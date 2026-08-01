Đã tìm ra mỹ nhân mặc xấu nhất phim Trung: Quê hơn chữ quê, cứ lên đồ là không brand nào bán được hàng

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư, Khai Đáo Đồ Mi là dự án hiện đại đánh dấu bước chuyển mình của Bạch Lộc sau khi rời công ty quản lý Hoan Ngu. Phim lấy bối cảnh Hồng Kông (Trung Quốc), xoay quanh Vương Vận Na (Bạch Lộc), cô gái trở về quê hương sau 7 năm xa cách và vướng vào mối quan hệ tình ái đầy bi kịch với nhà thiết kế Tả Văn Tư (Thường Hoa Sâm) cùng tình cũ Đằng Hải Trạch (Bành Quán Anh). Nguyên tác nổi tiếng bởi những cú twist gây sốc, những mối quan hệ chồng chéo và yếu tố tâm lý nặng đô, vì vậy ngay từ khi khai máy, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Thế nhưng, điều khiến Khai Đáo Đồ Mi được bàn tán nhiều nhất những ngày qua lại không phải nội dung mà là quần áo của nữ chính. Dù vẫn chưa chính thức đóng máy, Khai Đáo Đồ Mi của Bạch Lộc đã liên tục trở thành tâm điểm bàn tán vì loạt ảnh hậu trường bị rò rỉ. Thay vì khen ngợi tạo hình mới với mái tóc ngắn cá tính, cư dân mạng lại đồng loạt "soi" phong cách thời trang của nữ chính Vương Vận Na. Từ chiếc váy hai dây đi cùng đôi sandal bình dân đang leo thẳng Hot Search, cho tới những set đồ nhiều lớp bị nhận xét "quê mùa", "sến sẩm", mọi outfit của Bạch Lộc đều gây tranh cãi.

Ở những hình ảnh hậu trường mới nhất, Bạch Lộc xuất hiện với chiếc váy hai dây dáng suông màu xanh nhạt kết hợp sandal đế bệt trong một phân cảnh mùa hè. Một bộ phận khán giả cho rằng trang phục quá bình thường, thiếu điểm nhấn, khiến nữ diễn viên trông kém sang hơn hẳn so với khí chất vốn có. Đôi sandal còn bị cư dân mạng đặt biệt danh là "sandal Quảng Đông", nhanh chóng leo lên No.1 Hot Search Weibo.

Chưa dừng lại ở đó, những bộ đồ khác của nhân vật cũng bị đem ra mổ xẻ. Chiếc váy xuyên thấu phối boots nâu hay áo len móc đỏ kết hợp quần jeans, nhiều ý kiến cho rằng phần tạo hình quá cũ kỹ, rối mắt và thiếu tính thời trang.Theo nhiều bình luận trên mạng xã hội, không phải bản thân những bộ trang phục quá xấu, mà cách chúng xuất hiện trên người Bạch Lộc khiến tổng thể mất đi cảm giác thời thượng.

Chính vì vậy, cư dân mạng bắt đầu lục lại những tạo hình từng gây tranh cãi của cô trong Dĩ Ái Vi Doanh. Thời điểm bộ phim phát sóng, stylist cũng nhiều lần bị chê vì liên tục cho nhân vật Trịnh Thư Ý diện các set đồ màu sắc sến, layering khó hiểu, phụ kiện rườm rà, khiến nhan sắc của Bạch Lộc bị "dìm" đáng kể. Đến nay, những hình ảnh ấy một lần nữa được chia sẻ rộng rãi như "bằng chứng" cho nhận định rằng nữ diễn viên liên tục gặp vấn đề với khâu tạo hình trong các dự án hiện đại.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực Bạch Lộc. Họ cho rằng những bức ảnh lan truyền hiện chỉ là ảnh leak hậu trường, chưa thể khẳng định đây là tạo hình chính thức xuất hiện trên màn ảnh. Bên cạnh đó, nhân vật Vương Vận Na trong nguyên tác vốn trải qua nhiều biến cố, cuộc sống rơi vào khủng hoảng nên việc ăn mặc giản dị, thậm chí xuề xòa ở một số giai đoạn cũng có thể là dụng ý của ê-kíp để phục vụ diễn biến tâm lý.

Dẫu vậy, việc liên tiếp bị bàn tán vì thời trang ngay từ khi phim còn đang ghi hình cho thấy Khai Đáo Đồ Mi đang chịu áp lực không nhỏ. Sau những tranh cãi xoay quanh việc thay đổi nguyên tác và kỳ vọng đây sẽ là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của Bạch Lộc, khán giả càng chờ xem liệu khi lên sóng, những bộ trang phục đang gây tranh cãi có thực sự phù hợp với nhân vật, hay sẽ tiếp tục trở thành điểm trừ của bộ phim.

Một số bình luận của netizen:

- Dù là outfit đời thường hay phim đợt này đều phèn nhỉ.

- Sao mặc gì trông cũng quê mùa, luộm thuộm với sến rện vậy.

- Tạo hình không hề phèn, những năm đó mà ăn mặc thế này là thời thượng rồi, chủ yếu là do cô Lộc thôi.

- Nhìn cô này trong phim lần này như đi du mục ấy.

- Mặc bộ nào là phèn bộ đó, đồ hiệu cũng thành đồ sỉ.