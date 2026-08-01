Từ hôm nay 1/8, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng quà ‘siêu khủng’ cho nhiều người theo chính sách sau

Mới đây, Vingroup đã công bố chương trình Siêu quà tặng ‘ưu đãi nhân 3’ nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Theo thông báo, chương trình áp dụng từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Đối tượng áp dụng là khách hàng thành viên VinClub khi trực tiếp mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái tập đoàn. Chính sách ưu đãi được chia theo 4 hạng thành viên gồm Diamond, Platinum, Gold và Member. Cụ thể:

Tập đoàn Vingroup triển khai chương trình Siêu quà tặng “ưu đãi nhân 3” nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập

Ở mảng ô tô điện , khách hàng mua xe VinFast có thể được giảm trực tiếp từ 0,5% đến 4,5% giá bán, tương ứng với tỷ lệ quy đổi VPoint theo từng hạng thành viên. Chính sách áp dụng khi mua xe kèm gói VinFast.

Với bất động sản Vinhomes, mức ưu đãi được công bố lên tới 5,1% tùy hạng thành viên, căn cứ theo chính sách bán hàng tại từng dự án.

Trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng , khách hàng VinPearl được giảm giá phòng từ 5% đến 30%. Trong khi đó, VinWonders áp dụng mức ưu đãi giá vé từ 2% đến 15%. Vinpearl Golf cũng giảm từ 5% đến 30% giá dịch vụ cho chủ thẻ VinClub.

Ở mảng y tế , Vinmec dành ưu đãi từ 1% đến 9% giá dịch vụ, đồng thời quy đổi VPoint tương ứng và tặng voucher Vinmec Signature trị giá từ 5 triệu đồng đối với một số hạng thành viên. Theo thông báo, voucher chỉ áp dụng cho chính chủ khi thanh toán hóa đơn tại Vinmec và không được cộng gộp với các chương trình bán hàng, giảm giá hoặc tích điểm khác.

Trong lĩnh vực giáo dục , VinSchool áp dụng ưu đãi học phí từ 3% đến 12% đối với khách hàng ghi danh năm học 2027-2028 trong thời gian triển khai chương trình.

Riêng dịch vụ Green SM cũng nằm trong danh sách ưu đãi với mức giảm tối đa 50.000 đồng/chuyến, áp dụng tối đa 2 chuyến mỗi ngày, tỷ lệ giảm dao động từ 6% đến 24% tùy hạng thành viên.