình.

Nếu hỏi một người ngoài 20 tuổi rằng khi mua nhà muốn có gì, câu trả lời có thể là một phòng khách rộng, một căn bếp đẹp hoặc góc làm việc thật "xịn" để chụp ảnh.

Căn nhà tắm nắng thường trồng nhiều hoa, trần có các ô cửa kính hứng nắng.

Nhưng sau tuổi 30, ưu tiên ấy dần thay đổi.

Áp lực công việc, gia đình, con cái, những guồng quay lặp đi lặp lại khiến nhiều người bắt đầu dành sự quan tâm nhiều hơn đến những khoảng nghỉ trong ngày. Họ không còn tìm kiếm thêm một không gian để làm việc hiệu quả hơn, mà tìm kiếm một nơi để bản thân có thể chậm lại.

Đó cũng là lý do nhiều bài đăng về “Phòng tắm nắng” trên Xiaohongshu không khoe đồ nội thất đắt tiền hay vật liệu cao cấp. Thay vào đó là những khoảnh khắc rất đời thường: Buổi sáng ngồi uống cà phê dưới nắng, đọc vài trang sách, chăm cây, ngắm mưa qua lớp kính hay chỉ đơn giản là ngồi yên một lúc.

Trong báo cáo xu hướng cư trú năm 2026, Xiaohongshu cho rằng quan niệm về ngôi nhà đang dịch chuyển từ việc chạy theo các phong cách trang trí phổ biến sang việc tạo ra một không gian thực sự phù hợp với thói quen, cảm xúc và nhu cầu của người sống trong đó. Thay vì hỏi "ngôi nhà này có đẹp không?", nhiều người bắt đầu hỏi "ngôi nhà này có khiến mình muốn ở lại lâu hơn không?".

Sẵn sàng chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho một căn phòng gần như... không có chức năng

Điều thú vị nhất của "phòng tắm nắng" là nó gần như không có một công năng cụ thể.

Không phải phòng khách để tiếp khách.

Không phải phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Không phải phòng làm việc.

Cũng chẳng phải phòng tập hay phòng giải trí.

Đó đơn giản là một không gian để... ở.

Có người kê một chiếc ghế bập bênh để đọc sách. Có người biến nơi đây thành "phòng cây" với hàng chục chậu xanh. Người khác đặt thêm một chiếc bàn nhỏ để uống cà phê, làm việc vài tiếng vào buổi sáng rồi cất đi khi chiều xuống. Cũng có gia đình gần như để trống hoàn toàn, chỉ mở cửa đón nắng, ngắm mưa hoặc ngồi nhìn bầu trời sau một ngày dài.

Nghe qua, đây là một khoản đầu tư có phần "khó hiểu". Trong bối cảnh mỗi mét vuông nhà ở tại các thành phố lớn đều có giá trị, việc dành riêng một khoảng diện tích chỉ để ngồi, đọc sách hay ngắm cây cối dường như là điều khá xa xỉ.

Thế nhưng, chính sự "không để làm gì" ấy lại là lý do khiến nhiều người sau tuổi 30 sẵn sàng bỏ tiền.

Căn phòng tắm nắng được cô gái này xây để thỏa thích ngồi thưởng trà, đọc sách vào sáng sớm và xem phim vào buổi tối.

Nếu trước đây, người ta có xu hướng tối đa hóa công năng của ngôi nhà, cố gắng biến từng góc nhỏ thành nơi cất đồ, làm việc hay sinh hoạt, thì giờ đây, không ít người lại muốn dành riêng một khoảng không chỉ để bản thân được nghỉ ngơi. Họ không còn đặt câu hỏi "căn phòng này dùng để làm gì?", mà quan tâm nhiều hơn đến việc "căn phòng này mang lại cảm giác gì?".

Đó cũng là sự thay đổi trong cách nhiều người định nghĩa một ngôi nhà đáng sống sau tuổi 30. Không phải càng nhiều phòng chức năng càng tốt, mà là càng có nhiều không gian giúp bản thân phục hồi năng lượng thì càng đáng giá.

Sự thay đổi trong tư duy ấy cũng khiến không ít gia đình sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho "phòng tắm nắng", dù chi phí không hề rẻ.

Tùy diện tích, vật liệu và mức độ hoàn thiện, kinh phí xây dựng có thể dao động khá lớn. Theo báo giá của nhiều đơn vị thi công tại Trung Quốc, một mẫu phổ thông sử dụng khung nhôm và kính Low-E thường có giá khoảng 1.500-3.500 nhân dân tệ/m² (tương đương khoảng 5,4-12,6 triệu đồng/m²). Với các hệ cao cấp hơn, sử dụng kính cách nhiệt, cửa trượt, rèm điện và hệ thống thông gió, mức giá có thể lên tới 4.000-8.000 nhân dân tệ/m² (khoảng 14,4-28,8 triệu đồng/m²). Chỉ với diện tích khoảng 8-12m², tổng chi phí hoàn thiện đã có thể dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Khoản tiền này đủ để nhiều người mua một chiếc xe máy mới, thay toàn bộ nội thất phòng khách hoặc đầu tư cho nhiều hạng mục khác trong nhà.

Vậy nhưng vẫn có rất nhiều người chấp nhận chi trả.

Bởi với họ, đây không phải khoản đầu tư để khiến ngôi nhà trông sang trọng hơn, mà là khoản đầu tư cho chất lượng sống mỗi ngày.

Khác với một món đồ công nghệ chỉ sử dụng vài năm hay bộ sofa chủ yếu phục vụ những dịp có khách, "phòng tắm nắng" là nơi họ bước vào gần như mỗi ngày. Chỉ vài phút uống cà phê dưới nắng vào buổi sáng, đọc vài trang sách cuối tuần, chăm cây hay đơn giản là ngồi yên nhìn bầu trời cũng đủ để biến khoản đầu tư ấy thành trải nghiệm lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Điều nhiều người sau tuổi 30 thực sự bỏ tiền mua không phải là một căn phòng

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc và tâm lý môi trường đã chỉ ra rằng việc được tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng tự nhiên, cây xanh và tầm nhìn hướng ra không gian bên ngoài có liên hệ với cảm giác thư giãn, cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Vì vậy, trong thiết kế nhà ở hiện đại, ánh sáng tự nhiên ngày càng được xem là một yếu tố quan trọng, không chỉ để chiếu sáng mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống.

Có lẽ vì thế mà trên Xiaohongshu, rất nhiều bài đăng về "phòng tắm nắng" không tập trung khoe vật liệu đắt tiền hay chi phí xây dựng. Điều người dùng muốn chia sẻ thường là ánh nắng buổi sớm chiếu qua lớp kính, góc đọc sách đầy cây xanh, tiếng mưa rơi trên mái kính hay cảm giác ngồi yên hàng chục phút mà không bị bất kỳ điều gì làm phiền.

Sau tuổi 30, điều nhiều người thực sự bỏ tiền mua không còn đơn thuần là vài mét vuông kính hay một bộ khung nhôm.

Họ đang mua thêm ánh sáng. Mua thêm sự yên tĩnh. Mua thêm một khoảng lặng cho chính mình giữa nhịp sống bận rộn.

Nếu trước đây, người ta xây thêm một căn phòng để chứa đồ, thì giờ đây, nhiều người lại muốn xây thêm một căn phòng để "chứa" chính mình.

Đó cũng là lý do "phòng tắm nắng" không chỉ là một xu hướng thiết kế được yêu thích trên Xiaohongshu. Đằng sau những bức tường kính trong suốt là sự thay đổi trong quan niệm sống của nhiều người sau tuổi 30: thay vì cố gắng khiến ngôi nhà trở nên ấn tượng trong mắt người khác, họ muốn nơi mình ở trở thành chốn luôn mong được trở về sau mỗi ngày.

Nguồn: Xiaohongshu