Nam ca sĩ nổi tiếng bỏ hát đi làm văn phòng, học vấn tài năng có thừa 14 năm vẫn chịu cảnh flop

Aron (NU'EST) bỏ ca hát đi làm nhân viên văn phòng:

Thông tin về Aron (NU'EST) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi nam ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại trong một chương trình truyền hình. Khác với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu nhiều năm trước, Aron cho biết anh hiện làm việc như một nhân viên văn phòng với lịch trình cố định từ 9 giờ sáng đến 18 giờ, phụ trách các công việc liên quan đến marketing.

Aron (NU'EST) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi nam ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại

Chia sẻ về quyết định này, Aron cho biết anh không muốn tiếp tục dành quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau khi rời xa các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, nam ca sĩ muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới để học hỏi thêm kinh nghiệm và phát triển bản thân.

Dẫu vậy, Aron vẫn chưa rời bỏ nghệ thuật. Anh vẫn tham gia ghi hình hoặc xuất hiện trong một số chương trình khi sắp xếp được thời gian. Nam ca sĩ cũng thừa nhận cuộc sống công sở không hề dễ dàng, thậm chí việc làm việc theo khung giờ cố định mỗi ngày còn vất vả hơn những gì anh từng hình dung.

Aron hiện làm việc như một nhân viên văn phòng với lịch trình cố định từ 9 giờ sáng đến 18 giờ, phụ trách các công việc liên quan đến marketing

Sự thay đổi này khiến không ít khán giả bất ngờ. Từng là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, thường xuyên đứng trên các sân khấu lớn và góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc, Aron giờ đây lại chọn một cuộc sống bình dị nơi văn phòng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối bởi anh từng được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế như ngoại hình, khả năng ngoại ngữ cùng vị trí thành viên quốc tế của NU'EST.

Nhiều khán giả tiếc nuối cho sự nghiệp của Aron

Với người hâm mộ lâu năm, đây lại được xem là một cột mốc mới trong hành trình nhiều biến động của nam ca sĩ. Sau khi NU'EST khép lại hoạt động, Aron dần chuyển hướng sang các dự án cá nhân, duy trì kết nối với người hâm mộ nhưng không còn xuất hiện dày đặc như thời kỳ nhóm còn hoạt động.

Tháng 3/2022, Pledis Entertainment thông báo NU'EST chính thức kết thúc hành trình kéo dài 10 năm. Aron, JR và Ren không gia hạn hợp đồng, trong khi Baekho và Minhyun tiếp tục ở lại công ty. Album tuyển tập Needle & Bubble được phát hành như lời chào khép lại chặng đường của đội hình 5 thành viên.

Bỏ đại học danh tiếng để theo nghiệp ca hát nhưng mãi lận đận

Aron tên thật là Kwak Young Min, sinh ngày 21/5/1993 tại Los Angeles (Mỹ). Trước khi trở thành thần tượng K-pop, anh từng gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc khi đạt 2.180/2.400 điểm SAT và nhận được thư trúng tuyển từ Đại học New York (NYU). Tuy nhiên, thay vì theo đuổi con đường học vấn, Aron quyết định từ bỏ cơ hội này để sang Hàn Quốc thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ.

Aron từng từ bỏ cơ hội học tập tại Mỹ để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc

Năm 2012, Aron chính thức ra mắt cùng JR, Baekho, Minhyun và Ren trong đội hình NU'EST dưới trướng Pledis Entertainment. Trong nhóm, Aron đảm nhận vai trò rapper, vocal. Anh cũng từng tham gia viết lời cho một số ca khúc của NU'EST, góp phần tạo nên màu sắc riêng trong âm nhạc của nhóm.

Nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý với ca khúc debut FACE nhờ hình tượng mạnh mẽ cùng thông điệp lên án bạo lực học đường. Đây cũng là một trong những sản phẩm được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của NU'EST.

FACE ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của NU'EST

Dẫu có màn khởi đầu đầy kỳ vọng, NU'EST lại trải qua nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng trên thị trường. Các ca khúc như Action, Sleep Talking hay Overcome giúp nhóm duy trì hoạt động nhưng vẫn chưa đủ để tạo cú bứt phá trong bối cảnh nhiều thế hệ thần tượng mới liên tục xuất hiện.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào năm 2017 khi JR, Baekho, Minhyun và Ren tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 2. Dù Aron không góp mặt, hiệu ứng từ chương trình đã giúp công chúng chú ý trở lại với NU'EST. Những ca khúc cũ của nhóm bất ngờ được tìm nghe nhiều hơn, mở ra giai đoạn hồi sinh hiếm có sau nhiều năm chật vật.

Aron và NU'EST được chú trở lại sau Produce 101 mùa 2

Sau chương trình, Minhyun được chọn vào đội hình Wanna One, còn bốn thành viên tiếp tục quảng bá với cái tên NU'EST W. Đây cũng là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của nhóm khi liên tiếp phát hành Where You At, Dejavu, Help Me và lần đầu tiên giành được những chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.

Song song với hoạt động nhóm, Aron cũng ghi dấu ấn bằng một số ca khúc solo phát hành trong album của NU'EST và NU'EST W. Các bài hát như Good Love, Wi-Fi hay I'm Not giúp anh thể hiện màu sắc âm nhạc riêng bên cạnh vai trò rapper của nhóm, dù chưa từng chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Aron chưa có sản phẩm solo chính thức nào trong sự nghiệp

Khi Minhyun trở lại sau thời gian hoạt động cùng Wanna One, NU'EST tái hợp đội hình 5 thành viên và lần lượt phát hành Happily Ever After, The Nocturne và Romanticize . Tuy nhiên, sau những màn tái xuất được chú ý, tần suất hoạt động của nhóm dần thưa hơn trước khi chính thức khép lại hành trình vào năm 2022.

NU'EST không duy trì được sức hút lâu dàu sau màn "hồi sinh" vào năm 2017 khiến nhiều người tiết nuối