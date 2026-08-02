Một khách sạn quốc tế tại Nha Trang kỷ niệm 9 năm bằng chuỗi hoạt động kéo dài một tháng: Tung ưu đãi, trải nghiệm mới cho khách lưu trú

9 năm đồng hành cùng sự phát triển của du lịch Nha Trang

Trong gần một thập kỷ qua, Nha Trang liên tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Song hành cùng sự phát triển ấy là sự hiện diện của nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa trải nghiệm dành cho du khách.

Trải qua những giai đoạn tăng trưởng, biến động và phục hồi của ngành du lịch, Citadines Bayfront Nha Trang là một trong những thương hiệu quốc tế duy trì sự phát triển bền bỉ, từng bước trở thành điểm lưu trú quen thuộc của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Tọa lạc trên đường Trần Phú, tuyến đường ven biển được xem là biểu tượng của thành phố, Citadines Bayfront Nha Trang sở hữu vị trí trung tâm với lợi thế kết nối thuận tiện đến các điểm tham quan, vui chơi và mua sắm. Đặc biệt, hơn 50% phòng và căn hộ tại khách sạn có tầm nhìn hướng biển, mang đến không gian lưu trú mở với khung cảnh bao quát vịnh Nha Trang.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí, Citadines Bayfront Nha Trang còn phát triển theo mô hình kết hợp giữa khách sạn và căn hộ dịch vụ, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ khách nghỉ dưỡng, khách công tác đến chuyên gia nước ngoài lưu trú dài ngày. Không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cùng sự linh hoạt trong dịch vụ giúp nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp cho cả những chuyến đi ngắn ngày lẫn kỳ nghỉ dài.

Trong xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, Citadines Bayfront Nha Trang cũng là một trong những khách sạn quốc tế tại Nha Trang xây dựng định hướng thân thiện với trẻ em và thú cưng. Các gia đình có trẻ nhỏ có thể tận hưởng nhiều tiện ích và hoạt động dành riêng cho các bé, trong khi du khách yêu thú cưng có thêm lựa chọn lưu trú đồng hành cùng "người bạn bốn chân" trong suốt kỳ nghỉ. Đây được xem là một trong những điểm khác biệt góp phần tạo nên dấu ấn riêng của khách sạn trên thị trường lưu trú địa phương.

Từ dịch vụ lưu trú chuẩn quốc tế đến hành trình kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ

Là thành viên của The Ascott Limited, Citadines Bayfront Nha Trang kế thừa hệ thống tiêu chuẩn quản lý và vận hành quốc tế, đồng thời không ngừng đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Bên cạnh việc đầu tư vào cơ sở vật chất và dịch vụ, khách sạn còn chú trọng xây dựng những trải nghiệm mang tính kết nối, từ các hoạt động dành cho gia đình, chương trình theo mùa đến các sáng kiến hướng tới phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng.

Đánh dấu cột mốc 9 năm, khách sạn triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm với chủ đề "Journey Beyond 9" xuyên suốt tháng 7 mang đến nhiều chương trình dành cho khách lưu trú như vòng quay may mắn cho khách đặt phòng trực tiếp qua trang website chính thức, các ưu đãi dành cho thành viên Ascott Star Rewards, trải nghiệm cà phê theo chủ đề cùng nhiều hoạt động tương tác diễn ra tại khách sạn.

Bên cạnh những hoạt động dành cho khách hàng, sự kiện năm nay còn ghi dấu bằng chuỗi video chia sẻ của các nhân viên đã và đang gắn bó với Citadines Bayfront Nha Trang. Những câu chuyện về hành trình trưởng thành, niềm tự hào nghề nghiệp và những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt thời gian làm việc đã góp phần khắc họa văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm, yếu tố được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thương hiệu.

Song song với hoạt động kinh doanh, Citadines Bayfront Nha Trang cũng duy trì nhiều chương trình hướng đến cộng đồng như các hoạt động bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo, chiến dịch vì cộng đồng và những sáng kiến phát triển bền vững. Những hoạt động này phản ánh định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của điểm đến Nha Trang.

Chín năm không chỉ là một cột mốc thời gian mà còn là hành trình đồng hành cùng sự phát triển của du lịch thành phố biển. Với nền tảng đã được xây dựng trong suốt gần một thập kỷ, Citadines Bayfront Nha Trang tiếp tục hướng đến việc nâng cao trải nghiệm lưu trú, phát huy những giá trị khác biệt và góp phần đưa Nha Trang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực