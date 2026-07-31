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FIFA đòi mở công ty, bán cổ phần World Cup: Thêm LĐBĐ Mỹ và 41 tổ chức phản đối

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Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe chính thức bác bỏ kế hoạch lập công ty và bán cổ phần World Cup của FIFA, nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Mỹ.

Trong tuyên bố chính thức đăng tải ngày 30/7, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) bác bỏ đề xuất của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc thành lập FIFA Forward Enterprise và bán cổ phần tại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Ngay sau tuyên bố của CONCACAF, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của tổ chức khu vực.

“Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer) sát cánh cùng Concacaf và các thành viên của tổ chức này” , cơ quan điều hành bóng đá Mỹ khẳng định trong một bài viết trên mạng xã hội X.

FIFA muốn thành lập một công ty mới nhằm huy động 3,1 tỷ bảng Anh vốn đầu tư tư nhân cho các giải đấu do FIFA tổ chức. Nhóm các nhà đầu tư tiềm năng được cho là do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng đầu.

Trong tuyên bố, CONCACAF cho biết tổ chức này đã triệu tập cuộc họp với Chủ tịch của 41 Liên đoàn thành viên, Chủ tịch CONCACAF, các thành viên Hội đồng CONCACAF và các đại diện trong Hội đồng FIFA để thảo luận về đề xuất do Chủ tịch Gianni Infantino đưa ra.

FIFA nhận sự phản đối từ CONCACAF và Liên đoàn bóng đá Mỹ. (Ảnh: AP)

“Trong cuộc họp, các liên đoàn thành viên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc đề xuất này không tuân thủ đầy đủ quy trình cần thiết, thời hạn xem xét bị rút ngắn một cách bất thường, cũng như việc chưa được các cơ quan quản trị có thẩm quyền của FIFA xem xét hoặc phê duyệt.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc huy động vốn tư nhân để tài trợ cho các chương trình FIFA Forward mới và hiện có, trong bối cảnh FIFA vừa tổ chức kỳ World Cup mang lại lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử. Các cuộc thảo luận một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tính minh bạch và bảo đảm các nguyên tắc quản trị đúng đắn.

Vì những lý do đó, Concacaf và 41 Liên đoàn thành viên đã thống nhất bác bỏ đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise và bán quyền lợi tại FIFA World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân” , tuyên bố nêu rõ.

Đồng thời, CONCACAF giao nhiệm vụ cho các đại diện của mình trong Hội đồng FIFA làm việc với FIFA để xác định cách sử dụng nguồn dự trữ khổng lồ hiện có của cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhằm tăng cường nguồn tài trợ FIFA Forward.

Tổ chức này cũng yêu cầu các đại diện trong Hội đồng FIFA đề nghị ông Gianni Infantino bảo đảm mọi vấn đề quan trọng trong tương lai phải tuân thủ đầy đủ quy trình theo Điều lệ, thông qua bộ máy điều hành và Hội đồng FIFA trước khi được đưa ra quyết định.


Theo Khánh Ly/VTC News

VTC News

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