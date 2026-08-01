Thỏ (Da LAB): "May mình không phải người điểm thấp nhất nhóm, phải đứng lên thì rất khó xử"

Tối 1/8, tập 5 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, mở ra chặng đua mới sau khi 14 Casper và Vương Anh Tú phải dừng cuộc chơi ở cuối Công diễn 1. 32 Anh Tài còn lại tiếp tục bước vào quá trình lập đội, lựa chọn ca khúc cho Công diễn 2. Cùng với đó, chương trình lần đầu công bố bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân sau Công diễn 1, phản ánh số điểm bình chọn của từng nghệ sĩ.

Bảng điểm cá nhân của các Anh Tài sau Công diễn 1

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Jun Phạm với 550 điểm hỏa lực, tạo khoảng cách khá lớn với người xếp thứ hai là Thanh Duy với 400 điểm. Thơm (Da LAB) đứng thứ ba với 370 điểm, theo sau là Mew Amazing với 360 điểm. Vị trí thứ năm thuộc về Duy Khánh và Hoàng Dũng khi cả hai cùng đạt 350 điểm hỏa lực. Một Anh Tài khác cũng nhân được sự chú ý chính là Thỏ (Da LAB), sau Công diễn 1 Thỏ (Da LAB) đạt 170 điểm hỏa lực, đồng hạng 25 với Thuận Nguyễn.

Ngay sau khi bảng xếp hạng được công bố, Thỏ (Da LAB) chia sẻ cảm xúc của mình khi biết kết quả. Nam nghệ sĩ cho biết điều khiến anh nhẹ nhõm nhất không phải thứ hạng cao hay thấp, mà là việc bản thân không phải người có điểm thấp nhất trong nhóm ở Công diễn 1.

Phản ứng của Thỏ khi nhìn thấy kết quả

Anh nói: "Lúc công bố điểm cá nhân, điều đầu tiên tôi nghĩ là may quá, mình không phải người thấp nhất nhóm. Nếu là người thấp nhất thì sẽ phải bị gọi lên đứng, rồi đi xem kết quả. Tình huống đó rất khó xử."

Chia sẻ của Thỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi liên quan trực tiếp đến phần công bố kết quả ở tập trước, vốn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Ở cuối Công diễn 1, chương trình áp dụng hình thức công bố kết quả mới. Theo luật chơi, chỉ những Nhà thuộc nhóm nguy hiểm mới có khả năng mất thành viên. Trước khi xác định người bị loại, chương trình lần lượt gọi những Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất của mỗi Nhà bước lên phía trước.

Tình huống tranh cãi ở tập 4

Sau đó, các nghệ sĩ phải lựa chọn giữa hai phương án là vào phòng riêng để xem kết quả một mình hoặc để toàn bộ đồng đội cùng theo dõi. Từ lựa chọn này, chương trình mới tiếp tục công bố Nhà nào phải chia tay thành viên.

Ngay trong tập phát sóng, Thỏ cũng nhận xét việc yêu cầu những người có điểm thấp nhất đứng lên trước tập thể là "quá ác". Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay trong tập phát sóng trước đó, Thỏ cũng nhận xét việc yêu cầu những người có điểm thấp nhất đứng lên trước tập thể là "quá ác"

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng việc công khai điểm số vốn đã tạo áp lực nhất định đối với người chơi. Vì vậy, việc mời những người có điểm thấp nhất bước lên trước tập thể khiến khoảnh khắc công bố kết quả trở nên căng thẳng hơn.

Bên cạnh đó, chi tiết để người chơi tự lựa chọn xem kết quả một mình hay cùng đồng đội cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Một số khán giả cho rằng nếu chọn vào phòng riêng, người chơi có thể cảm thấy tách khỏi tập thể trong thời điểm nhạy cảm. Ngược lại, nếu chọn xem cùng cả đội, toàn bộ thành viên sẽ trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc công bố kết quả, tạo thêm áp lực cho cả người ở lại lẫn người có nguy cơ bị loại.

Chia sẻ của Thỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhắc lại màn công bố kết quả ở Công diễn 1, từng tạo nhiều ý kiến trái chiều

Chia sẻ của Thỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhắc lại màn công bố kết quả ở Công diễn 1, từng tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi đó, chương trình lần lượt gọi những Anh Tài có điểm hỏa lực thấp nhất của mỗi Nhà bước lên, rồi lựa chọn xem kết quả một mình hoặc cùng đồng đội. Kết thúc vòng loại đầu tiên, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai nghệ sĩ phải dừng cuộc chơi.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình