"Tủ đồ đi làm của tiểu thư nhà giàu": Vì sao bộ sưu tập Ralph Lauren 1998 vẫn được nhắc đến sau gần 30 năm?

Bộ sưu tập đã định nghĩa chính xác thế nào là sự xa xỉ thầm lặng , đồng thời phác họa hình ảnh "tiểu thư trí thức nhà giàu" vẫn được vô số người khao khát cho đến hôm nay. Có thể xem đây là một trong những hình mẫu kinh điển nhất của phong cách old money.

Cuối thập niên 1990, làng thời trang vẫn đang tìm cách cân bằng giữa chủ nghĩa tối giản và làn sóng tiêu dùng xa hoa. Đúng thời điểm đó, Ralph Lauren đã đưa ra một câu trả lời vượt lên trên mọi trào lưu.

Show diễn không có âm nhạc ồn ào hay sân khấu cầu kỳ. Các người mẫu trông như những quý cô vừa thong thả bước ra từ một dinh thự ở Connecticut hoặc căn hộ tại khu Upper East Side, New York. Họ mang theo vẻ sung túc, thư thái như thể đó là khí chất đã có sẵn từ khi sinh ra.

Bộ sưu tập được gọi là "Tủ đồ đi làm của tiểu thư nhà giàu" , một cái tên thể hiện rất rõ tinh thần cốt lõi: không chỉ nói về sự thừa hưởng mà còn là khả năng tự tạo dựng; không chỉ nói về giàu có mà còn là cách dùng trí tuệ và gu thẩm mỹ để làm chủ sự giàu có ấy.

Bộ sưu tập loại bỏ những họa tiết ồn ào và các gam màu rực chói, thay vào đó xây dựng một thế giới màu sắc có độ bão hòa thấp với be nhạt, trắng ngà, xám bồ câu và màu cát làm chủ đạo.

Những bộ suit be nhạt tựa như "tia nắng đầu tiên của buổi sớm", còn sắc xám tạo nên chiều sâu của sự trí tuệ và điềm tĩnh.

Đôi khi, hồng phấn hoặc xanh sương mờ được đưa vào như những điểm chạm tinh tế. Chúng không nhằm thu hút ánh nhìn mà giống như một nhịp thở tự nhiên, giúp điều chỉnh cảm xúc của tổng thể. Triết lý màu sắc ấy khiến trang phục trở thành phông nền tôn lên khí chất người mặc, thay vì là công cụ tranh giành sự chú ý.

Sự xa xỉ thực sự được cảm nhận ngay từ khoảnh khắc chạm tay vào chất liệu. Bộ sưu tập tập trung vào độ bóng chuyển động của satin lụa, cảm giác mềm như mây của cashmere và kết cấu đứng nhẹ của linen dệt mịn.

Những chất liệu tự nhiên này không chỉ mang lại trải nghiệm dễ chịu cho làn da mà còn tạo nên sự biến đổi ánh sáng vô cùng tinh tế khi người mặc di chuyển, giống như những nét cọ trong một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Nhờ vậy, trang phục dường như có sinh khí riêng: khi đứng yên, vải rủ xuống như thác nước; khi chuyển động, bề mặt lấp lánh như sóng ánh sáng.

Kỹ thuật cắt may của Ralph Lauren từ lâu vẫn được ví như "nghệ thuật kiến trúc" . Ở mùa này, trình độ ấy được thể hiện rõ nhất qua khả năng kiểm soát độ rộng một cách chính xác.

Đường vai của áo blazer mềm mại nhưng vẫn vững vàng. Quần ống rộng có khoảng dư vừa đủ ở phần hông rồi buông thẳng xuống. Váy hai dây bằng satin thuận theo đường cong cơ thể một cách tự nhiên.

Ralph Lauren không theo đuổi vẻ gợi cảm căng chặt, mà hướng đến một tư thế thư thái đến từ sự tự tin, không cần cố tình phô bày hình thể.

Mỗi đường cắt đều kể câu chuyện về sự hòa hợp hoàn hảo giữa vừa vặn và tự do .