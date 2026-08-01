Á hậu lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới trở về Việt Nam sau 5 năm định cư ở Mỹ

Sau khoảng 5 năm định cư tại Mỹ, Trương Tri Trúc Diễm mới đây có động thái đáng chú ý về kế hoạch trở lại Việt Nam. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải loạt hình ảnh diện bikini tại biển Malibu, đồng thời tiết lộ dự định về nước vào cuối năm và gửi lời mời hợp tác tới các thương hiệu.

Cụ thể, Trúc Diễm viết: "Diễm dự định về Việt Nam gần cuối năm, các brands mong muốn hợp tác inbox nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ". Chia sẻ ngắn gọn này nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Động thái mới cho thấy Trúc Diễm đang có kế hoạch tăng cường hoạt động tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, cô chưa công bố cụ thể thời gian trở về hay những dự án nghệ thuật sẽ thực hiện khi về nước.

Trong thời gian sinh sống tại Mỹ, Trúc Diễm vẫn duy trì việc về Việt Nam để thăm gia đình và gặp gỡ bạn bè. Tháng 8/2023, cô từng về nước sau một thời gian tập trung ổn định cuộc sống và phát triển công việc tại Mỹ.

Sau khoảng 5 năm định cư tại Mỹ, Trương Tri Trúc Diễm thông báo kế hoạch chuẩn bị trở lại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Động thái này cho thấy Trúc Diễm đang có dự định tăng cường hoạt động tại thị trường nước nhà. Ảnh: FBNV

Trúc Diễm sang Mỹ định cư vào cuối tháng 6/2021. Á hậu 8x từng trải qua giai đoạn khó khăn khi công việc kinh doanh không thuận lợi. Cô lần đầu chia sẻ bản thân từng rơi vào trạng thái trầm cảm vì thất bại trong kinh doanh, đồng thời cho biết thời điểm bắt đầu cuộc sống tại Mỹ gần như "tay trắng", phải bán nhiều món đồ hiệu để có thêm chi phí trang trải.

Năm 2026, Trúc Diễm tiếp tục nhận được sự chú ý khi xuất hiện trong video casting Victoria's Secret Fashion Show 2026. Sau vòng đăng ký trực tuyến, cô được lựa chọn tham gia casting trực tiếp tại Los Angeles. Tại buổi casting, Trúc Diễm gặp sự cố với quai giày khi trình diễn catwalk, khiến phần thể hiện của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó, người đẹp lên tiếng cho biết cô đã cố gắng hoàn thành phần trình diễn tốt nhất trong điều kiện gặp sự cố.

Trúc Diễm sang Mỹ định cư vào cuối tháng 6/2021. Ảnh: FBNV

Tháng 8/2023, cô từng về nước sau một thời gian tập trung ổn định cuộc sống và phát triển công việc tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Trúc Diễm từng kết hôn với doanh nhân Việt kiều John Từ vào năm 2015, khi sự nghiệp đang có nhiều bước phát triển. Tuy nhiên, cả hai xác nhận ly hôn vào cuối năm 2021. Trúc Diễm cho biết cuộc hôn nhân kết thúc do những bất đồng không thể hàn gắn và khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay.

Trúc Diễm chia sẻ: "Sau 2 năm chúng tôi nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Tuy rất buồn nhưng chúng tôi đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau".

Sau khi ly hôn, Trúc Diễm hoạt động ở Mỹ với vai trò người mẫu, diễn viên. Ảnh: FBNV

Hơn 1 năm gần đây, người đẹp thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí tại nước ngoài. Ảnh: FBNV

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Trong những năm 2000, cô là một trong những người mẫu đắt show, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí, quảng cáo và từng được truyền thông gọi là "nữ hoàng quảng cáo".

Trúc Diễm từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2007 và giành giải Người đẹp Thời trang. Năm 2011, cô tiếp tục tham gia Miss International và lọt Top 15 chung cuộc. Bên cạnh công việc người mẫu, Trúc Diễm còn hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình.