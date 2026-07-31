Cô gái 25 tuổi trả 13 triệu đồng/tháng để sống trong cộng đồng dưỡng lão: Vừa tiết kiệm, vừa bớt cô đơn

Theo MarketWatch, xu hướng này đang xuất hiện tại nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ, khi các chương trình hợp tác giữa trường học và cộng đồng dưỡng lão được triển khai nhằm tạo ra không gian sống chung cho sinh viên và người cao tuổi.

Một trong những người tham gia chương trình là Daija Holliday (25 tuổi), sinh viên ngành tâm lý học của Đại học Marquette (bang Wisconsin, Mỹ). Khi chuẩn bị chuyển từ bang Bắc Carolina đến Milwaukee để học tập, Holliday đặt ra 3 tiêu chí cho nơi ở mới: an toàn, chi phí hợp lý và có cảm giác gắn kết như một cộng đồng.

Cô đã tìm thấy tất cả những điều đó tại khu dân cư dành cho người cao tuổi St. Camillus Life Plan Community. "Tôi luôn cảm thấy mọi người ở đây đều ủng hộ mình. Họ giống như gia đình thứ hai của tôi vậy", Holliday chia sẻ.

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Không chỉ có môi trường sống thân thiện, Holliday còn chỉ phải trả khoảng 500 USD (13 triệu đồng) mỗi tháng để thuê một căn hộ độc lập. Trong khi đó, những căn hộ có diện tích tương đương trong khu vực có giá thuê cao gấp khoảng 3 lần.

Nhờ mức chi phí thấp, cô có thể tiết kiệm đáng kể tiền sinh hoạt, đồng thời tránh cảm giác cô đơn thường gặp khi sống một mình. Tuy nhiên, Holliday cũng thừa nhận cuộc sống tại đây không phù hợp với tất cả mọi người.

"Khoảng 7h30 hoặc 8 giờ tối, mọi thứ đã rất yên tĩnh. Nếu thích cuộc sống sôi động về đêm thì đây có lẽ không phải lựa chọn phù hợp", cô nói.

Không chỉ Đại học Marquette triển khai mô hình này. Trường St. Olaf College ở thành phố Northfield (bang Minnesota, Mỹ) cũng cho phép sinh viên sinh sống trong các khu nhà thuộc cộng đồng người cao tuổi.

Điểm chung của các chương trình là khuyến khích sự kết nối giữa các thế hệ, điều mà nhiều chuyên gia đánh giá là mang lại lợi ích cho cả sinh viên lẫn người lớn tuổi.

Sheri Steinig, Giám đốc các sáng kiến chiến lược và truyền thông của tổ chức phi lợi nhuận Generations United, cho biết việc sống chung tạo ra nhiều cơ hội tương tác tự nhiên hơn so với những buổi gặp gỡ được tổ chức theo sự kiện.

"Khi mọi người cùng chia sẻ một không gian sống, những cuộc trò chuyện và sự kết nối diễn ra một cách tự nhiên hơn", bà Sheri Steinig nói.

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Trong bối cảnh tình trạng cô đơn ngày càng trở thành mối quan tâm về sức khỏe tinh thần, mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện sự gắn kết xã hội. Theo các chuyên gia, cô đơn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, sa sút trí tuệ, trầm cảm, lo âu và tử vong sớm.

Đại học Marquette cho biết chương trình nhà ở tại St. Camillus dành cho sinh viên ở nhiều độ tuổi và chuyên ngành khác nhau, song phần lớn người tham gia là học viên cao học. Tuy nhiên, nhà trường nhấn mạnh chương trình không chỉ dành cho những người muốn tìm nơi ở giá rẻ.

Các sinh viên được khuyến khích tích cực sử dụng các tiện ích chung, tham gia hoạt động tình nguyện cùng cư dân cao tuổi và giao lưu thường xuyên với họ. Mỗi tháng, họ còn được cấp một khoản tín dụng để sử dụng tại nhà hàng của khu dân cư, nhằm tạo thêm cơ hội gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ giữa hai thế hệ.

Theo The Sun