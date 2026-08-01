Bên trong nghề làm HLV Pilates ở resort giá trăm triệu/đêm: Phải ký một thỏa thuận “sống còn”

Có một thời, đi nghỉ đơn giản là để... nghỉ. Nhưng với không ít người hiện nay, kỳ nghỉ còn là khoảng thời gian để cơ thể được chăm sóc bài bản hơn cả những ngày đi làm. Họ vẫn muốn duy trì việc tập luyện, vẫn cần những liệu trình phục hồi sau nhiều tháng làm việc cường độ cao, thậm chí tranh thủ vài ngày nghỉ để xây dựng lại những thói quen sống lành mạnh mà ở thành phố luôn thiếu thời gian thực hiện.

Bởi vậy, tại nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang, danh sách dịch vụ cũng thay đổi theo. Bên cạnh spa hay phòng gym, những chương trình wellness cá nhân hóa ngày càng được đầu tư mạnh hơn, trong đó có Pilates private với HLV riêng đồng hành cùng từng vị khách. Đây trở thành một dịch vụ riêng, nơi mỗi vị khách có thể đặt lịch với HLV cá nhân, được đánh giá thể trạng, xây dựng bài tập phù hợp và theo sát trong suốt kỳ nghỉ. Nói cách khác, thứ họ mua không chỉ là một buổi tập, mà là một trải nghiệm wellness được "đo ni đóng giày" cho chính mình.

Tập pilates ở resort giá trăm triệu/ đêm có gì khác biệt. Ảnh minh họa.

Xu hướng này phản ánh một thay đổi khá rõ trong cách người giàu đi nghỉ. Họ không còn chỉ tìm một nơi để ngủ ngon hay ngắm cảnh đẹp, mà muốn mang theo cả lối sống thường ngày.

Người vẫn tập Pilates ba buổi mỗi tuần ở thành phố sẽ không muốn gián đoạn thói quen ấy chỉ vì đi nghỉ. Thậm chí, với nhiều người, kỳ nghỉ lại là khoảng thời gian hiếm hoi để chăm sóc cơ thể bài bản hơn, khi không còn bị công việc làm gián đoạn.

Làm HLV Pilates ở resort hạng sang: Không chỉ đứng lớp, mà còn bán cả trải nghiệm

Ở các khu nghỉ dưỡng hạng sang, HLV Pilates không chỉ đơn thuần là người dạy Pilates. Họ còn phải đảm bảo mỗi buổi tập trở thành một phần trong trải nghiệm nghỉ dưỡng mà khách đã bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để có được.

Nếu ở studio Pilates thông thường, lịch làm việc của HLV thường được chia theo từng ca cố định thì với Lynda Lippin, mọi thứ gần như đảo ngược khi bà trở thành HLV Pilates thường trú tại COMO Parrot Cay - khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm trên một hòn đảo tư nhân ở quần đảo Turks và Caicos (Caribbean). Theo website của khu nghỉ dưỡng, giá phòng dao động từ khoảng 1.650 USD cho hạng Terrace/Garden View đến 14.586 USD với các villa hoặc beach house có hồ bơi riêng , tương đương khoảng 43,4 triệu đến gần 385 triệu đồng mỗi đêm.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao này nàm trên một hòn đảo. Ảnh: COMO Parrot Cay.

"Tôi làm việc 6 ngày mỗi tuần. Dù chỉ cần có mặt ở chỗ làm vào những khung giờ đã có lớp hoặc lịch private, tôi luôn trong trạng thái on-call từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ", Lynda chia sẻ.

Với cô, khoảng trống giữa hai buổi tập chưa bao giờ thực sự là thời gian nghỉ. Chỉ cần có khách muốn đặt thêm một buổi private, HLV sẽ phải sắp xếp để có mặt. Nếu khách sẵn sàng trả thêm phí, buổi học cũng có thể bắt đầu sớm hơn hoặc kết thúc muộn hơn so với lịch thông thường.

Có ngày chỉ dạy bốn hoặc năm buổi, nhưng các ca học có thể trải dài từ sáng đến tối. Điều đó cũng đồng nghĩa, HLV gần như luôn trong trạng thái chờ lịch mới.

Khác với studio, nơi khách chủ động sắp xếp thời gian để phù hợp với lịch của HLV, ở resort, người phải thích nghi lại chính là HLV. Có người vừa xuống máy bay muốn tập để giãn cơ sau chuyến bay dài, có người chỉ tranh thủ được một tiếng trước bữa tối, cũng có người muốn vận động nhẹ sau khi kết thúc liệu trình spa.

Nhưng theo Lynda, điều áp lực nhất lại không nằm ở lịch làm việc, mà đó là việc bạn phải luôn mỉm cười ngay cả khi tan ca.

Lynda cho biết ngoài việc giảng dạy, hỗ trợ khách hàng tập pilates thì họ còn phải ký hợp đồng bảo mật, không được chia sẻ hình ảnh, thông tin khách hàng hay những câu chuyện nghe được trong quá trình làm việc. Ảnh minh họa.

Là nhân viên của một khu nghỉ dưỡng trên đảo tư nhân, cô không chỉ gặp khách trong phòng tập. Họ có thể chạm mặt nhau ở nhà hàng, trên bãi biển, khu spa hay bất kỳ đâu trong khuôn viên resort.

"Bạn sẽ không bao giờ biết người vừa đi ngang qua mình là ai. Thậm chí, đó có thể là một secret shopper - người được cử đến để đánh giá chất lượng dịch vụ” , cô chia sẻ.

Điều đó cũng khiến công việc của một HLV Pilates gần với ngành dịch vụ hơn nhiều người nghĩ. Ngoài chuyên môn, họ còn phải giữ sự chuyên nghiệp trong mọi tình huống, bởi mỗi cuộc trò chuyện hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên trải nghiệm của khách.

Một yêu cầu khác cũng gần như bắt buộc là bảo mật.

Theo Lynda, hầu hết các khu nghỉ dưỡng cao cấp đều yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận bảo mật. Mọi thông tin về khách lưu trú - từ danh tính, lịch trình cho đến việc họ sử dụng những dịch vụ nào - đều không được phép tiết lộ.

Với nhiều người, sự riêng tư chính là một trong những lý do khiến họ chọn nghỉ dưỡng tại những resort biệt lập. Vì thế, bên cạnh việc hướng dẫn một buổi tập hiệu quả, giữ kín mọi câu chuyện diễn ra phía sau cánh cửa phòng tập cũng là một phần trong công việc của HLV Pilates.

HLV nhưng không có giáo án cố định, ở resort, họ chuẩn bị... cho từng con người

Nếu phần lớn HLV Pilates ở studio có thể xây dựng giáo án theo từng nhóm học viên hoặc khách quen, thì ở resort hạng sang, điều đó gần như không tồn tại.

Một buổi private vừa kết thúc, người bước vào tiếp theo có thể là một thiếu niên lần đầu tập Pilates, một vị khách lớn tuổi cần phục hồi khả năng vận động, người không nói tiếng Anh, hay thậm chí là người đã tập Pilates nhiều năm và tin rằng mình hiểu bộ môn này hơn cả HLV.

"Bạn phải làm việc với tất cả. Không có lựa chọn từ chối một khách nào", Lynda Lippin chia sẻ.

Mỗi vị khách mang theo một thể trạng, một mục tiêu và một kỳ vọng khác nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa, HLV phải liên tục thay đổi cách hướng dẫn, tốc độ buổi tập và cả cách giao tiếp. Ở resort, thứ họ chuẩn bị không phải là một giáo án, mà là khả năng ứng biến trước từng con người.

Theo Lynda, đây cũng là lý do HLV phải thực sự tự tin vào chuyên môn. Bởi khách của các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến từ khắp nơi trên thế giới. Không ít người từng tập tại những studio Pilates nổi tiếng hoặc làm việc với các HLV hàng đầu. Chỉ trong một buổi private kéo dài chưa đầy một tiếng, HLV phải đủ khả năng để tạo được sự tin tưởng.

Đó cũng là điều Raquel González - HLV Wellness tại Abama Resort Tenerife, khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm trên bờ biển phía tây nam đảo Tenerife (Tây Ban Nha) - chứng kiến sau nhiều năm làm việc.

Nổi tiếng với kiến trúc mang cảm hứng Moorish, tầm nhìn hướng ra Đại Tây Dương cùng hệ thống wellness được đầu tư bài bản, Abama hiện có giá phòng từ khoảng 275,8 euro đến 577,7 euro mỗi đêm (tương đương khoảng 8,3-17,3 triệu đồng), tùy hạng phòng.

Khu nghỉ dưỡng với những hạng phòng đẹp, cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong quá trình nghỉ dưỡng. Ảnh: Abama Resort Tenerife,

Raquel González - HLV Wellness tại Abama Resort Tenerife. Ảnh: abamahotelresort

Chính vì vậy, Raquel gần như không bao giờ bắt đầu hai buổi private bằng cùng một giáo án. Có người muốn duy trì thói quen tập luyện trong kỳ nghỉ, có người cần phục hồi sau chấn thương, có người chỉ muốn cơ thể thả lỏng sau nhiều giờ ngồi trên máy bay. Mỗi người là một "đề bài" mới mà HLV phải giải ngay khi buổi học bắt đầu.

Không chỉ học viên thay đổi, không gian tập luyện cũng thay đổi theo.

Buổi học không nhất thiết diễn ra trong studio. Nếu khách muốn sự riêng tư, HLV sẽ đến tận villa hoặc căn hộ. Nếu thích không khí ngoài trời, lớp học có thể được tổ chức bên hồ bơi. Cùng một bài tập, nhưng mặt sàn, nhiệt độ, ánh sáng hay tiếng gió đều có thể khiến HLV phải điều chỉnh cách hướng dẫn và lựa chọn dụng cụ cho phù hợp.

Một điều khác khiến Raquel bất ngờ là phần lớn khách tìm đến Pilates ở resort lại không phải để giảm cân.

Theo chị, khoảng 80% khách đặt lịch private là người lớn tuổi, mong muốn cải thiện khả năng vận động, tăng sức mạnh cơ bắp hoặc hỗ trợ phục hồi các vấn đề về cơ - xương - khớp. Với họ, Pilates không phải cuộc đua để có vòng eo nhỏ hơn, mà là cách để cơ thể vận động tốt hơn.

Mỗi buổi tập luôn là một giáo trình mới, phù hợp với từng cá nhân. Ảnh minh họa.

Điều đó cũng khiến vai trò của HLV thay đổi. Một động tác phù hợp với người 30 tuổi chưa chắc đã phù hợp với người 65 tuổi. Một bài tập dành cho người muốn tăng sức mạnh cũng sẽ hoàn toàn khác người đang cần cải thiện khả năng giữ thăng bằng hay giảm đau lưng. Chuyên môn của HLV vì thế không nằm ở việc thuộc bao nhiêu bài tập, mà ở khả năng lựa chọn đúng bài tập cho đúng người.

Sau mỗi buổi học, nhiều vị khách còn mang theo một danh sách bài tập để tiếp tục duy trì khi trở về nhà. Với HLV, đó mới là lúc một buổi private hoàn thành.

Nếu ở studio, mục tiêu thường là giữ khách quay lại vào tuần sau, thì tại resort, HLV chỉ có vài ngày, thậm chí chưa đầy một giờ để giúp khách hiểu cơ thể mình và mang theo những thói quen mới sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Nguồn: pilatesdigest, abamahotelresort