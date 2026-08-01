Một mẫu iPhone giảm hơn nửa giá, chỉ còn hơn 11 triệu đồng

Sau khoảng thời gian dài làm mưa làm gió trên thị trường, iPhone 13 hiện đang trải qua đợt lao dốc mạnh nhất từ trước đến nay. Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, mức giá niêm yết cho phiên bản dung lượng tiêu chuẩn 128GB chỉ còn quanh mốc 13,99 triệu đồng. Thậm chí, nếu người dùng khéo léo tận dụng các chương trình thu cũ đổi mới và ưu đãi thành viên, số tiền thực tế phải bỏ ra chỉ khởi điểm từ 11,35 triệu đồng .

Sự sụt giảm này vô cùng ấn tượng nếu đối chiếu với con số gần 25 triệu đồng ở thời điểm máy vừa được mở bán vào năm 2021. Không chỉ phiên bản tiêu chuẩn, các dòng máy cao cấp hơn thuộc thế hệ này cũng ghi nhận mức điều chỉnh đáng chú ý. Cụ thể, mẫu iPhone 13 Pro 128GB hiện lùi về mốc 22,99 triệu đồng, trong khi người anh cả iPhone 13 Pro Max 128GB được chào bán ở mức 24,69 triệu đồng, giảm gần 15% so với biểu giá cũ.

Hiệu ứng giảm giá dường như đã tạo thành một làn sóng quét qua toàn bộ các dải sản phẩm của Apple đang có mặt trên thị trường. Điển hình là thế hệ iPhone 14, với phiên bản tiêu chuẩn 128GB rớt giá chóng mặt từ 24,99 triệu đồng xuống chỉ còn khoảng 13,89 triệu đồng. Mức bốc hơi xấp xỉ 45% này biến thiết bị trở thành một trong những sự lựa chọn vô cùng kinh tế ở thời điểm hiện tại. Các biến thể khác như Plus, Pro hay Pro Max cũng đồng loạt giảm từ 18% đến 27% giá trị.

Không nằm ngoài cuộc đua, dải sản phẩm iPhone 15 cũng liên tục được các đại lý cập nhật lại bảng giá nhằm kích cầu mua sắm. Để dễ dàng hình dung mức độ biến động và so sánh các phân khúc, dưới đây là bảng tổng hợp giá bán ưu đãi đang được áp dụng cho một số phiên bản phổ biến nhất hiện nay.

Dòng sản phẩm Dung lượng Mức giá hiện tại iPhone 14 Plus 128GB 15,99 triệu đồng iPhone 14 Pro Max 128GB 25,59 triệu đồng iPhone 15 128GB 17,99 triệu đồng iPhone 15 (bản cao) 512GB 23,99 triệu đồng iPhone 15 Plus 128GB 19,99 triệu đồng

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, thị trường còn chứng kiến cú sốc giá đến từ những thiết bị vừa trình làng. Nổi bật nhất phải kể đến iPhone Air , dù mới ra mắt nhưng phiên bản 256GB đã nhanh chóng rớt tới 9 triệu đồng. Hiện tại, thiết bị này đang nằm ở phân khúc từ 22,99 đến 24,39 triệu đồng, tương đương mức trượt giá lên tới 28% chỉ trong một thời gian ngắn lên kệ. Theo các chuyên gia, trong khi dòng máy tiêu chuẩn thế hệ cũ rớt giá thê thảm thì nhóm sản phẩm mang hậu tố "Pro" thường có xu hướng giữ giá tốt hơn qua thời gian.