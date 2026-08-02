Vì sao người ta tiết kiệm được còn bạn thì không?

Có những người không sở hữu mức lương quá cao nhưng vẫn đều đặn để dành được một khoản tiền mỗi tháng. Trong khi đó, không ít người dù thu nhập tăng lên theo thời gian, công việc ổn định hơn nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh “không biết tiền đã đi đâu”.

Sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà nằm ở cách mỗi người nhìn nhận và sử dụng tiền. Nhiều người không tiết kiệm được không phải vì thu nhập chưa tốt, mà vì thiếu kỷ luật.

1. Chờ “còn dư mới tiết kiệm”

Một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người không thể tích lũy là họ xem tiết kiệm như phần tiền còn lại sau khi đã chi tiêu xong. Mỗi tháng, tiền lương về tài khoản, các khoản cố định như tiền nhà, ăn uống, mua sắm, gặp gỡ bạn bè, đăng ký dịch vụ… lần lượt được thanh toán. Đến cuối tháng, nếu còn dư vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng thì mới nghĩ đến chuyện để dành.

Vấn đề là phần “còn dư” này thường chẳng mấy khi xuất hiện. Khi thu nhập tăng, nhu cầu chi tiêu cũng dễ tăng theo. Một chiếc điện thoại mới, những bữa ăn ngon hơn, những chuyến đi nhiều hơn hay các khoản mua sắm nhỏ nhưng lặp lại liên tục,... tất cả đều có thể khiến số tiền dự định tiết kiệm dần biến mất.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, những người tiết kiệm tốt thường coi khoản để dành như một khoản chi bắt buộc. Ngay khi nhận lương, họ tách một phần tiền sang tài khoản khác trước khi bắt đầu chi tiêu. Cách làm này giúp việc tiết kiệm trở thành một thói quen tự động thay vì phụ thuộc vào ý chí cuối tháng.

2. Không có mục tiêu rõ ràng nên không có động lực tiết kiệm

Nhiều người biết rằng tiết kiệm là quan trọng, nhưng lại không xác định cụ thể mình tiết kiệm để làm gì. Khi không có một mục tiêu đủ rõ ràng, việc giữ lại tiền dễ trở thành một nhiệm vụ mơ hồ và nhanh chóng bị bỏ qua.

Ví dụ, “tiết kiệm để sau này có tiền” nghe có vẻ hợp lý nhưng lại quá chung chung. Ngược lại, “để dành 100 triệu trong 2 năm để học thêm một kỹ năng mới”, “tích lũy khoản dự phòng trong 6 tháng” hay “chuẩn bị tiền mua xe” sẽ tạo ra động lực cụ thể hơn.

Một khoản tiền có mục đích rõ ràng thường khó bị lấy ra để phục vụ những nhu cầu nhất thời. Khi biết mỗi đồng tiền đang hướng tới một mục tiêu nào đó, việc từ chối một vài khoản chi không cần thiết cũng trở nên dễ dàng hơn.

3. Đánh giá thấp những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày

Nhiều người thường chỉ chú ý đến những khoản mua sắm lớn như điện thoại, quần áo, du lịch mà quên rằng những khoản chi nhỏ mới là thứ âm thầm ảnh hưởng đến khả năng tiết kiệm. Một ly cà phê mua mỗi ngày, vài lần gọi đồ ăn thay vì nấu, những gói đăng ký ứng dụng ít sử dụng, phí vận chuyển, các món đồ nhỏ mua vì “thấy cũng rẻ”… đều có vẻ không đáng kể nếu nhìn từng lần.

Tuy nhiên, khi cộng lại trong một tháng hoặc một năm, tổng số tiền này có thể trở thành một khoản đáng kể.

Điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, mà là nhận ra đâu là khoản chi thực sự mang lại giá trị và đâu là thói quen tiêu tiền theo quán tính. Nhiều người tiết kiệm được không phải vì họ không mua gì, mà vì họ hiểu rõ mình đang trả tiền cho điều gì.

4. Coi việc tiêu tiền là cách giải tỏa stress

Một lý do khá phổ biến nhưng ít được nhắc đến là nhiều người chi tiêu không chỉ để mua sản phẩm, mà còn để tìm kiếm cảm giác dễ chịu. Sau một tuần làm việc căng thẳng, một bữa ăn ngon, một đơn hàng mới, một chuyến đi chơi có thể trở thành cách tự thưởng cho bản thân. Những khoản chi này không hoàn toàn xấu, bởi ai cũng cần tận hưởng thành quả lao động.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi mua sắm trở thành phản ứng quen thuộc mỗi khi cảm thấy áp lực, buồn chán hoặc mệt mỏi. Khi đó, tiền không còn được sử dụng dựa trên nhu cầu thực tế mà dựa trên cảm xúc ở thời điểm nhất thời.

Những người duy trì được thói quen tiết kiệm thường không loại bỏ việc tận hưởng cuộc sống, nhưng họ có nhiều cách khác để giải tỏa như tập luyện, gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi hoặc theo đuổi sở thích cá nhân mà không nhất thiết phải liên tục chi tiền.

Thế nên tiết kiệm được hay không đôi khi không phụ thuộc vào việc bạn kiếm được bao nhiêu, mà nằm ở khoảng cách giữa số tiền kiếm được và số tiền chi tiêu. Những người có thể tích lũy đều đặn không phải là người luôn từ chối mọi nhu cầu của bản thân, mà là người hiểu rõ điều gì thực sự đáng để bỏ tiền ra.

Bắt đầu tiết kiệm cũng không nhất thiết phải bằng những thay đổi lớn. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách nhìn về tiền, đặt ra một mục tiêu cụ thể và kiểm soát những khoản chi tưởng nhỏ, việc tích lũy đã có thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.