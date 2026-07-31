Ông chủ quán lẩu gà đông khách nhất Phật Sơn, từng than 'không muốn nổi tiếng nữa' ở Trung Quốc đi thi nấu ăn nhưng bị loại ngay vòng đầu

Từng khuyên khách đừng quảng bá nhà hàng vì sợ quá tải, ông chủ Mạc Thị Kê Bao ở Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vẫn bất ngờ trở thành hiện tượng mạng, giúp quán mở rộng gấp nhiều lần và trả hết nợ.

Từ quán ăn bình dân thành hiện tượng mạng

Từ một quán ăn nhỏ chỉ phục vụ khoảng 10 bàn mỗi ngày, Mạc Thị Kê Bao (hay Lẩu gà Mạc thị) ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc từng có thời điểm phải giới hạn tới 200 lượt bàn mỗi ngày. Ông chủ họ Mo (thường được gọi là “ông Mo”) thậm chí nhiều lần lên tiếng khuyên thực khách và các blogger “đừng quay quá ngon, đừng quảng bá quá mức” vì gia đình không thể cáng đáng lượng khách khổng lồ.

Gia đình ông Mo từng không muốn nổi tiếng vì không thể cáng đáng lượng khách khổng lồ. Nguồn ảnh: SCMP

Mạc Thị Kê Bao nằm tại Trần Thôn, Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) chuyên món gà hầm kết hợp các loại thảo dược theo phong cách dược thiện.

Trước khi nổi tiếng, đây chỉ là một quán ăn quy mô nhỏ, trung bình đón khoảng 10 bàn khách mỗi ngày. Bước ngoặt đến vào cuối tháng 3/2026, khi một blogger ẩm thực có hàng triệu người theo dõi tới quay video tại quán.

Thay vì tận dụng cơ hội quảng bá, ông Mo lại liên tục khuyên người quay “đừng quay quá hot”, thậm chí cảnh báo rằng nếu nhà hàng nổi tiếng hơn, “cuộc sống của tôi sẽ trở nên khó khăn”.

Có thời điểm, hơn 200 nhóm khách phải xếp hàng, nhiều người chờ hàng giờ để được ăn. Nguồn ảnh: SCMP

Cách quảng bá “ngược đời” này lại khiến câu chuyện lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Có thời điểm, hơn 200 nhóm khách phải xếp hàng, nhiều người chờ hàng giờ để được ăn. Jimu News cho biết lượng khách từng tăng từ khoảng 10 bàn mỗi ngày lên mức giới hạn 200 bàn/ngày. Thậm chí có thực khách lái xe khoảng 2.000 km và chờ 7 tiếng chỉ để thưởng thức món gà hầm tại đây.

Áp lực từ lượng khách tăng đột biến khiến ông Mo từng công khai than thở rằng mình quá mệt mỏi. Con gái ông cũng đăng video ghi lại cảnh cha kiệt sức sau một đêm dọn dẹp tại nhà hàng.

Trong một thông báo tại quán, nhà hàng thậm chí nói rõ khách có thể gặp tình trạng đi ngoài phân lỏng sau khi ăn và cho rằng đây là tác động của các loại thảo dược được sử dụng trong món súp. Nhà hàng cũng cảnh báo phụ nữ mang thai không nên uống nước dùng.

Món gà của quán. Nguồn ảnh: SCMP

Câu chuyện khiến Mạc Thị Kê Bao được cư dân mạng đặt cho những biệt danh như “nhà hàng ít muốn nổi tiếng nhất”.

Điều trớ trêu là dù liên tục than mệt và khuyên khách đừng đến, ông Mo vẫn hưởng lợi đáng kể từ làn sóng nổi tiếng.

Sau khoảng 4 tháng bùng nổ, quy mô nhà hàng đã tăng từ 4 bàn lên hơn 60 bàn. Ông cũng cho biết đang tính tìm mặt bằng tại La Hồ, Thâm Quyến, để mở cơ sở mới trước Tết.

Tháng 5, ông Mo từng chia sẻ với truyền thông rằng số tiền kiếm được từ đợt bùng nổ này đã giúp ông trả hết các khoản nợ trước đây.

Theo lời ông, đây là điều ông có thể khẳng định một cách thẳng thắn: lượng khách từ hiệu ứng mạng xã hội đã mang lại đủ thu nhập để ông giải quyết khoản nợ tồn đọng.

Câu chuyện vì thế có phần trái ngược với hình ảnh “ông chủ không muốn nổi tiếng” ban đầu: viral khiến ông kiệt sức, nhưng đồng thời cũng giúp công việc kinh doanh thay đổi hoàn toàn.

Mang món gà hầm thuốc Bắc lên truyền hình, nhưng bị loại ngay vòng đầu

Ngày 29/7, ông Mo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thi nấu ăn.

Trong phần thi, ông mang chính món gà hầm dược thiện nổi tiếng của mình lên sân khấu.

Ông Mo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thi nấu ăn. Nguồn ảnh: SCMP

Ông cho biết món ăn sử dụng gà thả vườn trên 240 ngày tuổi, được làm thịt trong ngày, cùng phần nước dùng gồm 7 loại nguyên liệu. Đây cũng là lần đầu ông công khai công thức nước dùng mà trước đó vẫn được giữ kín.

Các nguyên liệu gồm ngũ chỉ mao đào, phục linh, gừng, đậu nành, ý dĩ, trần bì và táo đỏ.

Tuy nhiên, phần thi không diễn ra như kỳ vọng. Các giám khảo đánh giá cao chất lượng nguyên liệu, nước dùng và độ tươi của thịt gà. Nhưng họ cho rằng món ăn không có nhiều kỹ thuật chế biến, phần lớn hương vị đến từ chính chất lượng của con gà và nguyên liệu được sử dụng.

Một giám khảo nhận xét món ăn “nguyên liệu tốt nhưng hàm lượng kỹ thuật không cao”, đồng thời cho rằng thực khách vẫn chủ yếu đang thưởng thức “vị của chính con gà”.

Ông cho biết món ăn sử dụng gà thả vườn trên 240 ngày tuổi, được làm thịt trong ngày, cùng phần nước dùng gồm 7 loại nguyên liệu. Nguồn ảnh: SCMP

Kết quả, ông Mo bị loại ngay sau phần thi đầu tiên.

Sau chương trình, ông Mo còn kể về trải nghiệm ghi hình khá đặc biệt. Ông nói việc tham gia chương trình rất vất vả, có ngày phải bắt đầu từ khoảng 9h sáng và ghi hình đến tối. Có hôm đến 23h, ông phải xin ê-kíp cho về nhà để ngủ.

Ban đầu, ông vốn không muốn tham gia. Tuy nhiên, ê-kíp chương trình đã ở lại thuyết phục ông trong 3 ngày, khiến ông cảm thấy ngại từ chối.

Đáng chú ý, ông cho biết mình không nhận cát-xê cho việc tham gia chương trình. Mục đích chủ yếu là muốn được trải nghiệm và “thấy những sân khấu lớn”.

Kết quả, ông Mo bị loại ngay sau phần thi đầu tiên. Nguồn ảnh: SCMP

Từ một ông chủ chỉ muốn nhà hàng của mình đừng quá nổi tiếng, Mo cuối cùng lại trở thành nhân vật được truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc liên tục nhắc đến.

Câu chuyện của Mạc Thị Kê Bao cũng cho thấy mặt trái của một hiện tượng đang ngày càng phổ biến trong ngành ăn uống: một video viral có thể đưa một quán ăn nhỏ lên đỉnh điểm chỉ sau vài ngày, nhưng lượng khách khổng lồ cũng có thể nhanh chóng biến thành áp lực đối với chính người kinh doanh.

Với ông Mo, làn sóng ấy vừa khiến ông từng muốn “khuyên khách đừng đến”, vừa giúp ông mở rộng nhà hàng và giải quyết nợ nần. Và sau tất cả, khi bước lên một sân khấu ẩm thực chuyên nghiệp, món gà hầm từng khiến cả mạng xã hội phát sốt lại không đủ sức giúp ông đi tiếp.