Một thành phố trực thuộc Trung ương hút hơn 4,3 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm, đang nổi lên như "điểm đến ẩm thực độc đáo nhất châu Á"

Di sản tạo nền, ẩm thực tạo khác biệt

Cuối tháng 7, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa giới thiệu danh sách những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất của châu Á. Trong đó Huế được vinh danh nhờ di sản ẩm thực cung đình - dấu ấn kết tinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của vùng đất cố đô.

Huế từ lâu đã sở hữu một “tài sản mềm” mà nhiều điểm đến khác không có: di sản. Thành phố có quần thể di tích Cố đô Huế, hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn, chùa chiền, không gian sông Hương - núi Ngự và một nhịp sống mang màu sắc trầm mặc rất riêng. Chính lớp nền văn hóa đó đã tạo nên sức hút bền bỉ cho Huế, đặc biệt với nhóm du khách muốn tìm đến những điểm đến có chiều sâu thay vì chỉ là điểm đến check-in ngắn hạn.

Nhưng nếu di sản là nền móng, thì ẩm thực đang trở thành phần giúp Huế “khác biệt hóa” trên bản đồ du lịch châu Á. Agoda ghi nhận Huế là một trong những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất châu Á, qua đó cho thấy giá trị của cố đô không còn chỉ nằm ở cảnh quan và lịch sử, mà còn ở trải nghiệm vị giác mang bản sắc bản địa rất rõ. Đây là một lợi thế quan trọng, bởi trong cuộc đua du lịch hiện nay, những điểm đến thắng lớn thường không phải nơi có nhiều tài nguyên nhất, mà là nơi có thể biến tài nguyên thành trải nghiệm đáng nhớ nhất.

Du khách đến Huế không chỉ để xem di tích, mà còn để cảm nhận một nếp sống, một hệ thẩm mỹ và một cách ăn uống rất riêng. Đây là điều khiến Huế khác với nhiều đô thị du lịch khác ở Việt Nam: thành phố này không cần “đóng vai” một điểm đến hiện đại ồn ào, mà có thể đi lên bằng chính chiều sâu văn hóa của mình.

Ẩm thực là mảnh ghép khó thay thế

Ẩm thực Huế có sức hút lớn với du khách bởi vì nó không dừng ở “món ăn ngon”. Bún bò Huế, cơm hến, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, các món chè, mâm cỗ cung đình hay những món ăn mang tinh thần thanh nhã của vùng đất cố đô đều tạo nên một hệ sinh thái ẩm thực đủ đa dạng để phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau. Với khách nội địa, các món ăn Huế là sự thân thuộc nhưng tinh tế. Với khách quốc tế, đó là một trải nghiệm văn hóa có tính khám phá cao. ﻿

Bún bò, cơm hến là những món ăn đặc trưng của xứ Huế

Điểm mạnh quan trọng nhất của ẩm thực Huế là khả năng tạo ra cảm xúc và ký ức. Một món ăn có thể khiến du khách nhớ một thành phố lâu hơn bất kỳ tấm ảnh check-in nào, bởi vị giác thường gắn với cảm nhận rất cá nhân và rất bền. Khi một du khách nhớ Huế bằng một bát bún bò nóng, một đĩa bánh Huế nhỏ xinh hay một bữa ăn trong không gian mang màu sắc cung đình, họ không chỉ nhớ món ăn mà còn nhớ luôn nhịp sống và tinh thần của thành phố đó.

Những món ăn Huế vừa dân dã vừa tinh tế, đậm đà

Không phải ngẫu nhiên mà các địa phương đang ngày càng coi kinh tế đêm, phố ẩm thực và trải nghiệm bản địa là phần quan trọng của tăng trưởng du lịch. Khi ẩm thực được kết nối với không gian sông Hương, phố đêm, âm nhạc và văn hóa địa phương, Huế có thêm cơ hội biến một chuyến tham quan thành một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Những món ăn tinh tế và đậm đà hương vị cung đình ở 1 nhà hàng Huế.Ảnh: Nhà hàng không gian xưa Huế

D lịch Huế phát triển mạnh mẽ nửa đầu 2026

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Huế ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ.

Data: Cổng thông tin điện tử TP Huế

Cơ cấu khách cũng khá tích cực. Khách quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 25,1%, trong khi khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lượng khách lưu trú ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 19,3%; riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 511.000 lượt, tăng 16%. Đây là chỉ báo quan trọng vì lưu trú là yếu tố trực tiếp liên quan đến chi tiêu, từ đó tác động đến doanh thu du lịch thực tế. Đâiều này cho thấy du lịch Huế không chỉ tăng về lượng khách mà còn đang cải thiện tốt hơn về giá trị tạo ra.

Đồng thời, Huế cũng đã cải thiện được thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân. Năm 2025, thời gian lưu trú bình quân của du khách tại Huế đạt khoảng 1,975 ngày, trong đó khách quốc tế là 1,68 ngày và khách nội địa là 2,27 ngày; mức chi tiêu bình quân đạt khoảng 2,6 - 2,8 triệu đồng/lượt. Sang năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu nâng thời gian lưu trú lên 2,3 - 2,5 ngày và mức chi tiêu bình quân lên 2,8 - 3 triệu đồng/lượt. Mục tiêu năm nay của thành phố là đón 7 - 7,5 triệu lượt khách, với doanh thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng.

Nửa cuối năm 2026, TP Huế kỳ vọng có thể chuyển đà tăng trưởng thành kết quả bền vững. Với hơn 4,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch đã hoàn thành gần 60% kế hoạch lượng khách năm 2026, tạo nền tảng khá thuận lợi cho chặng đường còn lại. Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ là vượt chỉ tiêu về số lượng, mà là tiếp tục nâng chất lượng trải nghiệm để doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách.

Tổng hợp: Cổng TTĐT TP Huế, Cục du lịch quốc gia Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế...﻿