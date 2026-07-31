Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, Tràng An tạm dừng tuyến tham quan này: Du khách chú ý

| | Lifestyle

Du khách có kế hoạch đến địa điểm này cần nắm rõ thông báo dưới đây.

Ngày 31/7, Ban Quản lý Di sản Tràng An (tỉnh Ninh Bình) phát đi thông báo tạm thời điều chỉnh hoạt động tham quan tại khu di sản do ảnh hưởng của mưa lớn.

Ảnh: Di sản Tràng An

Theo thông báo, những ngày gần đây, mưa lớn khiến mực nước tại một số hang động trong khu di sản dâng cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, Ban Quản lý quyết định tạm ngừng hoạt động tuyến tham quan số 3 kể từ ngày 31/7/2026 cho đến khi mực nước trong các hang rút xuống mức an toàn.

Trong thời gian này, hai tuyến tham quan số 1 và số 2 vẫn hoạt động bình thường để phục vụ du khách.

Ban Quản lý Di sản Tràng An cho biết rất mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ và thông cảm của du khách trong thời gian điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho các hành trình tham quan.

Tràng An là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến với Ninh Bình. Quần thể danh thắng này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, trở thành di sản kép đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít di sản trên thế giới hội tụ đồng thời hai giá trị nổi bật về văn hóa và thiên nhiên.

Ảnh: Di sản Tràng An

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, Tràng An được vinh danh ở hạng mục "Best of the Best" - danh hiệu cao nhất thuộc hệ thống Travellers' Choice Awards 2025, dành cho nhóm 1% điểm đến được đánh giá tốt nhất trên toàn cầu.

Đối với du khách có kế hoạch đến Tràng An, hiện có nhiều phương án di chuyển thuận tiện. Từ Hà Nội, du khách có thể lựa chọn xe khách tại bến xe Giáp Bát hoặc các tuyến xe limousine đi Ninh Bình với thời gian di chuyển khoảng hơn 2 giờ. Nếu xuất phát từ TP.HCM, phương án phổ biến là bay đến Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến Ninh Bình.

Bên cạnh đó, tàu hỏa cũng là lựa chọn phù hợp đối với du khách từ nhiều tỉnh, thành. Ga Ninh Bình nằm ngay khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc kết nối đến các điểm du lịch trong tỉnh. Với những người sử dụng phương tiện cá nhân, từ Hà Nội có thể đi theo đường Giải Phóng, nhập vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, sau đó di chuyển theo hướng Phủ Lý để đến Ninh Bình.

Hiện nay, giá vé tham quan Quần thể danh thắng Tràng An là 300.000 đồng/người lớn (cao trên 1,3 m) và 150.000 đồng/trẻ em có chiều cao từ 1 m đến 1,3 m.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn chọn đồ nội thất mặt kính?

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn chọn đồ nội thất mặt kính? Nổi bật

Sự thay đổi của căn hộ cho ba thế hệ trước và sau khi cải tạo

Sự thay đổi của căn hộ cho ba thế hệ trước và sau khi cải tạo Nổi bật

NSƯT đầu tiên của Việt Nam được đề cử đẹp nhất thế giới: Á quân Phụ nữ thế kỷ 21, nhan sắc khó tin ở tuổi U40

NSƯT đầu tiên của Việt Nam được đề cử đẹp nhất thế giới: Á quân Phụ nữ thế kỷ 21, nhan sắc khó tin ở tuổi U40

13:49 , 31/07/2026
Vụ mỹ phẩm Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Công ty Skinetiq công khai việc bị xử phạt vi phạm

Vụ mỹ phẩm Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Công ty Skinetiq công khai việc bị xử phạt vi phạm

13:48 , 31/07/2026
Chung cư cũ xây mới: Kinh nghiệm từ Nhật Bản gợi mở lời giải cho Việt Nam

Chung cư cũ xây mới: Kinh nghiệm từ Nhật Bản gợi mở lời giải cho Việt Nam

13:36 , 31/07/2026
Con gái đại gia xi măng Bắc Ninh: Idol "tóp tóp" hơn 80 triệu lượt thích, visual "ăn tiền" còn style thì đỉnh khỏi nói

Con gái đại gia xi măng Bắc Ninh: Idol "tóp tóp" hơn 80 triệu lượt thích, visual "ăn tiền" còn style thì đỉnh khỏi nói

13:22 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên