Đúng 28/8, Việt Nam khởi hành đoàn tàu 4 tiếng đi đến thẳng Di sản thiên nhiên thế giới: Không gian sang xịn như khách sạn, chỉ có 8 toa

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới sẽ dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 28/8. Thông tin này được công bố vào ngày 31/7 vừa qua tại Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Cố đô huế - Phong Nha.

Theo đó chuyến tàu chạy trên cung đường khoảng 190km trong 4 tiếng đồng hồ. Điểm đầu của hành trình là TP Huế - trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nơi hội tụ hệ thống di sản, lễ hội, nghệ thuật cung đình, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Điểm cuối của hành trình là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Di sản Thiên nhiên thế giới nổi tiếng với hệ thống hang động, rừng nguyên sinh và các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa thế giới, hệ thống di tích lịch sử đặc biệt và di sản thiên nhiên thế giới trên cùng một hành trình tạo nên lợi thế cạnh tranh mà rất ít sản phẩm du lịch trong nước hiện nay có được.

Trên hành trình, đoàn tàu còn đi qua các ga Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Mỗi ga được định hướng trở thành một điểm nhấn du lịch. Trong đó, Huế - điểm đến di sản văn hóa; Đông Hà - điểm đến hòa bình; Mỹ Trạch - ký ức và danh nhân; Đồng Hới - cửa ngõ du lịch biển; Thọ Lộc - cửa ngõ đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại các ga cũng sẽ bố trí các mô hình check – in, các điểm bán hàng OCOP và dọc tuyến hành trình sẽ thiết lập đường tàu – đường hoa tạo cảnh quan để khách trải nghiệm.

Tàu được thiết kế với tổng 8 toa xe phục vụ với sức chứa dự kiến 304 khách, bao gồm: 5 toa ghế mềm xoay 360 độ (mỗi toa 56 chỗ); 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ - giải trí.

Không gian toa VIP trên chuyến tàu Cố đô Huế - Phong Nha được thiết kế sang, xịn tựa khách sạn.

Khu vực ghế sang trọng để du khách có thể thoải mái tận hưởng hành trình.

Toa cộng đồng

Toa ghế mềm

Thiết kế giao diện của tàu và các toa tập trung làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới nổi bật của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay. Các toa được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ vào thuyết minh, truyền thông; tổ chức các không gian ẩm thực đặc trưng của 02 địa phương, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ giải trị và có khả năng phục vụ tổ chức các sự kiện ở trên tàu.

Dự kiến hành trình chuyến tàu HQ2 (Lượt đi): Xuất phát từ Ga Huế lúc 07:15, đến Ga Thọ Lộc lúc 11:55; chuyến tàu HQ1 (Lượt về): Xuất phát từ Ga Thọ Lộc lúc 13:15, đến Ga Huế lúc 17:25.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, mục tiêu của việc phát triển chuyến tàu nhằm xây dựng một sản phẩm du lịch tổng hợp, khác biệt và độc đáo, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Trong đó hành trình bằng đường sắt không chỉ là phương tiện vận chuyển mà là trải nghiệm phong phú của hành trình kết nối Thành phố Huế, với các điểm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của tỉnh Quảng Trị, di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thông qua sản phẩm du lịch đường sắt, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của 02 địa phương tạo thêm cửa ngõ đón khách cho tỉnh Quảng Trị; tăng cường kết nối với khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến của miền Trung. Đồng thời, việc này thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch đường sắt, giao thông xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch và ngành đường sắt.

Hiện các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế đã xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ (combo), các chương trình tham quan du lịch gắn với tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm khác biệt, độc đáo cùng nhiều ưu đãi, chương trình kích cầu hấp dẫn.

Ảnh: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam