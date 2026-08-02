Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán

| | Lifestyle

Kim Tử Long vừa nghe tin nhóm khách này đến đã vội chạy về quán.

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán- Ảnh 1.

Mới đây, một nhóm khách đã tới ăn uống tại tiệm phở gà của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tại TP.HCM. Nam nghệ sĩ ngay khi khi nghe tin có nhóm khách đặc biệt này tới đã phải vội chạy ngay về quán để hỏi han, tiếp đón.

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán- Ảnh 2.

Hóa ra, nhóm khách này chính là các nghệ sĩ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết với nghệ sĩ Kim Tử Long, gồm nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền, nghệ sĩ cải lương Hồng Hạnh, vợ chồng nghệ sĩ Tuấn Thanh và nữ đại gia doanh nhân Dung Hải Sản...

Các nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hồi hởi, vui mừng khi gặp lại nhau vì một số người từ Mỹ mới về. Kim Tử Long cũng bày tỏ tấm lòng trân trọng của mình tới các đàn chị, đồng nghiệp. Anh ôm chặt từng người và hỏi han, trò chuyện.

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán- Ảnh 3.

Được biết, sau khi đóng cửa nhà hàng đồ Thái tại quận 4 (cũ), Kim Tử Long vừa qua đã khai trương tiệm phở gà chuẩn vị Bắc tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM.

Kim Tử Long chia sẻ với các Youtuber rằng anh kinh doanh quán ăn khá lâu, các quán anh mở đều bán đa dạng các món ăn. Đây là lần đầu, Kim Tử Long bán phở và bước đầu khá là khả quan.

Kim Tử Long vốn rất mê món phở nhưng thường ăn phở theo kiểu nấu miền Nam. Thời gian gần đây, anh thường xuyên đi diễn ở miền Bắc, được người quen giới thiệu anh đến ăn phở ở quán Trố. Món phở nơi đây đã chinh phục Kim Tử Long nên cứ ra Bắc anh lại đến đây ăn. Vì qua mê phở Bắc nên Kim Tử Long quyết định mở quán phở theo chuẩn phong cách Bắc Bộ.

Ngoài món phở, quán của Kim Tử Long còn có các món phụ như cơm gà, cháo gà, gỏi trộn…

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng 28/8, Việt Nam khởi hành đoàn tàu 4 tiếng đi đến thẳng Di sản thiên nhiên thế giới: Không gian sang xịn như khách sạn, chỉ có 8 toa

Đúng 28/8, Việt Nam khởi hành đoàn tàu 4 tiếng đi đến thẳng Di sản thiên nhiên thế giới: Không gian sang xịn như khách sạn, chỉ có 8 toa Nổi bật

Việt Nam có thành phố đứng số 1 thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026

Việt Nam có thành phố đứng số 1 thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026 Nổi bật

Cận nhan sắc dàn thí sinh Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026

Cận nhan sắc dàn thí sinh Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026

09:29 , 02/08/2026
Chu Thanh Huyền đọ sắc với vợ Xuân Son trên sân Mỹ Đình: Nàng WAG người Brazil chiếm trọn "spotlight"

Chu Thanh Huyền đọ sắc với vợ Xuân Son trên sân Mỹ Đình: Nàng WAG người Brazil chiếm trọn "spotlight"

09:24 , 02/08/2026
Cách gọi món ở quán lạ để không bị "chặt chém"

Cách gọi món ở quán lạ để không bị "chặt chém"

09:02 , 02/08/2026
Vì sao người ta tiết kiệm được còn bạn thì không?

Vì sao người ta tiết kiệm được còn bạn thì không?

08:42 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên