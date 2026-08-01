Sống tối giản không có nghĩa cắt mọi thứ: 7 khoản nên bỏ và 7 khoản càng tiết kiệm càng dễ trả giá

Tối giản đúng không phải là cắt càng nhiều càng tốt. Đó là quá trình phân biệt rõ đâu là khoản chi đang âm thầm rút tiền khỏi túi mà không tạo ra giá trị, đâu là khoản cần được giữ lại để bảo vệ sức khỏe, thời gian, các mối quan hệ và khả năng phát triển lâu dài.

7 khoản nên cắt khi sống tối giản

1. Những món đồ mua chỉ vì đang giảm giá

Một món đồ giảm 50% vẫn là một khoản chi 50% nếu bạn không thực sự cần đến nó. Các chương trình khuyến mãi, mua hai tặng một hay miễn phí vận chuyển thường khiến người mua có cảm giác mình đang tiết kiệm, trong khi thực tế lại chi thêm cho những món không nằm trong kế hoạch.

Trước khi thanh toán, hãy tự hỏi: "Nếu món này không giảm giá, tôi có mua không?". Nếu câu trả lời là không, tốt nhất nên bỏ khỏi giỏ hàng.

2. Các gói dịch vụ đăng ký nhưng ít sử dụng

Ứng dụng xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu, phòng tập, phần mềm chỉnh ảnh hay các gói thành viên thường chỉ tốn vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Chính vì số tiền nhỏ, chúng rất dễ bị bỏ quên.

Tuy nhiên, khi cộng lại trong một năm, đây có thể là khoản chi đáng kể. Hãy kiểm tra lịch sử thanh toán và hủy những dịch vụ không sử dụng trong ít nhất 30 ngày gần nhất.

3. Đồ dùng trùng chức năng

Một gia đình có thể sở hữu nhiều loại hộp đựng, cốc giữ nhiệt, chảo, máy xay, đồ làm sạch hoặc quần áo gần giống nhau. Phần lớn những món này không làm cuộc sống tiện hơn mà chỉ chiếm diện tích và khiến việc quản lý nhà cửa khó khăn hơn.

Nguyên tắc đơn giản là chỉ giữ những món thường xuyên sử dụng, chất lượng tốt và phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại.

4. Chi tiêu để chạy theo hình ảnh

Điện thoại phải là phiên bản mới, quần áo phải theo xu hướng, nhà cửa phải có những góc giống trên mạng xã hội. Những khoản chi này thường không xuất phát từ nhu cầu thực tế mà từ áp lực phải chứng minh mình đang sống tốt.

Cắt bỏ nhu cầu gây ấn tượng với người khác có thể giúp một người tiết kiệm nhiều hơn bất kỳ mẹo săn khuyến mãi nào.

5. Những cuộc tụ tập chỉ vì ngại từ chối

Không phải bữa ăn, cuộc gặp hay buổi mua sắm nào cũng mang lại niềm vui. Có những lần chúng ta tham gia chỉ vì sợ bị đánh giá là không hòa đồng, dù trong lòng không muốn và ngân sách không cho phép.

Tối giản các mối quan hệ xã giao hình thức không có nghĩa là sống khép kín. Đó là dành tiền bạc và thời gian cho những người thực sự quan trọng.

6. Thực phẩm mua quá nhiều rồi bỏ đi

Mua đồ ăn theo cảm hứng, tích trữ quá mức hoặc lên thực đơn quá lý tưởng là nguyên nhân khiến nhiều gia đình phải bỏ thực phẩm mỗi tuần. Khoản lãng phí này đôi khi còn lớn hơn tiền điện, nước hoặc phí dịch vụ.

Lập thực đơn ngắn trong ba đến năm ngày, kiểm tra tủ lạnh trước khi đi chợ và ưu tiên sử dụng thực phẩm sắp hết hạn là những cách giảm chi phí rất thực tế.

7. Những khoản phí phát sinh do thiếu kế hoạch

Phí giao hàng gấp, lãi thẻ tín dụng, phí trả chậm, mua vé sát ngày hay phải thay đồ dùng vì không bảo dưỡng đều là những khoản tiền có thể tránh được.

Đây không phải chi tiêu cho nhu cầu sống mà là "phí của sự trì hoãn". Cắt được những khoản này vừa giúp tiết kiệm vừa giảm áp lực tinh thần.

7 khoản càng tiết kiệm càng dễ trả giá

1. Sức khỏe và khám bệnh định kỳ

Nhiều người sẵn sàng cắt tiền khám sức khỏe, điều trị răng miệng hoặc mua thuốc đúng chỉ định vì cho rằng mình chưa có triệu chứng nghiêm trọng. Nhưng những vấn đề nhỏ nếu bị trì hoãn có thể trở thành khoản chi lớn hơn rất nhiều.

Tối giản nên giúp bạn sống khỏe hơn, không phải khiến bạn đánh đổi sức khỏe để giữ lại một con số đẹp trong tài khoản.

2. Thực phẩm có chất lượng cơ bản

Không cần chạy theo thực phẩm đắt đỏ hay gắn nhãn cao cấp, nhưng cũng không nên chọn mọi thứ chỉ dựa trên giá thấp nhất. Một chế độ ăn quá nghèo dinh dưỡng có thể tiết kiệm trước mắt nhưng làm giảm sức khỏe và năng suất làm việc về lâu dài.

Khoản cần tối ưu là đồ ăn chế biến sẵn, nước ngọt, đồ ăn vặt và lượng thực phẩm dư thừa, không phải những bữa ăn đủ chất.

3. Giấc ngủ và không gian nghỉ ngơi

Nệm quá cũ, gối không phù hợp, phòng ngủ nóng bức hoặc thiếu rèm chắn sáng đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Việc cố dùng một món đồ đã xuống cấp chỉ để tránh mua mới có thể khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài.

Một chiếc giường phù hợp hay căn phòng yên tĩnh không phải sự xa xỉ. Đó là nền tảng để một người có đủ năng lượng làm việc và chăm sóc gia đình.

4. Những món đồ dùng thường xuyên

Giày đi làm, ghế ngồi, kính mắt, nồi chảo, thiết bị điện thiết yếu hay phương tiện di chuyển là những thứ được sử dụng hằng ngày. Mua loại quá rẻ, nhanh hỏng có thể khiến bạn phải thay mới liên tục, chưa kể nguy cơ mất an toàn.

Tối giản không phải sở hữu món rẻ nhất mà là sở hữu ít món hơn, nhưng mỗi món đủ tốt và dùng được lâu.

5. Học tập và nâng cao năng lực

Cắt toàn bộ tiền mua sách, học nghề, học ngoại ngữ hoặc cập nhật kỹ năng có thể giúp ngân sách nhẹ hơn trong vài tháng, nhưng đồng thời làm giảm cơ hội tăng thu nhập trong nhiều năm.

Không phải khóa học nào cũng đáng tiền. Tuy nhiên, khoản đầu tư giúp bạn làm việc tốt hơn, mở rộng nghề nghiệp hoặc tạo thêm nguồn thu nên được đánh giá theo lợi ích dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào học phí.

6. Thời gian và công cụ giúp giảm việc nhà

Có người dành hàng giờ để tự làm mọi thứ vì cho rằng thuê dịch vụ hoặc mua thiết bị hỗ trợ là lãng phí. Nhưng nếu việc đó lấy mất thời gian nghỉ ngơi, làm việc hoặc chăm sóc con cái, khoản "tiết kiệm" có thể không còn thực sự rẻ.

Một thiết bị phù hợp, dịch vụ vệ sinh định kỳ hoặc lựa chọn giao hàng trong thời điểm bận rộn đôi khi là cách mua lại thời gian cho chính mình.

7. Những mối quan hệ quan trọng

Tiết kiệm không có nghĩa là từ chối mọi cuộc gặp, không bao giờ tặng quà hay luôn chọn phương án rẻ nhất khi ở bên gia đình. Những khoản chi cho một bữa cơm với cha mẹ, chuyến đi cùng con hay dịp gặp lại bạn bè thân thiết thường tạo ra giá trị không thể đo hoàn toàn bằng tiền.

Điều cần cắt là xã giao hình thức và tiêu dùng để phô trương, không phải sự quan tâm dành cho những người mình yêu quý.

Tối giản đúng là cắt phần thừa, không cắt phần nền móng

Một nguyên tắc hữu ích khi rà soát chi tiêu là chia các khoản tiền thành ba nhóm: khoản không tạo ra giá trị, khoản tạo ra sự thuận tiện và khoản bảo vệ nền tảng sống.

Nhóm đầu tiên nên được cắt mạnh. Nhóm thứ hai cần cân nhắc theo tần suất sử dụng và lượng thời gian tiết kiệm được. Nhóm cuối cùng, gồm sức khỏe, dinh dưỡng, giấc ngủ, năng lực nghề nghiệp và quan hệ gia đình, không nên bị cắt một cách tùy tiện.

Sống tối giản không phải biến cuộc đời thành một căn phòng trống hay biến mỗi lần tiêu tiền thành một cuộc đấu tranh nội tâm. Mục tiêu cuối cùng là giảm những lựa chọn không cần thiết để dành nguồn lực cho điều quan trọng hơn.

Bởi đôi khi, tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng nhưng phải đổi lại bằng sức khỏe suy giảm, đồ dùng nhanh hỏng, cơ hội nghề nghiệp bị bỏ lỡ và các mối quan hệ ngày càng xa cách thì đó không còn là tối giản. Đó chỉ là cắt giảm thiếu tính toán.