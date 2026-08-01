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Gần 54.000 người ngưỡng mộ khoảnh khắc giản dị của Cường Đô La

| | Lifestyle

Sau 7 năm kết hôn, Cường Đô La vẫn dành cho Đàm Thu Trang những lời yêu thương ngọt ngào. Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhận gần 54.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Cường Đô La chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc bên bà xã Đàm Thu Trang nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Trong ảnh, cả hai có khoảnh khắc tình cảm bên bàn ăn. Không cầu kỳ hay phô trương, hình ảnh đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Kèm theo bức ảnh, Cường Đô La viết lời nhắn dành cho vợ: “Kỷ niệm 7 năm ngày cưới Đàm Thu Trang. Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn... Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn... Yêu vợ nhất trên đời”.

Bài đăng trên trang cá nhân của Cường Đô La. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 54.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách Cường Đô La công khai thể hiện tình cảm với bà xã sau nhiều năm chung sống.

Một số bình luận hài hước: “Nịnh để mua xe gì nữa ta” , “Nịnh yêu” hay “thương vợ số 2... không ai dám tranh số 1” . Bên cạnh đó, không ít người gửi lời chúc cặp đôi tiếp tục giữ được hạnh phúc và đồng hành cùng nhau đến tuổi già.

Đáng chú ý, Đàm Thu Trang cũng trực tiếp phản hồi bài đăng của chồng. Cô viết: “Vợ biết rồi… nghe rồi NÍN”, kèm hình ảnh hài hước của Cường Đô La. Màn tương tác ngắn gọn nhưng vui vẻ của hai vợ chồng tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú.

Màn tương tác ngắn gọn nhưng vui vẻ của hai vợ chồng tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019, sau thời gian hẹn hò. Từ khi về chung nhà, cặp đôi dần xây dựng hình ảnh gia đình gắn với những khoảnh khắc đời thường.

Trên mạng xã hội, Cường Đô La thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên vợ và các con. Những bài đăng không chỉ có các dịp đặc biệt mà còn là những khoảnh khắc sinh hoạt hàng ngày, từ vui chơi cùng các con đến những lúc anh đồng hành, chăm sóc gia đình.

Đàm Thu Trang cũng nhiều lần xuất hiện trong những hình ảnh đời thường được chồng chia sẻ. Thay vì chỉ đăng tải những khoảnh khắc được chuẩn bị chỉn chu, Cường Đô La thường ghi lại những phút giây khá giản dị của gia đình.

Cường Đô La thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên vợ và các con. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong

Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi hiện có một gia đình đông thành viên. Những hình ảnh các con vui vẻ chơi đùa cùng nhau, hay khoảnh khắc Cường Đô La dành thời gian cho gia đình, thường nhận được sự quan tâm của người theo dõi.

Trong ngày kỷ niệm, thay vì một lời nhắn quá dài, doanh nhân sinh năm 1982 tiếp tục chọn cách thể hiện tình cảm quen thuộc: công khai gọi Đàm Thu Trang là “vợ” và khẳng định tình yêu dành cho cô ngày càng nhiều theo thời gian.

Có lẽ cũng chính sự giản dị ấy khiến bài đăng kỷ niệm 7 năm ngày cưới của Cường Đô La nhận được nhiều phản ứng tích cực. Sau những ồn ào và thay đổi của cuộc sống, điều được anh chia sẻ trên mạng xã hội vẫn là hình ảnh một người chồng dành nhiều lời yêu thương cho vợ và một người cha thường xuyên xuất hiện bên các con.

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Theo Minh Ngọc

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