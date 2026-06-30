Quán lẩu gà hot nhất Trung Quốc, đến nỗi từng phải van xin khách đừng tới nay cầu được ước thấy, chẳng còn ai tới nữa

Từng là hiện tượng mạng xã hội, nay chỉ còn hơn 10 bàn khách

Chỉ vài tháng trước, quán lẩu gà của ông Mạc tại Thuận Đức (Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc) còn là cái tên phủ kín mạng xã hội với những hàng xe nối đuôi nhau, khách xếp hàng có khi 4-5 tiếng đồng hồ để được ăn một nồi lẩu. Nhưng hiện tại, khung cảnh bên trong quán khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bàn ghế thưa thớt, khách lác đác vài người, không còn cảnh chen chúc từng chỗ ngồi như trước.

Theo ghi nhận của truyền thông địa phương vào cuối tháng 6, lượng khách tới quán đã giảm mạnh sau khi hiệu ứng mạng xã hội hạ nhiệt. Nếu thời điểm cao nhất quán phục vụ tới hơn 200 bàn và tiêu thụ trên 200 con gà mỗi ngày, hiện con số chỉ còn khoảng hơn 10 bàn, lượng gà bán ra giảm xuống chưa tới 20 con.

Cảnh tượng đông đúc đến tối khuya trước đó. Ảnh: News

Người thân của chủ quán cho biết, nhiều nhân viên giờ gần như không còn việc để làm. “Trước đây chặt gà không kịp, giờ chặt ra lại không có người ăn”, người này chia sẻ.

Điều khiến quán lẩu gà Mạc Thị trở thành hiện tượng không đến từ chiến dịch quảng bá chuyên nghiệp, mà bắt đầu bằng một video trải nghiệm ẩm thực được đăng trên mạng hồi cuối tháng 3.

Trong đoạn video, khi thấy máy quay hướng vào mình lúc đang làm việc liên tục, ông Mạc buột miệng nói: “Đừng quay rõ quá, tôi không làm kịp đâu”.

Câu nói mang tính bông đùa bất ngờ tạo hiệu ứng lan truyền mạnh. Chỉ sau khoảng 48 giờ, video thu hút hàng chục triệu lượt xem, kéo theo làn sóng thực khách đổ về từ nhiều nơi.

Bức ảnh chủ quán bất lực trước ảnh tượng đông đúc khách từng gây viral.

Tình trạng đông ngoài kiểm soát khiến chủ quán liên tục đăng thông báo mong khách cân nhắc trước khi tới, thậm chí từng phải tạm nghỉ ngắn ngày vì cả gia đình và nhân viên đều kiệt sức sau nhiều tuần làm việc từ sáng sớm đến khuya. Đỉnh điểm, mỗi người chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày để kịp phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Khi lượng khách tăng cao, ông Mạc từng thử mở rộng mô hình kinh doanh bằng cách bổ sung khu ăn trong nhà có điều hòa, thay đổi thực đơn và thêm món mới để giữ chân thực khách.

Tuy nhiên, các điều chỉnh này không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Theo người nhà chủ quán, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu ăn lẩu giảm. Trong khi đó, bản thân ông Mạc thừa nhận điều quan trọng hơn là sức nóng từ mạng xã hội đã qua.

Đáng chú ý, ông không tỏ ra quá bi quan trước cảnh lượng khách giảm. “Tôi đã nghĩ tới chuyện này từ trước”, chủ quán chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Sau cơn sốt: Trả được nợ tiền tỷ và bài học về kinh doanh thời viral

Ít ai biết trước khi nổi tiếng, ông Mạc từng thất bại trong việc đầu tư nuôi cá và gánh khoản nợ khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ đồng).

Nhờ giai đoạn bùng nổ ngoài dự kiến, ông cho biết đã xử lý được phần lớn khoản nợ chỉ trong vài tháng, điều mà trước đó bản thân không nghĩ tới.

Dù vậy, câu chuyện của quán lẩu gà Mạc Thị cũng được nhiều chuyên gia truyền thông Trung Quốc xem như một ví dụ điển hình cho mô hình “viral economy” - kiểu tăng trưởng bùng nổ nhờ một khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội, nhưng lại rất khó chuyển hóa thành sức hút bền vững ngoài đời thực.

Quán khá vắng khách, bàn ghế trống nhiều.

Theo các phân tích này, khi một quán ăn nổi lên quá nhanh, lượng khách đổ về thường không chỉ vì món ăn hay chất lượng dịch vụ, mà còn vì tâm lý tò mò, muốn “check-in” và trải nghiệm một hiện tượng đang gây sốt. Điều đó khiến doanh thu có thể tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực khổng lồ lên vận hành, từ nhân sự, nguyên liệu, không gian phục vụ cho tới khả năng giữ chất lượng đồng đều.

Món lẩu gà từng thu hút rất nhiều khách hàng.

Một khi hiệu ứng lan truyền qua đi, khách hàng không còn đến chỉ vì sự tò mò ban đầu, mà bắt đầu so sánh trải nghiệm thực tế với kỳ vọng được thổi phồng trên mạng. Nếu quán không đủ khác biệt về món ăn, dịch vụ và trải nghiệm để giữ chân thực khách, sức nóng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, để lại một bài toán quen thuộc của thời đại số: nổi tiếng thì dễ, duy trì được sự nổi tiếng mới là điều khó nhất.

Từ quán ăn từng phải “van xin khách đừng tới”, giờ đây nơi này lại trở thành minh chứng cho một thực tế khác: sự nổi tiếng trên Internet có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể biến mất chỉ sau vài tháng.